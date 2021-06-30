美國基建計劃進展的可能影響｜安邦智庫

撰文： 孫一太 最後更新日期： 2021-06-30 18:00

本文源自安邦智庫。

當地時間6月24日，美國總統拜登和一些中間派參議員就一項1.2萬億美元的計劃達成了歷史性的協議。這意味着，美國兩黨就長期以來尋求的整修美國交通、供水和寬帶基礎設施達成協議。美國國會議員們和白宮現在將努力讓這一計劃在兩黨勢均力敵的國會通過。拜登總統表示，他與議員們進行了一次非常好的會談，直截了當地說，已經達成了協議，雙方都有所妥協。

根據白宮的聲明，這項為期八年的提案包括1,090億美元用於道路、橋樑和重大項目；730億美元用於電力基礎設施；660億美元用於客運和貨運鐵路；650億美元用於寬帶接入；490億美元用於公共交通；250億美元用於機場。協議草案要求聯邦政府超過預期支出5,790億美元，五年總計支出9,730億美元；如果持續八年，總額將達到1.2萬億美元。

落實基建計劃的錢從何而來？拜登總統稱，他與議員們討論了通過公私合作夥伴關係、現有的聯邦資金以及通過加強美國國稅局執法而獲得的收入來為這一計劃提供資金。具體來說，這些投資將通過十幾個融資機制來籌集資金，包括美國國稅局加大執行力度帶來的約1000億美元稅收收入，未使用的新冠援助資金，以及美國各州返還的失業保險基金。

要指出的是，美國政府與國會就基建計劃達成一致，這是拜登政府上台以來在「內政」方面最大的一次進展。它不僅對拜登政府的施政有重大影響，還將對美國的資本市場、美國國內投資甚至美國國內政治產生重要影響。

首先應該承認，美國政府就基建計劃與國會議員達成協議，這對拜登政府來說是一個重要的勝利。拜登得到了自己想要的「新基建」計劃。這證明了他在美國如今如此「極化」的政治環境之下，仍然有能力通過協商和妥協來實現自己想要達成的目標。更重要的是，從結果來看，共和黨實際上是做出了讓步的，拜登在整場談判中都維持了強勢地位。這一議案如果能夠最終實現，也將會進一步分化共和黨內的不同派別。

其次，拜登通過基建計劃強化了民主黨在國內政策中的地位。拜登和民主黨的整個基建計劃分為三個部分：老基建、新基建以及拜登所說的「人類基礎設施」。雙方達成的這份協議中包括了新基建和老基建的部分，儘管金額比拜登設想的要少（拜登最初提出的是4萬億美元），但相對而言，共和黨更加偏離自己在談判開始時的立場。「人類基礎設施」實質上就是福利化政策，共和黨不太可能就此問題進行妥協，因此，雙方目前的處理方式是，兩黨在能妥協的地方妥協，在不能妥協的地方，民主黨則會依靠自己在兩院中的優勢地位強行推進。如果共和黨在中期選舉中不能贏回參議院，那麼未來兩年仍將是民主黨一統美國的局面。

第三，美國離達成基建計劃更進一步，對美國經濟將形成實質支撐。美國的基建計劃有望推動美國歷史上規模最大的基礎設施投資，它將修復道路和橋樑，對鐵路和公路交通投資；將對清潔能源進行關鍵投資；將全面更換學校和房屋中的含鉛水管；並將投資美國的高速互聯網。據拜登稱，該計劃將創造數百萬個不能被外包的高薪工作。大規模的基建計劃如果落實，將對美國經濟形成一定程度的實質支撐。

第四，大規模基建計劃將刺激美國股市和能源價格上揚。美國總統拜登的基建方案獲得跨黨派支持，很大程度上提振了投資者的樂觀情緒。美股三大股指在6月24日出現了全線收漲，標普500指數與納指都創出收盤新高，道指當日也上漲了0.95%。在利好消息帶動下，道指藍籌股基建設備生產商卡特彼勒、金融機構高盛的漲幅都超過2%；科技巨頭也都普遍上漲。國際油價方面，投資者繼續看好美國經濟復甦態勢以及全球石油需求復甦前景，推動國際油價6月24日小幅上漲，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶73.30美元，8月交貨的倫敦布倫特原油價格收於每桶75.56美元。隨着美國的基建方案落實，未來還將刺激資本市場和商品市場上揚。

最終分析結論：

整體來看，美國政府的基建方案獲得跨黨派支持，1.2萬億美元的基建大計將在未來逐步展開。這一進展是美國總統拜登取得的重大國內政績，有助於強化民主黨在國內政治中的地位。與此同時，基建計劃將對美國經濟、資本市場、石油價格都形成實質性的支撐，有助於強化市場對美國和全球經濟復甦的預期。