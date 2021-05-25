從機密到解禁　越南選擇中國新冠疫苗的理由

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-25 11:29

進入5月下旬，越南方面逐漸發現從4月27日開始侵襲其全境的新冠疫情來頭不小，其重點疫區峴港、北江、北寧等地遭遇英國變種B1.1.7和印度變種B1.167.2兩種變種新冠病毒襲擊。在一片嚴防死守之下，「注射新冠疫苗」這個選項開始進入越南各界人士的視野。

由於越南從3月上旬開始只完成了百萬劑疫苗的接種工作，這讓越南民間看到任何大規模接種疫苗的消息都大受刺激：譬如5月16日，中國合肥市一天為110萬市民接種疫苗的消息讓越南網民倍感驚歎。越南的疫苗採購與研發進度也成了各界人士催促的重點。

越南衞生工作者是第一批接種疫苗的人羣，5月7日，一名37歲的醫護人員在接種阿斯利康疫苗後死於血栓症，這使得越南開始對這種廉價疫苗產生警惕。（美聯社）

也就在5月17日，越南衞生部長阮青龍在總理範明政組織的防疫大會上匯報了該國接種疫苗的初步採購方案。到了這個時候，越南衞生部保密了近四個月的中國產疫苗採購方案也逐漸浮出水面。

在越南衞生部總量1.1億劑疫苗的方案中，越南衞生部除已敲定300萬劑阿斯利康疫苗、3,100萬劑輝瑞/BioNtech疫苗之外，另計劃藉助「全球冠病疫苗獲取機制」（COVAX）在未來取得3,890萬劑疫苗。

為此，越方在與包括美國莫德納、俄羅斯蓋瑪萊亞研究所以及中國醫藥集團等疫苗生產商進行磋商。這也是自1月4日，越南衞生部稱「與未透露名稱」中國生產商簽訂信息保密協議後，第一次確認購買中國疫苗的意向。

印度變種病毒及英國變種病毒正對越南發動聯手打擊：

對外界來説，越南的這種高度秘而不宣頗具迷惑性。在3月上旬，一些分析人士認定越南已經成為東南亞唯一一個不選用中國疫苗的國家。他們認為，越南對中國疫苗有警惕情緒，在以往牽涉疫苗的重大國際衞生事件中，中國醫藥企業的參與度甚至不如印度血清研究所，因此，作為新玩家的中國，其產品至少需要市場檢驗。

此外，越南強烈的民族自尊心，也決定河內有必要在中越關係正常化三十周年之際，維持一個相對高調的姿態，考慮到越南在2020年的抗疫鬥爭中已經喊出了「借鑑武漢封城經驗」之類的口號，到2021年，他就有必要和北京拉開一點距離，以此維持對沖。

2021年4月24日，中越兩國舉行第六次邊境國防友好交流活動，中國國防部長魏鳳和與越南國防部長潘文江出席。在此之前，越方外交人員曾多次談及疫苗等問題。（中國國防部官網）

不過，新冠疫情的實際發展，以及中國疫苗在世界各地的實際效果，也讓滿腹狐疑的越南方面看到了實際成效。

譬如在柬埔寨的越南使團和經濟界人士就先行接種了中國援助柬埔寨的國藥和科興兩類新冠疫苗。這些駐守柬埔寨疫區一線的越南政要對中國疫苗的效力最有發言權。隨着他們藉此在柬埔寨的疫情中倖免，阮清龍也在4月1日會晤中國駐越南大使熊波後正式提出了「請求中國幫助為往返中越重點人羣接種新冠疫苗」的建議。

此外，COVAX機制下世界各國中，目前只有中國能維持疫苗的對外輸出。目前，曾號稱能在2月至5月間輸出1.1億劑疫苗的印度已喪失輸出能力，該國全部疫苗用於國內用途；美國雖宣布提供8,000萬劑疫苗，但這其中有6,000萬劑是外界疑心甚重的阿斯利康疫苗。

相比之下，採用傳統的滅活疫苗技術，分別向世界各國輸出5千萬劑和1.56億劑疫苗的中國國藥及科興兩家公司就相對值得信賴。在新冠疫苗已成為全球最緊俏商品之際，河內為民眾安全採取的任何措施都能成為其政績。兩種變種病毒夾攻之下，此前處於秘密中的購買計劃，而今就可以拿出來向媒體展示。

事實上，河內在四個月內對中國疫苗的做法，可能也只是越方操控民意手段的一部分。在疫情之下，馭眾有術的河內當局仍不忘藉此做點事情，譬如越南新一屆國會（即人民代表大會）在疫情下的正常選舉，以及越南三種自研新冠疫苗的進展，都足以讓其民眾在面對印度等國疫情慘況之際心生自豪，進而在新冠疫情帶來的不景氣環境下面對現狀更為安心服氣。