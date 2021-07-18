從巴基斯坦到阿富汗　一帶一路不能忽視的恐襲挑戰

伴隨「一帶一路」拓展，中國的海外項目收穫不少外交與經濟成就，卻也面臨各式風險與新挑戰。在近期一系列政治與安全事件發酵下，某一隱憂再度躍上新聞版面：恐怖主義的暗流湧動。

7月14日，中國駐巴基斯坦使館發布聲明，當天上午7時左右，由中方企業承建的開伯爾-普什圖省達蘇水電站項目出勤班車，在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成包括9名中方人員和3名巴方人員在內的12人死亡，另尚有28名中國公民受傷。

事發之初，巴基斯坦一度將此事定調為機械故障導致的意外，表示班車爆炸乃氣體泄漏所致。然而伴隨調查持續推進，事件的複雜本質逐漸顯露，巴基斯坦訊息部長喬杜里（Fawad Chaudhry）於7月15日晚間表示，由於發現爆炸物痕跡，班車事故不排除恐怖襲擊可能；7月16日晚間，中巴總理在通話中將此一事故稱為「恐怖襲擊」，可謂是對意外的權威定性，中國公安部更已於7月17日派員赴巴基斯坦調查。

7月14日，安全人員在巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省的爆炸現場附近工作。（新華社）

此外自美軍5月撤離阿富汗起，塔利班開始了捲土重來的步伐，阿富汗安全情勢再度惡化，引發了包括中國在內的周遭各國關注。一來其此地位處中亞、西亞、南亞之交，是「一帶一路」西行前段；二來阿富汗局勢向來不穩，「伊斯蘭國」（ISIS）等各方恐怖組織在此橫行，滲入近鄰的新疆、巴基斯坦與中亞五國，對中國治疆與中巴經濟走廊（CPEC）構成共同威脅。

眼下「一帶一路」佈局逐漸完善，截至2021年7月，中國已與141個國家、31個國際組織簽署相關合作文件；但有鑑於中巴經濟走廊與阿富汗局勢動盪，「一帶一路」能在此扎根的深度及廣度，有賴中國與沿線國家，攜手同赴反恐前線，打贏這場安全的硬仗。

7月14日，在巴基斯坦吉爾吉特，救援人員將傷員運往醫院。（新華社）

神出鬼沒的陰影

由新疆一路向西，中巴經濟走廊接通了南亞與中東，西北一側與伊朗及阿富汗相鄰，東南則與印度次大陸唇齒相依，可謂「一帶一路」關鍵樞紐，既免去了中國對馬六甲海峽航線的依賴，更為新疆連通中東地區。但如此得天獨厚的地帶並非一片繁榮，反而處處湧動着安全陰影。

回顧過往，班車事故已非中國在巴基斯坦的首次受襲。2018年11月23日， 3名持槍恐怖份子企圖攻入中國在卡拉奇的領事館，遭到了駐館警衛與巴基斯坦警方的強勢反擊，雙方爆發激烈槍戰，最終3名恐怖分子遭擊斃，2名駐館警衛則不幸殉職；2019年5月11日，在俾路支省瓜達爾港，恐怖分子對一家據傳有40名中國公民入住的五星級酒店發動襲擊，造成一名巴基斯坦警衛身亡，多人受傷，事後「俾路支解放軍」（BLA）承認犯案，表示是針對中國與外國投資者而來；2021年4月21日，俾路支省首府圭達市一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷，彼時本在該地下榻的中國駐巴基斯坦大使恰好外出，躲過一劫。

俾路支省本身有不少分離主義分子及武裝組織。圖為2015年部份俾路支解放軍向政府交出武器投降。（VCG）

然而針對中國的恐襲陰影並非僅在巴基斯坦出沒，阿富汗與中亞等地亦為熱區，甚至早在「一帶一路」項目開始前便已存在相關攻擊。2002年6月29日，「東突厥斯坦解放組織」（簡稱「東突」）於吉爾吉斯首都比什凱克槍殺中國外交官王建平，兇手曾於塔利班時期的阿富汗受訓；2016年8月30日，中國駐吉爾吉斯大使館發生恐襲，使館3名工作人員受傷，發動襲擊者為「東突」和出自基地組織（Al-Qaeda）的「努斯拉陣線」（Al-Nusra Front）。

