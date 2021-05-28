價值千億越盾的陷阱　越南人富貴夢夭折

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-28 12:00

進入５月下旬，在新冠疫情的風潮中，越南的投機炒家們在加密「貨幣」的暴起暴落中，又見證了另一種投資「機遇」的突然爆雷。這就是從2020年下半年開始，吸引成千上萬越南人傾家蕩產捲入其中的蘭花交易。

不少炒家驚恐地發現，上個月還價值數十億、數百億甚至上千億越南盾的蘭花，而今市價已經腰斬，其市場也無人問津，不少越南人一夜暴富的希望就此落空。

越南的蘭花交易始於2016年到2017年間，當時越南花農展開了惡性競爭，傳統品種的市價迅速跌落，從泰國、菲律賓移種的變種則價格水漲船高，但由於市場供過於求，越南的蘭花價格從每株每釐米100萬盾（100萬越南盾約合336港元）下跌到25萬盾，這一價格維持到了2020年。直到這種平靜被2020年的蘭花熱再度打破。

圖中為越南市面較為常見並搶手的一種蘭花「五翅白福壽」，這種蘭花也是2020年時相關詐騙案的重災區，很多不懂園藝的普通人花了十幾億盾買了幼苗，花半年時間養大後卻發現貨不對板，此時賣家已經不知去向。（越南勞動報網頁截圖）

《越南快報》指出，從2020年下半年到2021年上半年，越南城鄉已掀起了一股借貸種蘭花、炒蘭花的熱潮，越南農民對這種交易的興趣相當大，很多人也因此獲利。譬如在2021年3月24日，有讀者投書該報，稱自己在鄉下的家人投資15億盾炒蘭花，轉手就賺得25億盾。

問題也隨之而來，越南民間常見的蘭花交易並非買賣成體蘭花，而是以買賣花苗為主。這使得蘭花交易在越南很快與騙局高度綁定，很多不懂園藝的買家以數十億盾至數百億的價格買入「突變花苗」，並因此血本無歸。此外，蘭花花苗、花株在這一時期的特殊價值，也導致越南城鄉盜竊案頻發，不少竊賊把偷盜的目標從珠寶首飾、家用電器轉向了蘭花植株。

越南在2020年內不僅有嚴厲的防疫措施，也有民間資金的暗流湧動：

到2021年3月下旬，很多越南人發現，從2020年9月後穩步升值的「白雪公主」、「玉山嬌」等突變蘭花品種似乎已高不可攀，其交易價格從數億越南盾飆升到數千億越南盾不等。至3月，在以富有著稱，臨近中國的廣寧省，一筆以2,500億盾的價格交易「玉山嬌」蘭花的消息震動了該國的投機者們。這種異常火爆的局面讓越南民間掀起了炒賣蘭花的新一輪熱潮。

但是，廣寧省的天價蘭花交易也驚動了越南政府，很快，在當地警方的介入下，《勞動報》等越南媒體指出，這場「天價交易」是兩名園藝商轉讓5,000株蘭花的總價。越南各地從4月也開始針對蘭花交易，要求經營者應繳納稅款。考慮到越南的企業所得稅稅率為20%，累計增值稅稅率最高達39.4%，即便是個人所得稅，稅率最高也達35%，這使得此前價格水漲船高的蘭花瞬間喪失了流動性，並在5月後開始價格腰斬、無人問津。

從某種意義上來説，蘭花交易的興衰已經成為越南民間資金在新冠疫情之下具體活力的寫照。在2020年席捲全球的新冠疫情之下，越南因為其製造業維持了一定經濟活力，其代工廠分佈主要地區平陽省的人均收入在2020年也超越胡志明市和河內市，以月均702萬盾位列全國第一。很多工人在平陽省可以拿到每月兩千萬盾的工資，這使得依靠勞動致富在越南第一次呈現了可能。

在越南學校門口，一小盒約60毫升的水晶泥價格在1萬盾上下。由於在4月中旬，部分峴港小學生因這種玩具導致硼砂中毒，越方才發現此物已大行其道。（越南快報網頁截圖）

不可否認，越南也有相當數量的失業人口，很多普通職工為急於用錢，或買斷工齡換取社保基金，或將社保證明賣給金融代理公司。但越南城市也存在小本生意的生存空間，譬如從中國購買的零食、玩具等輕工業品，在支付每公斤約2萬盾的運費後，在越南轉手就能有6倍以上的純利潤，這使得不少新冠期間失業的職工會選擇在小學門口擺攤開店，兜售水晶泥、對戰卡片等從中國躉來的玩具。

但是，面對城市的燈紅酒綠，更多越南人面對該國「1,500萬中產階級」的相對優越生活還是有些不甘心。隨着比特幣、股票乃至蘭花帶來的一獲千金的神話在城鄉流傳，不甘按部就班工作，不滿足於學歷低下的越南城鄉居民就熱衷於投機交易。而今，隨着泡沫一個個破裂，或許更多人也只能面對現狀，轉而在做工或擺攤間度過新冠疫情下的蕭條季節。