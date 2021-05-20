兩無罩越南女被拒入超市　台男即攞私伙口罩畀佢哋用　後續笑爆嘴

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台灣新冠肺炎疫情持續延燒，已經連續多日確診案例超過三位數，為防止病毒傳播，交通工具及商店等皆嚴格要求客人必須佩戴口罩。一名已婚台男日前便碰到兩個越南女子因沒戴口罩無法進入超市，正好自己剛買一盒，便給了她們兩個，誰知之後的進展卻讓當事人超傻眼，亦令網民捧腹大笑！

兩無罩越南女被拒入超市　台男即攞私伙口罩畀佢哋用　後續笑爆嘴（點圖看看原文及網民反應）👇👇👇

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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