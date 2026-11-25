以日本人氣卡通角色Chiikawa為主題的聖誕市集11月24日（周二）在千葉縣豐砂公園開幕，惟在暴雨下場地變得一片泥濘。有粉絲在網上抱怨主辦方安排不周，售賣周邊商品的商店內人潮湧湧，有人形容現場如「戰場」。而周邊商品在開場約4小時後即告售罄，令較晚入場的持票人士未能購買心儀商品。主辦方其後致歉，並宣布於12月4日起將透過官方網店接受商品預訂。



Chiikawa聖誕市集首日即遇上暴雨和周邊產品迅速售罄：

據日媒中日體育報道，聖誕市集在一個約6000平方米的場地舉行，設有約6米高的象徵性樹木、打卡位和35種餐飲以及周邊商品銷售。市集將持續至12月25日。入場需提前購票，平日成人票價2500日圓（約123港元），兒童票價1200日圓（約60港元），但所有門票均已售罄。

有人抱怨周邊商品店內如戰場：

然而，在開幕首日，上午11時開門後立即人潮湧動，僅28分鐘後，主辦單位宣布部分周邊商品售罄。售罄的消息不斷傳來，下午3時10分，主辦方宣布：「由於需求旺盛，今日所有商品已售罄。」而這比當日最後入場時間6時30分早了足足3小時有多。

此外，活動場地也遭遇強烈暴風雨的襲擊。由於場地沒有頂棚，且地面並無遮掩，現場地面在大雨下變得泥濘不堪。

千葉縣的Chiikawa聖誕市集首日遇上暴雨：

網上充斥Chiikawa粉絲的抱怨，例如「這裏既像瀑布冥想場又像戰場」、「地面像湖一樣」、「週邊攤位前發生了嚴重的打架事件，太瘋狂了」、「這種讓人感到不舒服的粉絲活動已經無法治癒人心了」、「把我的北海道旅費還給我」。

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此外，限量版周邊商品在場館開放後，立即有人在網上高價轉售，同樣引發一系列抱怨，例如「這些商品都被掛到二手市場應用程式上了」和「這裏簡直成了黃牛的戰場」。