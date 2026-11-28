貿易戰再起？中歐按下暫停鍵 都遠非終局
特朗普政府日前提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅，針對中國進口產品稅率將提升20%，這事實上與此前中美雙方的協議一致。至於「如果兩國的談判不順利的話，可能會增長至40%」，那就要邊走邊看了。這也證明，中美貿易戰需要有個清楚的認知——目前雙方只是貿易戰的休戰期，而非已經結束了。
而就當美國無意外的再次揮起貿易大棒的時候，一些微妙的變化在同時發生。11月24日，歐盟委員會發布決定，對進口混合動力汽車採取最長200天的「臨時保障措施」，其中給了中國「最高配額」，這預示着歐盟在對華貿易攻擊問題上按下了暫停鍵。
中歐貿易摩擦已經持續多年，儘管這一年裏雙方進行了密集磋商，但歐盟內部卻一直拿中國「產能過剩」說事，並一度威脅要出台對華更嚴厲的貿易限制或攻擊措施。近一段時間以來，歐盟正在推進的對華貿易新工具主要包括「產能過剩工具」（韌性工具）、修改後的《貿易執行條例》快速反制機制、橫向關稅與配額工具、擴大後的《外國補貼條例》（FSR）以及供應鏈多元化工具和「團結機制」等。
近一段時間以來，歐盟正在推進的對華貿易新工具主要包括「產能過剩工具」（韌性工具）、修改後的《貿易執行條例》快速反制機制、橫向關稅與配額工具、擴大後的《外國補貼條例》（FSR）以及供應鏈多元化工具和「團結機制」等。這是一副要與中國「一戰」的即視感。
歐盟委員會決定對進口混合動力汽車採取最長200天的臨時保障措施。儘管這依然是一種貿易保護主義行為或製造貿易摩擦的行為，用環球網社評的說法就是：這並非一個最好的結果，卻是一個避免了最壞結局的務實安排。這也預示着在對華貿易戰問題上按下了「暫停鍵」，足以暫時避免一觸即發的中歐貿易大戰。
首先，歐盟為這一措施既是「臨時保障措施」，又設了200天期限。這顯然是在為後續磋商談判留下餘地，在態度上顯得不那麼強硬。雙方也可以在這個期限內積極磋商。其次，這一臨時保障措施並非專門針對中國，9個國家中包括美日韓這些盟友國家。這顯然有意淡化中歐矛盾。其三，關鍵是歐盟給中國設定了最高配額19.2萬輛。這一配額是200天內的配額，據說談判結果是年度總配額為35萬輛，高於上一年度自華進口的30.2萬輛。僅從這三點，就足以體會出嘴上一直強硬的歐盟，實際上並不想引發中方強烈反制。
歐盟做出這個決定，與目前的國際局勢走向有很大關係，特別是與剛結束的中俄美「三方會晤」 。「三方會晤」本身傳遞出的最明確信息，卻是三個大國開啟穩定關係或大國相處新模式。美俄本就在積極修復受損的關係，三方會晤則進一步表明美俄關係修復加速。
而中美原本就達成構建戰略穩定關係的共識，這一次會晤也等於是給出了確定性。中俄合作關係又非常緊密。這就決定了三國之間有意弱化對抗和競爭之勢，也就是有意壓縮問題清單、拉長合作清單。在美歐關係撕裂還在加劇、與俄敵對關係傷害歐洲經濟和能源、中俄美三個大國關係走向穩定的大背景之下，此時與中國展開激烈貿易戰，或者長期處於嚴重經貿摩擦，歐洲顯然承受不起這一壓力。
關鍵是美國還在不斷向歐盟關稅施壓。特朗普政府這次要新加關稅的對象中亦有歐盟，美國新關稅，對歐盟、韓國、日本及瑞士這些傳統盟友的關稅稅率均為15%。如此情況下，同時與中國展開關稅戰貿易戰，歐盟顯然更承受不起，也只能先緩和一下中歐緊張的經貿關係。
另外，歐盟正式發佈公告，主動將湖北玉沙集團從對俄關聯制裁清單中移了出去，要知道，這是近段時間以來，歐盟第一次主動、單方面地撤銷對中企的制裁。解除制裁後，歐盟多次通過官方渠道與中方交涉，訴求十分明確：希望中方「投桃報李」，解除對歐洲關鍵企業辛德豪瑟的出口管制措施，恢復正常供應鏈合作。這也是信號。
這根本不是一次讓步，而是一次「交易」，中方很有可能打到了歐盟的「七寸」，讓歐盟不得不主動讓步，拿一家中企換一家歐企。但看中國商務部的反應。並沒有輕易讓步，也沒有強硬拒絕，而是不卑不亢、剛柔並濟，每一句話都暗藏鋒芒，穩穩拿捏住了主動權。
首先，中方公開歡迎歐方糾正錯誤、解除無理制裁。這一步，是給足對方台階，肯定積極信號，釋放對話善意，展現大國包容的姿態，不把對話大門關死。其次，中方表示，希望歐方以此為開端，繼續將更多無辜中企移出制裁清單。這句話含金量很高，直接打破歐盟「一換一交易」的小心思。這是精準敲打、劃定底線。最後，針對歐企解除管控的申請，中方明確表態：正在依法依規開展評估審查，嚴格履行法定程序。整體來看，中方完全掌握了這場博弈的主動權，不承諾、不鬆口，也不限時、不交易。
整體來看，歐盟當初跟風美國，肆意揮舞制裁大棒，以為可以隨意拿捏中國企業，干涉中歐貿易，事實證明這是最大的誤判。現在終於親身體會到，搬起石頭砸自己的腳。特別在中美俄三方會晤後，歐盟的接連舉措，與美方24日披露的向中國、歐盟及其他14個國家加徵關稅的決定幾乎同時。實際上主要是表達對美國的強烈不滿」。緩和中歐緊張關係，不僅僅是避免一損俱損，實際上也有向中國傳遞某種信息之意。