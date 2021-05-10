中歐投資協定受阻：思路清奇的歐洲議員

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-05-10 07:30

近日，法新社援引歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的話稱，「從某種意義上講，我們已經暫停了來自歐盟委員會（推進中歐投資協定）的政治努力。」報道一經發布即引發輿論軒然大波，不少媒體猜測「歐盟已暫停推動批准中歐投資協定（CAI）」。隨後歐盟委員會一名發言人稱東布羅夫斯基斯的言論被斷章取義。

歐盟在一份書面聲明中寫道，「現在必須對協定進行法律審查和翻譯，然後才能提交批准通過。不過，批准過程離不開更廣泛的歐中關係不斷髮展的動力。」歐洲議會貿易委員會主席蘭格（Bernd Lange）也表示，CAI目前「處於凍結狀態」，並會持續很長時間。歐盟人權委員會副主席諾伊曼（Hannah Neumann）在接受香港《南華早報》採訪時同樣指出，「我認為大多數人會將CAI置於『凍結』狀態，這意味着只要中國堅持對民選議員和人權委員會的制裁，有關CAI的討論都會被持續擱置。」

東布羅夫斯基斯在一次訪談中稱，在某種程度上歐盟委員會已暫停推進中歐投資協定，此番言論隨即引發各方廣泛關注。（Getty）

根據歐盟在其官網的描述，CAI將確保歐盟投資者更好地進入快速增長的中國14億消費者市場，並確保他們在更公平的環境中競爭。這對歐盟產業的全球競爭力和未來增長都具有重要意義。

首先，CAI使得歐盟企業的市場準入條件明確且獨立於中國的內部政策。整個協定涵蓋汽車業、製造業、金融服務、生物資源研發、通訊及雲技術、外資持股佔比等多個領域，意在擴大市場準入；其次，CAI致力於改善公平競爭環境，實行透明補貼制度，反對強迫技術轉讓；再者，在執行機制層面，中國同意採用國家間爭端解決機制，尊重相關國際義務，支持企業承擔社會責任。

歐盟人權委員會副主席諾伊曼稱，只要中國不撤銷制裁，CAI將會持續處於「凍結」狀態。（Getty）

歐盟想要通過一項投資協定來獲得更多進入中國市場的機會，但歐洲議會不少議員無論是出於美方遊説結果、選舉因素，又或是打從心底認為CAI會影響美歐關係，所以一方面不想忤美國的意願，跟隨美國推出涉疆制裁，另一方面又不想過於得罪中國，最終推出「不討好中美任何一方」的象徵性制裁，但或許意料之外的是，中國連象徵性制裁也不慣着歐盟，隨即發起反制裁。而後歐盟開始抱怨連連，並威脅要撕毀協定。

通過擱置CAI，並高呼「中國不取消反制裁，就不通過協定」，無異於在説「若中國不取消反制裁，我們就不允許我們的企業在中國享有更多權益」，這種邏輯着實堪謂思路清奇，也使得歐洲議會的「玻璃心」在尷尬境地破碎一地。

歐洲議會擱置中歐投資協定，似乎並沒有得到中國太多響應：

鑑於歐洲議會如今近乎「人格分裂」的舉動，最開心的當屬中美企業，因為雙方藉此都能搶佔更多市場份額。如今歐洲議會無論是「暫停審議」，還是「沒有暫停，只是審慎審議」，中國根本不在意。中國人做的是生意，公關並不是優先級。如果有人不喜歡他們，那就不要和他們做生意，大家各自安好，互不干擾。

在「國際名聲」方面亦然。中國在西方從未有過好名聲，最好的時候，也就是二三十年前給西方資本家生產一塊錢芭比娃娃的時候，那時也稱不上「好名聲」，最多就是「不那麼招人討厭」，但從來也沒被尊重或喜歡過。對於歐洲議會議員，他們同樣永遠不會對中國有好印象。既然從沒有過好名聲，何談丟掉名聲？那麼中國又怎會對此次的「擱置事件」突然變得在意呢？

至於國際政治層面，中國外宣從來都不是強項，也不是重點，中國對西方老牌媒體也沒有控制力。中國人唯一關心的是「發大財」，而對於此事，中國也從不需要好名聲來達到這一目的。歐洲議會自導自演的「求關注」戲碼，也終究會落得「玻璃心」破碎一地的尷尬下場。