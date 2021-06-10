鬆綁美台貿易談判　白宮新一輪對華攻勢猛烈

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-06-10 10:28

過去1周，白宮除了在貿易、企業投資、產業鏈等方面繼續出台針對中國的限制性舉措，而且還繼續在新冠肺炎病毒溯源問題上加大對中國的輿論施壓。尤其在台灣議題上，拜登（Joe Biden）除了將台灣納入對外疫苗分享計劃以外，還考慮重啓和台灣的貿易與投資談判。與此同時，美國國會也在力推《創新與競爭法案》（US Innovation and Competition Act）在內的涉華議案，並得到拜登的大力支持。在疫情得到緩解的背景下，拜登政府在內政外交和對外輿論上正對中國展開新一輪的猛烈攻勢。

就在三位美國兩黨參議員6月6日到訪台灣3小時、宣布對台疫苗出口計劃之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）第二天便在在眾議院外交委員會的聽證會上表示，美國可能恢復與台灣的貿易和投資談判（BTA），但他沒有表明這種談判會不會讓雙方簽署全面自貿協定。在聽證會上，布林肯將球踢給了貿易代表辦公室。

2021年6月2日，美國總統拜登在白宮宣佈新冠肺炎疫苗接種及分享計劃。（AP）

美國貿易代表辦公室方面就布林肯在國會的表態稱，美國堅信繼續強化和台灣的貿易關係是一件重要的事。但該辦公室同時強調，目前暫時沒有要宣布的會議議程。

同樣的話，美國貿易代表辦公室對北京也説過。一周前，貿易代表戴琪（Katherine Tai）和中共中央政治局委員、中美全面經濟對話中方​牽頭人劉鶴舉行了通話。通話中，雙方提到，發展雙邊貿易非常重要，彼此同意繼續保持溝通。所以，貿易代表辦公室在恢復有關美台貿易對話時的提問時，表現出了一定的審慎態度。

布林肯和戴棋可能恢復的美台貿易對話是指奧巴馬（Barack Obama）執政時期舉行的美台《貿易與投資框架協定》（TIFA）談判。這種談判在特朗普（Donald Trump）執政時期中斷。前任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）為了和中國的貿易談判，也拒絕重啓和台灣的這類對話。

現在拜登政府考慮重啓這一對話，一方面是迫於國會壓力，必然要展現挺台、抗中的姿態，另一方面這也契合白宮所推動的價值觀外交理念及印太戰略框架。在美國官方看來，台灣即便不是書面上的盟友，也是地區的重要夥伴，或者地緣戰略中的關鍵元素。而台灣方面推動這種對話也是出於內部政治考量。蔡英文政府寄望在8月台灣就進口美豬、美牛舉行公投前和美國取得一些貿易談判成果。

這種談判終究會增加同北京的摩擦。但從美國考慮和台灣開展這種對話，到真正簽署自貿協定，期間還有很長的路要走。光靠拜登第一個任期很難達成。所以，在起步階段，它的象徵意義更濃一些，就是為了刺激中國，然後利用台灣打造新的供應鏈，加大對北京的孤立。

除了考慮重啓美台貿易對話以外，拜登政府也在通過疫苗出口計劃的推廣，加大同中國的地緣政治博弈。而目前疫情較為嚴重的台灣，則是美國推動疫苗戰略的最好窗口。

拜登5月曾表示，美國將在6月底前向全球分享8,000萬劑疫苗。6月3日，白宮發布聲明宣布，美國將通過世界衞生組織主導的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）分享首批疫苗中的近1,900萬劑，目標地區主要包含美國後院拉美、東南亞和南亞以及非洲地區。其餘的600萬劑提供給韓國、印度、加拿大和墨西哥等國。

拜登允許3位參議員訪台宣布75萬劑疫苗計劃，也是其中一部分。由於台灣方面拒絕了中國大陸提出的疫苗援助計劃，美國這一波分享計劃有助於強化美台之間的抗疫聯繫。尤其按照蔡英文政府的話説，美台關係得到了強化。所以，美國這波對台疫苗支援背後的政治意義更為深刻。

這也是拜登對中國發起更猛攻勢的一部分。從白宮5月28日下令美國情報機構調查新冠病毒起源，6月3日又完成了在半導體、純電動汽車用電池、稀土等重要礦物、藥品這4個領域的供應鏈審視報告，以及增加中國企業投資限制名單，都可以看出，美國援助台灣的行為絕非孤立事件 。它完全符合拜登政府全方位加大對華博弈的嘗試。

在白宮對華政策出台前，或者白宮表達出和北京舉行元首會晤的意願前，拜登政府還會繼續利用台灣、新疆等話題，在貿易和安全等領域，向北京發起攻勢。直至看到自己想要的「優勢地位」，白宮才會和北京開始嚴肅的對話。這也是拜登執政以來處理對華關係的基本策略。而在這個過程中，台灣、疫苗和病毒溯源等，都是美國開展政治操作工具。