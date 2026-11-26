美國總統特朗普（Donald Trump）在11月初的中期選舉中遭遇挫敗，共和黨失去國會兩院控制權。選民普遍不滿物價和通脹問題，票站調查顯示，約三分之二選民認為特朗普的關稅政策損害美國經濟。然而，特朗普政府周三（25日）仍宣布，計劃對14個主要貿易夥伴加徵新關稅。



路透社分析指出，特朗普加碼關稅，反映他長期以來對保護主義的堅持，也顯示在民主黨即將控制國會的情況下，關稅已成為他推動經濟政策的重要工具。由於不必獲得國會批准，總統可以通過關稅向外國施壓、促使企業赴美設廠，並為政府增加收入。

知情人士說，中期選舉失利後，特朗普急於證明，即使國內立法議程受阻，他仍能推動經濟政策。特朗普星期一（11月23日）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，也把美國新工廠的建設歸功於關稅政策，同時承認政策過渡期間可能帶來一些負面影響。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持一張列有各國所加徵關稅比率的圖表，並在白宮發表關稅講話。（Reuters）

根據新方案，部分進口商品的關稅稅率將提高至20%至40%，已達成或正在談判的貿易協議則通常把稅率限制在10%至20%。新方案是在美國對貿易夥伴展開為期八個月的調查後提出，取代特朗普2025年實施、今年2月被美國最高法院裁定違法的部分關稅措施。

關稅也成為中期選舉的爭議焦點。耶魯大學（Yale University）預算實驗室估計，關稅每年使美國家庭支出增加約900美元（約7,055港元）。民主黨人指責特朗普無視民眾對生活成本上漲的不滿，並批評關稅懲罰美國盟友，卻未能有效遏制中國的貿易行為。

美國民眾擔憂關稅戰會推升美國國內物價，「錢愈變愈薄」。（美聯社）

不過，特朗普的保護主義政策仍獲得部分勞工團體支持。美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers，簡稱 USW）國際主席布朗（Roxanne Brown）周三（25日）稱，政府的新措施早就應該推出。

共和黨內部則出現不同聲音。即將卸任的共和黨眾議員培根（Don Bacon）批評，關稅實際上是向美國消費者徵稅，並把共和黨選舉失利歸咎於高通脹和工資增長緩慢。他呼籲國會議員重新掌握進口關稅的決定權。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

