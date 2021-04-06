著名美國問題學者時殷弘：反華聯盟有三大不確定性｜專家有話說

撰文： 蕭予 戴侖 最後更新日期： 2021-04-06 17:00

拜登（Joe Biden）政府似乎在踐行上任之前恢復盟友關係的承諾，在與中國約定對話之前，先拜訪亞洲盟友日本和韓國，極力營造對中國「合圍」的聲勢。圍繞美國新政府的外交佈局以及中美關係的新變化，《香港01》專訪了著名美國問題學者、中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心主任時殷弘，他認為，拜登上任之後，涉華外交進展迅速。但是，歐洲大陸性盟國更傾向於以問題為導向與美國結成聯盟。本篇為系列採訪第一篇（共四篇）。」

01：拜登上台之後，中美已經完成了第一次高層戰略接觸。另一方面，國務卿布林肯（Antony Blinken）等白宮高層馬不停蹄拜訪盟友，此前與日本、韓國都進行了2+2會談，在結束與中國的安克雷奇對話之後，又繼續前往歐洲參加北約峯會。你如何評價拜登上任之後的外交動向？

時殷弘：拜登上台兩個多月時間，美國與海洋性發達國家，尤其是日本的同盟關係進一步鞏固，且同盟的作用進一步提升。印太四國的戰略聯盟正在形成中，但進展迅速。包括拜登的涉華外交，考慮到只有兩個多月的時間，也可以説進展迅速。

美歐關係要從兩方面看，一方面是歐盟，以歐洲大陸國家為主，也就是以法德為主，涉及的內容除了戰略之外還有很多其他方面，所以美國與歐盟的關係很複雜，但拜登上台之後，美歐關係的進展也很迅速。

歐盟內部情況比較複雜，歐盟國家在各個問題上的態度都是以具體問題為導向，畢竟歐盟主要國家對中國經濟有較大依賴。

但如果某個議題經過炒作之後讓西方很振奮，形成了反華的輿論環境，那麼在此問題上，美國與歐洲大陸盟國那種「以議題為導向的聯盟」就會明顯浮現，比如新疆問題、香港問題。此外，如果議題明顯涉及歐盟主要國家的戰略和經濟利益，比如南海問題，它們的態度也會很積極。

另一個方面是北約，北約不僅集中在戰略軍事問題，而且北約的秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）等人一向積極推動擴大北約的戰略作用，希望北約的影響力盡可能伸展到印太地區。

英國脱歐之後，也要重新確定英國在全球的戰略作用，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的姿態也與斯托爾騰貝格很接近，所以布林肯訪問歐洲參加北約峯會談判也很順利。

美國在特朗普當政的四年中，嚴重疏離盟國，歐美關係明顯疏遠，又因為軍費的分擔問題與日本關係也出現摩擦。拜登上台後，非常明確要改善和恢復與盟友的關係，因為這涉及到美國世界威望的恢復，進而影響美國能否集中力量對付中國和俄羅斯，以及美國國內政治撕裂能否緩解有關。

可以看到，拜登上台之後竭盡全力表現出尊重重視盟友的樣子，擺出要與他們詳細磋商的姿態，歐洲人因此很激動，這也是美國與盟友關係進展迅速的一大原因。

再加上中美競鬥所涉及的問題，戰略軍事、民主、人權等等，歐洲在這些方面基本與美國一致，只不過因為與中國經濟利益的牽扯，他們在表態和措辭上略微温和一些。

01：你之前在接受我們採訪時提到，拜登試圖在經濟上和軍事上讓盟友關係回到過去，但也只能回歸一半，「這句話適用於美國對歐關係、對日關係、對韓關係、對華關係以及全球治理。美國受到東京、首爾、布魯塞爾歡迎的局面已經一去不復返。」

時殷弘：如果與奧巴馬（Barack Obama）時代相比，當下拜登政府與盟友的關係肯定無法完全恢復。奧巴馬在歐洲、東亞太平洋的盟友當中威望很高，現在的美國與歐洲、東亞太平洋盟友的親密程度不可能恢復到奧巴馬時期的程度。

拜登上台之後還有一個因素在變動，即中國在一系列問題上，至少在西方看來，採取了超強硬的姿態，這是以前沒有過的。有些問題因此中美之間變得更激化，如台灣、新疆和香港。

另一方面，拜登上台之後對盟友非常客氣，一再強調盟友的重要性，讓美國與盟友的關係的氛圍大為好轉。

當然，美國與盟友的關係未來還有幾個很大的不確定性：

第一，如果新冠大流疫持續時間延長，造成經濟恢復困難，可能也會給美國與盟友的關係，尤其是美歐關係帶來麻煩。

但是應該看到，3月初美國已有25%的人口接種疫苗，英國是35%。而3月初中國的疫苗接種率只有3.5%（記者注：3月底的數字為7.1%），中國正在加快進展。拜登説，美國3月底前要完成2億人口的接種數，如果接種疫苗的進展繼續加快，那麼美國就很得意了。

第二是經濟方面，不久前高盛和摩根士坦利預測，美國今年的經濟增長率可能比中國還要高，如果這一預測結果準確，那麼這無疑是美國的一張王牌，會讓美國處理與盟友的關係，包括在與中國的競爭中，都更有底氣。今天我們看到的對抗衝突，只是一個開始。

第三，中國目前展示出西方未曾見過的對外政策面孔，非常強硬，這種情況是否會持續，有待觀察。一定程度上，如果未來西方眼中的中國對外政策比現在温和一些，美歐等國聯盟與中國對抗估計就不會像今天這麼嚴重。

01：中國對外政策變化集中體現在中美安克雷奇會談上，有很多人將中國的態度與此前習近平提到的「中國可以平視這個世界」聯繫起來，認為這是中國「平視外交」的一次體現。

時殷弘：中國的外交從來都是平視的，無論毛澤東、鄧小平還是之後（的領導人），從來都不是低眉順眼的。如果説現在有什麼新特點，那就是中國在很多問題上表現得更強硬，過去是在有些問題上強硬，而不是所有問題都全面發力。