歐盟委員會11月25日強烈反對美國的關稅指控，否認歐洲是全球製造業產能過剩的結構性根源，反指歐洲是最受產能過剩衝擊的地區之一。



據《國會山報》（The Hill）引述美國政治新聞網站Politico周三報道，美國貿易代表辦公室今年3月啟動調查，認定歐盟及13個貿易夥伴以出口融資等做法不公平地損害美國製造業，美方其後提出徵收15%關稅。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）（Reuters）

歐委會副首席發言人吉爾（Olof Gill）表示，將研究調查結果，但強烈反對歐洲是結構性產能過剩根源的前提，反指歐洲是最受產能過剩衝擊的地區之一；他稱歐美同樣關注全球產能過剩問題，遺憾雙方缺乏聯合行動。

事實上，本次美方的關稅大棒源於美國貿易代表辦公室（USTR）自今年3月11日起，引用《1974年貿易法》第301條款展開的產能過剩專案調查。這項調查涵蓋了歐盟、日本、韓國等14個主要貿易夥伴，旨在調查外國政府補貼及出口融資是否對美國製造業構成不公平負擔。

今年2月，美國聯邦最高法院甫以6比3裁定，特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全面性對等關稅屬於違法，華府隨即轉向301條款重闢戰場。

資料圖片：歐盟委員會副首席發言人吉爾（Olof Gill）。（網絡圖片）

歐洲政界對此強烈反彈，歐洲議會貿易委員會主席蘭格（Bernd Lange）斥調查結論荒謬，指特朗普規避最高法院今年裁定其緊急關稅違法的判決，「若法院推翻其關稅的法律基礎，他就另找依據」，特朗普政府提出關稅的目的是向貿易夥伴施壓、榨取更多讓步。