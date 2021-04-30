港大專家福田敬二:「我們無法跑在新變種之前」｜專家有話說

撰文： 薛子遙 藺思含 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

印度正在面臨着新冠病毒疫情開始以來最嚴重的一次爆發，已成為一場全國性的公共衛生災難，更恐波及印度以外地區。專家認為，新的病毒變種推使這波病例激增，隨着全球每周的感染率達到了歷史新高，某些國家恐怕面臨與印度類似的命運。 香港大學公共衞生學院院長、世衛前助理總幹事福田敬二（Keiji Fukuda）教授接受《香港01》訪問，解讀公共衛生專家如何看新變種的出現，我們又應該如何應對「變種突襲」。 （編按：本訪問以英語進行，由香港01記者翻譯為中文及編輯）

01：在病毒變種的預防上，各個國家和地區可採取哪些強力有效的措施，來降低（危險）變種出現的可能性？還是說我們只能在變種開始傳播後，盡可能的加深對這些新變種的認識並採取應對措施？

福田敬二：這有幾個重點，首先，新冠病毒的新變種將在未來無限期地出現，因為這是這組病毒的內在屬性。這些變種病毒可能在其他國家出現，包括香港。重要的新變種病毒可以在世界上任何地方出現。



針對每一個新的變種病毒或特定的「關切變種」（variant of concern）制定措施，從長遠來看沒太大意義。相反，我們需要制定政策和技術上的措施，以有效和可持續方式應對現在和未來的所有新冠病毒。這種方法是唯一可持續（抗疫）的方法。以下是對付任何新冠病毒所需的基本措施：

一個良好的監測系統和快速的信息共享，以便我們看清新病毒與疾病動態。

安全、有效的、以及定期更新的疫苗，以應對新的變異病毒——這對流感病毒已經是常規做法，對新冠病毒亦需如此。

疫苗需要在所有國家廣泛接種，以確保新冠病毒難以傳播，並確保不僅是特權群體獲得保護。在香港，較低的疫苗接種率意味着香港將繼續處於新冠疫情的危險之中，提高接種率是最大的優先事項。

我們將需要使用其他措施。例如，最重要的措施之一將是確保室內空間有良好的空氣流動。在香港，新的空氣交換標準已公布，要求像餐館這樣的企業在空氣交換方面達到一定的標準。儘管一些企業反對這種措施，聲稱是成本的考量，但流通的空氣將保護人們免受任何種類的新冠病毒的侵害，也是良好公共衛生做法的絕佳例子。

本質上，我們已知道很多需要做的事。除了上述步驟外，我們還需要企業和組織審視其工作場所，確保它們積極保障大眾安全；如果出現新的爆發，人們需要戴口罩或保持社交距離作為短期措施。問題不在於做什麼；更關鍵的問題是政府、私營部門和公眾是否能夠相互信任，並長期合作實施這些措施。

福田敬二為新冠疫情的香港政府抗疫專家組成員之一。（毛詠琪攝）

01：有人認為新變種推動了印度近日的病例激增。如果這病毒傳播到印度以外的地區，有人擔心它會在亞洲及其他地區引起新一波的感染。流行病學能否為公共衛生部門提供一些方向，來確保這些變異不會在其他地方成為主要感染源？

福田敬二：世界正在努力尋找（在疫情期間）使旅行更容易的方法。以這一點為背景，幾乎不可能在有限時間內阻止新變種病毒傳播。反過來說，一個國家可以通過完全關閉其邊境來確保新的變種病毒不會進入。這是可能的，但非常嚴苛，而且幾乎不可能長期維持。

底線是我們很難控制病毒傳播，更容易的是專注於保護自己。這最好是使用多重基本措施，如疫苗接種、檢疫、邊境措施、社交疏離、空氣交換、戴口罩等等。從本質上講，我們應該儘可能從被動應對（疫情）轉變為主動出擊。

印度的變種病毒在今年1月1日至4月4日期間迅速擴散，圖中紅色為新變種的比例。（網頁截圖）

01：像源自英國的B.1.1.7變種病毒已經被發現可以突破疫苗的保護，也可以突破康復者的抗體。在疫苗藥廠急於開發增強劑的同時，您是否擔心新變種出現的速度，以及康復病人再度感染？我們（技術上）能追過病毒變種出現的速度嗎？

福田敬二：除非我們能夠開發出針對所有新冠病毒（Covid-19）的普遍保護性疫苗，否則我們將落後於大自然和新的變種（的出現）。我們現在無法跑在新變種之前。

01：變種病毒的出現是否使改變了您對全球未來疫情的估計？

福田敬二：沒有。新冠病毒就像所有大規模爆發一樣，關鍵問題不是病毒的傳播，這個病毒可能無限期地伴隨着人類。關鍵是，世界需要多長時間來制定和實施必要的政策和措施，使各國恢復更正常的日常生活方式。

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