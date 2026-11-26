美國總統特朗普（Donald Trump）結束深圳亞太經合組織（APEC）峰會行程不足一周，美方再公布新一輪關稅方案。美國貿易代表辦公室（USTR）11月25日公布針對所謂「產能過剩」的301調查結果，擬對包括中國、日本、韓國及歐盟在內的14個經濟體加徵關稅，其中對中國商品擬加徵最高20%關稅。中國商務部26日回應稱，中方堅決反對，將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利。



美國貿易代表辦公室今年3月11日依據《1974年貿易法》第301條款，針對16個經濟體的製造業「結構性產能過剩」問題展開調查，歷時逾8個月後公布調查結果。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）聲稱，多個貿易夥伴長期透過產業政策、財政補貼等措施發展製造業，損害美國製造業利益，因此美方提出新一輪關稅措施。

根據美方公布的方案，涉及的14個經濟體包括中國、歐盟、日本、韓國、新加坡、瑞士、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、孟加拉、印度及台灣。其中，美方擬對大部份中國商品加徵最高20%關稅，部份商品適用最高10%稅率，另有部份商品獲豁免。

據路透社引述美方官員報道，由於新一輪對華關稅將疊加在特朗普首個任期內實施的既有301關稅之上，中國或將面臨14個經濟體中最高的整體關稅負擔。

2026年11月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮召開記者會並發言。（Reuters）

商務部：堅決反對 保留採取必要措施權利

據新華社報道，商務部新聞發言人何亞東26日在例行新聞發布會上表示，美方301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，中方對此堅決反對。

何亞東表示：「中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。」

2021年4月3日，圖為中國商務部辦公大樓正門。（網絡圖片）

深圳「習特會」兩國元首曾強調加強經貿溝通

值得留意的是，就在美方公布新一輪關稅方案不足一周前，國家主席習近平與特朗普於11月19日在深圳APEC峰會期間舉行會晤。

當時，習近平表示，中美兩國已確立「中美建設性戰略穩定關係」的新定位，並強調兩國應加強經貿領域溝通，解決彼此關切，爭取互利互惠。特朗普亦在會晤期間談及中美經貿關係，稱兩國此前商定成立的貿易委員會，已令雙邊經貿關係更加平衡。雙方當時均認為深圳會晤是積極、建設性的，並同意制定建設性戰略穩定關係行動計劃，落實兩國元首共識。