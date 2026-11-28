特朗普政府日前提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅，針對中國進口產品稅率將提升20%，這事實上與此前中美雙方的協議一致。至於「如果兩國的談判不順利的話，可能會增長至40%」，那就要邊走邊看了。這也證明，中美貿易戰需要有個清楚的認知——目前雙方只是貿易戰的休戰期，而非已經結束了。



而就當美國無意外的再次揮起貿易大棒的時候，一些微妙的變化在同時發生。11月24日，歐盟委員會發布決定，對進口混合動力汽車採取最長200天的「臨時保障措施」，其中給了中國「最高配額」，這預示着歐盟在對華貿易攻擊問題上按下了暫停鍵。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

中歐貿易摩擦已經持續多年，儘管這一年裏雙方進行了密集磋商，但歐盟內部卻一直拿中國「產能過剩」說事，並一度威脅要出台對華更嚴厲的貿易限制或攻擊措施。近一段時間以來，歐盟正在推進的對華貿易新工具主要包括「產能過剩工具」（韌性工具）、修改後的《貿易執行條例》快速反制機制、橫向關稅與配額工具、擴大後的《外國補貼條例》（FSR）以及供應鏈多元化工具和「團結機制」等。

近一段時間以來，歐盟正在推進的對華貿易新工具主要包括「產能過剩工具」（韌性工具）、修改後的《貿易執行條例》快速反制機制、橫向關稅與配額工具、擴大後的《外國補貼條例》（FSR）以及供應鏈多元化工具和「團結機制」等。這是一副要與中國「一戰」的即視感。

圖為2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與歐盟理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩握手。（中國日報/路透社）

歐盟委員會決定對進口混合動力汽車採取最長200天的臨時保障措施。儘管這依然是一種貿易保護主義行為或製造貿易摩擦的行為，用環球網社評的說法就是：這並非一個最好的結果，卻是一個避免了最壞結局的務實安排。這也預示着在對華貿易戰問題上按下了「暫停鍵」，足以暫時避免一觸即發的中歐貿易大戰。

首先，歐盟為這一措施既是「臨時保障措施」，又設了200天期限。這顯然是在為後續磋商談判留下餘地，在態度上顯得不那麼強硬。雙方也可以在這個期限內積極磋商。其次，這一臨時保障措施並非專門針對中國，9個國家中包括美日韓這些盟友國家。這顯然有意淡化中歐矛盾。其三，關鍵是歐盟給中國設定了最高配額19.2萬輛。這一配額是200天內的配額，據說談判結果是年度總配額為35萬輛，高於上一年度自華進口的30.2萬輛。僅從這三點，就足以體會出嘴上一直強硬的歐盟，實際上並不想引發中方強烈反制。

歐盟委員會（European Commission）在2025年底發聲明，放寬2035年全面禁售新汽油及柴油車的相關規定，將強制零排放新車銷售比例從100%降至90%，允許其餘10%可以是傳統汽油或柴油汽車以及混能車。(Getty)

歐盟做出這個決定，與目前的國際局勢走向有很大關係，特別是與剛結束的中俄美「三方會晤」 。「三方會晤」本身傳遞出的最明確信息，卻是三個大國開啟穩定關係或大國相處新模式。美俄本就在積極修復受損的關係，三方會晤則進一步表明美俄關係修復加速。

而中美原本就達成構建戰略穩定關係的共識，這一次會晤也等於是給出了確定性。中俄合作關係又非常緊密。這就決定了三國之間有意弱化對抗和競爭之勢，也就是有意壓縮問題清單、拉長合作清單。在美歐關係撕裂還在加劇、與俄敵對關係傷害歐洲經濟和能源、中俄美三個大國關係走向穩定的大背景之下，此時與中國展開激烈貿易戰，或者長期處於嚴重經貿摩擦，歐洲顯然承受不起這一壓力。

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

關鍵是美國還在不斷向歐盟關稅施壓。特朗普政府這次要新加關稅的對象中亦有歐盟，美國新關稅，對歐盟、韓國、日本及瑞士這些傳統盟友的關稅稅率均為15%。如此情況下，同時與中國展開關稅戰貿易戰，歐盟顯然更承受不起，也只能先緩和一下中歐緊張的經貿關係。

另外，歐盟正式發佈公告，主動將湖北玉沙集團從對俄關聯制裁清單中移了出去，要知道，這是近段時間以來，歐盟第一次主動、單方面地撤銷對中企的制裁。解除制裁後，歐盟多次通過官方渠道與中方交涉，訴求十分明確：希望中方「投桃報李」，解除對歐洲關鍵企業辛德豪瑟的出口管制措施，恢復正常供應鏈合作。這也是信號。

這根本不是一次讓步，而是一次「交易」，中方很有可能打到了歐盟的「七寸」，讓歐盟不得不主動讓步，拿一家中企換一家歐企。但看中國商務部的反應。並沒有輕易讓步，也沒有強硬拒絕，而是不卑不亢、剛柔並濟，每一句話都暗藏鋒芒，穩穩拿捏住了主動權。

圖為2026年10月9日，中國商務部長王文濤與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

首先，中方公開歡迎歐方糾正錯誤、解除無理制裁。這一步，是給足對方台階，肯定積極信號，釋放對話善意，展現大國包容的姿態，不把對話大門關死。其次，中方表示，希望歐方以此為開端，繼續將更多無辜中企移出制裁清單。這句話含金量很高，直接打破歐盟「一換一交易」的小心思。這是精準敲打、劃定底線。最後，針對歐企解除管控的申請，中方明確表態：正在依法依規開展評估審查，嚴格履行法定程序。整體來看，中方完全掌握了這場博弈的主動權，不承諾、不鬆口，也不限時、不交易。

整體來看，歐盟當初跟風美國，肆意揮舞制裁大棒，以為可以隨意拿捏中國企業，干涉中歐貿易，事實證明這是最大的誤判。現在終於親身體會到，搬起石頭砸自己的腳。特別在中美俄三方會晤後，歐盟的接連舉措，與美方24日披露的向中國、歐盟及其他14個國家加徵關稅的決定幾乎同時。實際上主要是表達對美國的強烈不滿」。緩和中歐緊張關係，不僅僅是避免一損俱損，實際上也有向中國傳遞某種信息之意。