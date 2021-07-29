秦剛履新　美國仍未提名新大使　專家：把控中美關係能力不及中國

中國新任駐美國大使秦剛7月28日抵美履新。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，中國駐美大使的輪換處於正常節奏，反映中國希望兩國關係保持平穩發展，而美國遲遲未能提名新任駐華大使，顯示美國對中美關係的把控能力不及中國。



秦剛抵達華盛頓後向中美媒體發表講話，並在Twitter推文。他在Twitter發布抵美後第3則推文稱，會在官邸開始14天自我隔離，然後盡快開始工作。

I will start a 14-day self-quarantine in residence and get down to work soon. — Qin Gang 秦刚 (@ChinaAmbinUS) July 29, 2021

《環球時報》29日引述吳心伯報道稱，選擇秦剛作為新任駐美大使是新形勢下處理對美關係的需要。

中國駐美國大使秦剛7月28日在社交媒體Twitter上載他致辭時的圖片。（秦剛Twitter帳戶圖片）

吳心伯稱，在一段時間以來，美國拜登政府繼承前任政府一系列對華政策和做法，將中國作為主要戰略競爭對手，這些情況都是中方選擇新任大使人選時的考慮因素。

秦剛抵美履新，華春瑩發推特送上祝福（請點擊瀏覽大圖）：

他認為，中國兩任駐美大使的離任和赴任處在正常輪換節奏中，反映中國處理中美關係的一個基本態度，即希望兩國關係可以保持平穩發展。

吳心伯稱，相比之下，美國前任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的離任十分匆忙，國內也遲遲未能提名新任駐華大使，顯示出美國對中美關係的把控能力不及中國。

布蘭斯塔德是在2020年9月突然離任。