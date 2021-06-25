白宮與參議院兩黨達成1.2萬億美元基建撥款協議

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-25 05:41

美國總統拜登（Joe Biden）6月24日宣布，與國會共和、民主兩黨參議員就基建撥款計劃達成協議，為他的主要本土施政目標帶來一大突破。

拜登在白宮與撰寫基建計劃的共和、民主兩黨參議員會面後，宣布達成協議，在未來8年投資1.2萬億美元於基建計劃，比原定提出的內容明顯減少。他指出雙方都沒有協議中取得所有要求，大家都要作出取捨，並呼籲國會盡快通過法案。

根據白宮的聲明，各方達成共識的框架涉及多個範疇，包括修建道路、寬頻普及化、保障水電供應以及節能減排等，主要內容大致分為十項：

1，通過現代化與擴大鐵路交通網絡的方式，為美國民眾提供健康且可持續的交通選擇。

2 ，在關注緩和氣候變化以及保障用户安全的情況下，修復並重建道路與橋樑。

3 ，在高速公路沿線、農村以及弱勢社區建立電動汽車充電網絡，實現拜登提出的關於建造500,000個充電位的目標。

4，全國數以千計的校車與巴士未來將由電力驅動。

5，為包括原住民保留地以及弱勢社區在內的1000 萬個美國家庭和40多萬間學校及保育設施提供清潔飲用水。

6，讓每個美國公民能夠連接到可靠的高速網路，同時減低網路服務價格以及縮小數碼差距。

7，升級電力基礎設施，包括建造數千英里長的輸電線路等。

8，成立專門的融資機構，旨在將數十億美元用於投資清潔交通與清潔能源領域。

9，通過投資的方式解決當地長年以來的污染問題。

10，為應對氣候變化、網絡襲擊以及極端天氣準備更多基礎設施。