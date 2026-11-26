美國貿易代表辦公室（USTR）11月25日提議，對巴西製飛機加徵10%關稅，並提高部分配額外進口糖品的關稅，理由是巴西政府未能改善華府所稱的「不合理」貿易措施。巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府對此強烈反彈，批評美方藉關稅施壓，強調不會向此類威脅讓步，將持續尋求協商，亦不排除採取反制措施。



綜合外媒報道，USTR認為巴西未有充分回應華府在數碼貿易、即時支付系統Pix等議題上的關切，因此建議修改先前依據「301條款」採取的措施。美方強調，新措施旨在促使巴西調整「不合理」的政策，同時仍對透過談判達成協議保持開放。

據悉，Pix是巴西央行營運的免費即時支付系統，在當地極為普及，美方指控巴西政府優待這個支付系統平台，令Visa、Mastercard等美企處於不利地位；數碼貿易爭議則涉及巴西法院下令X、Meta等美國科企移除內容並處以罰款。

2026年6月9日，巴西聖若澤杜斯坎普斯，一架商用客機停放在巴西航空工業公司（Embraer）總部。（Reuters）

航空產品一直是巴西對美出口的主要項目之一，新措施若落實，將直接衝擊巴西航空工業公司（Embraer）出口美國的飛機製成品。Embraer股價周三應聲下跌逾3%，公司表示仍支持全球航空業零關稅制度。美方同時計劃削減巴西2027年免稅原糖配額約三分之一，降至10萬噸。

巴西政府透露，雙方過去一年多本着善意協商，原定建立工作組處理貿易議題，惟美方尚未提出具體協議內容便搶先祭出新關稅。分析指出，今次爭議反映美巴經貿摩擦持續升溫，對出口導向的巴西而言，如何在對美關係與政策自主權之間取得平衡，將是盧拉政府的重要課題。