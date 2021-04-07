著名國際關係學者時殷弘：日本對華戰略已「撕破臉」｜專家有話說

撰文： 蕭予 戴侖 最後更新日期： 2021-04-07 12:00

盟友們對於美國的熱情聯絡表現複雜，既有日本在美日2+2會談結束之後在對華問題上的堅定表態，也有韓國依舊謹慎的表示不會在中美之間選邊站。對於拜登上台之後的新一輪外交攻勢，中國周邊的主要國家將採取什麼樣的姿態，《香港01》專訪了著名美國問題學者、中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心主任時殷弘。本篇為系列採訪第二篇（共四篇）。

01：日本在與美國進行2+2會談之後，共同發聲明批評中國，尤其是對中國近期通過的《海警法》表示「嚴重擔憂」。您如何看待日本的態度？

時殷弘：日本自從福田康夫任首相以來，實際上接受了中國的一個基本立場，即與中國交往的政治基礎是認同「一個中國原則」，在台灣問題上要與中國大陸保持一致。

而現在，日本在戰略表態上首次觸及了中日關係中關於台灣問題的底線，因為日本覺得中國的威脅太大了，中國的經濟表現如此強勁，對外政策上又果斷而強硬。

2020年10月18日，日本首相菅義偉乘專機抵達越南首都河內，開啓上任後的首次海外訪問。時殷弘認為，日本在對華戰略上出現了重大調整。(AP )

福田康夫之後的日本，在台灣問題上的表態都很謹慎，雖然從情感上日本一直認為台灣對於日本的戰略利益是至關重要的。過去安倍政府和菅義偉政府，對中國的策略是該做的事情都做，但是會「管住自己的嘴巴」，至少不單獨、不率先公開抨擊中國，但是美日2+2會晤之後，日本基本拋棄了過去的這些行為準則。

日本現在開始在重大問題上，尤其是台灣問題上，不再管自己的嘴巴。無論是美日2+2聲明還是日本外相對媒體説的話，都體現了這一變化。另外日本還購買了105架F-35，大大加強了美日聯合抗華的聯盟，在西太平洋提升針對中國的戰略武力優勢，這是關於日本的一個重大事態。

現在日本對中國基本上已經「撕破臉皮」，戰略性上有了明顯偏離過去的表現。

01：相比於日本，當前韓國政府對華態度相對要友好一些。近期美韓的2+2對話似乎也印證了這一點，韓國外交部長鄭義溶在會後接受韓國媒體採訪時表示，中美兩國對韓國來説都很重要，韓國無法從中二選一。在美國極力構建聯盟的背景下，韓國會是一個「例外」嗎？

時殷弘：韓國文在寅政府對中國的態度一向很友好。但是問題在於，第一，沒有民眾基礎，韓國公眾對華不友好程度幾乎是全世界之最，自2017年以來一直如此。

第二，韓國經濟不振，文在寅的支持率一路下滑，近期已經掉到了30%，這在某種程度上更能説明文在寅政府對華友好缺乏公眾基礎。

另一方面，美國一直在對韓國施加影響。1月27日，布林肯和當時的韓國外長康京和通話，不顧韓國的首要關切——朝核問題，而是強調美日韓三國合作。布林肯在3月17日訪問韓國期間，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）告訴韓國國防部長徐旭，鑑於朝鮮和中國發起前所未有的挑戰，美韓同盟從來沒有比現在更重要。布林肯甚至看起來在向韓國現任外長鄭義溶施壓，讓其就中國問題表態。

2021年3月16日，美日外長防長2+2會晤在東京舉行。（Reuters）

美國的遊説並非完全無效，韓國防長徐旭在和奧斯汀會談的最後一天説，韓日安全合作也是可貴的資產，要繼續維持，還説要發展與拜登政府的同盟關係，在國際舞台上發揮更大的安全作用。

文在寅政府已經開始了韓國多年以來最大範圍的戰略強軍，力求獲得一艘航空母艦和核動力潛艇，增強韓國的遠程投射能力。我們可以設想，美國用自己的遠程投射能力保護中東水道，是因為一直以來美國將中東水道看作自己的命脈之一，將來韓國是不是也有可能利用自己的遠程投射能力去保護他們視為命脈的南海水道呢？

儘管韓國不可能選擇與中國對立，但是在美國和日本的強烈影響下，加上下一屆韓國政府可能是保守派上台，或許會允許韓美軍事同盟部分針對中國，這並非沒有可能。