另一方面，阿富汗雖已加入「一帶一路」計劃，中國也在此地投資了艾娜克銅礦、阿姆河石油探勘等項目，同時準備修建以中國為起點，途經吉爾吉斯、塔吉克、阿富汗，最後到達伊朗的五國鐵路，卻同因塔利班、「伊斯蘭國」等各路恐怖組織干擾，致使項目被束之高閣，中國亦已將投資重心轉至中巴經濟走廊。

2021 年 7 月 12 日，阿富汗坎大哈省，阿富汗特種部隊在對塔利班的作戰任務中訪問地區中心時，一名武裝人員正在裝載他的步槍。（Reuters）

絲綢之路何以前行

平心而論，恐怖主義在中亞、南亞、中東盤距已久，會於近年愈發高調狙擊「一帶一路」相關建設與中方人員，關鍵原因有二。

其一，是美軍入侵阿富汗與伊拉克後，強硬撕開權力真空，改變了中亞與南亞的恐怖組織生態。塔利班雖失去政權，卻與阿富汗政府軍持續交火，以致阿國出現不少無政府的灰色地帶，本在中亞各國活躍的恐怖組織見獵心喜，紛紛湧入阿富汗發展壯大，進而擴散至南境的巴基斯坦。此外極端組織「伊斯蘭國」亦於伊拉克戰爭的混亂中崛起，並於多國成立分支，過去由單一族裔構成的恐怖組織，逐漸成為多地區、多國家、多民族融合的恐怖勢力，成員的國際化程度增高，又相互通連支持，攻擊規模自不可同日而語。

在敍利亞東北部，監獄和拘留所關押着成千上萬的男人、女人和兒童，他們曾經屬於伊斯蘭國，如今生活陷入了困境。（Reuters）

其二，是「一帶一路」的逐步拓點，已形成龐大規模，從能源（油氣開採和天然氣管道建設）、交通基礎設施（公路和電網），到產能合作項目（礦產開採、化工廠和工業園區），中國幾乎遍佈各基礎建設領域，「中資」由此成了恐怖組織眼裏的俎上肉，面臨襲擊、勒索等暴力威脅，不論其動機是金錢、反中抑或泄憤。

而如此風險，中國並非全無警覺。以中巴經濟走廊為例，早在此次恐襲前，兩國便已共商反恐安保機制，在210處大小工程點上，部署了約3.2萬名安保人員與警力，俾路支省與旁遮普省皆是投放重點。此外為保障瓜達爾港與經濟走廊的海上安全，巴基斯坦也在2016年12月成立「TF-88」特遣部隊，進行24小時巡邏偵測，中方更於2017年8月獲批在巴基斯坦成立第一家私營安保公司。

圖為瓜達爾港的東灣快速路營地，東灣快速路建成之後將連接起瓜達爾港和巴基斯坦的沿海公路。（多維新聞）

而面對阿富汗這處「安全黑洞」，中國也有所做為。為阻卻恐怖勢力持續滲入巴基斯坦與新疆，北京與喀布爾、塔利班皆有合作，既向前者提供軍事援助，也與後者達成不庇護「東突」等組織的默契，配合在新疆的高強度反恐措施，後者已有超過4年未發生暴恐事件。

然而巴基斯坦與阿富汗畢竟不是新疆，中國始終要遵守「不干涉他國內政」原則，在當地政府同意合作的基礎上，協調反恐方式與步調。而就此次班車事故觀之，漏洞依舊存在，中巴的合作反恐路，也仍然漫長。

從中國公民與企業「走出去」，到「一帶一路」在海外的大規模拓展，中國基礎建設始終在反恐前沿推進，諸多項目與工作岡位不僅於雙方有益，更有助緩解當地貧困現象，長遠來看，或許能是終結恐怖勢力的根本解方。但在這日到來前，伴隨各式工程日漸深入壯大，反恐挑戰恐將持續嚴峻，既考驗中國與在地國的互信，也試煉雙方的協調能力。