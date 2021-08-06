避風港政策｜美國庇護便利不應只給港人

美國總統拜登（Joe Biden）8月5日簽署備忘錄，對部分因為簽證到期或其他原因而滯留美國的香港人提供「延期強制離境」（Deferred Enforced Departure) 庇護，有效期為18個月。而且，根據白宮發言人普薩基（Jen Psaki）的說法，該庇護到期後也有可能繼續延長。



從現實來看，這種「避風港」政策無疑為滯留美國的港人提供了便利。如果沒有這種庇護，在美滯留的港人就面臨被美國國土安全部移民局強制驅離的風險。得以擁有多一種選擇自己生活方式、生活地點的權利，亦是港人之幸。

不過，若非因為背後的對象是中國，美國也不會如此重視香港。

香港抗議示威活動中的「美國存在」：

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在美國，提供庇護的方式有多種。此次對港人的延期離境舉措算是一種，主要惠及在美港人，也有可能惠及將來抵美的港人，除了被判重罪者、受制於引渡條件者、國土安全部長判定不符合美國利益者、不利於美國外交利益、危害美國公共安全、待引渡的港人等以外；7月14日向可能受塔利班威脅的阿富汗人提供的「特殊移民簽證」（SIV）項目也是一種。7月30日，已經有首批200名阿富汗人抵達美國。

可是，相較於享受美國關照的香港，如今能夠享受拜登政府簽證庇護的阿富汗人，則僅是那些幫助過駐阿美軍的翻譯、司機和其他助理人員及他們的家人。符合條件的申請者人數達6萬，白宮最終能夠批准或執行多少，尚不確定。且申請者必須離開阿富汗、抵達第三方國家，然後再經過1年的安全審核期，才有可能被撤離至美國。

至於那些與美軍共同協力奮戰，抗擊塔利班的阿富汗軍人，那些因為美國的到來而繼續遭受20年戰爭，最終又重回塔利班治下的阿富汗平民，卻並未受到這樣的「關照」。

2002年11月7日，阿富汗戰爭中，美軍準備搜查一户阿富汗家庭，看是否有爆炸類物品。（Getty）

白宮「避風港」政策的出發點，首先必然是政治和意識形態考量，也即繼續藉香港議題攻擊中國。這既是美國政治出於凝聚兩黨的考量，國會一直在考慮出台法案，促使拜登政府在香港議題上更為活躍；也是拜登政府對中國加碼輿論攻勢，試圖扭曲詆毀中國國際形象的一部分。

面對中國，美國在經濟、外交等方面的優勢逐漸消磨，金融手段傷敵八百自損一千，而軍事手段又不可妄施，是以新疆、西藏、台灣、香港這「四大神主牌」才會是美國政府一再借力的遏華手段，既有助於拜登以價值觀外交團結盟友，又可通過美國的話語權影響他國民眾，為各民選國家的親華政策創造困難。

是以，即便是美國，在「為世界堅守民主與自由」的時候，也是有所限，有所選的。美國也好，加拿大、英國、澳洲也罷，在為港人提供多一種選項的時候，為何不對阿富汗人提供多一種選項？為何不對緬甸的抗議者提供多一種選項？古巴呢？委內瑞拉呢？海地呢？沙特呢？埃塞俄比亞的提格雷呢？

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又或者說，既然在美國政客眼中，中國14億人民的自由與民主都受到壓迫，而且人權境況比港人更慘，既是出於對中國人的善意，既是為了避免中國人「免於中共專制之苦」，那又何不向中國14億民眾都提供庇護？讓中國人都能多一個選擇？

終了，還是那個道理，能夠擁有選擇自己所憧憬之生活方式的權利，是人們莫大的幸福。而如今美、英、加、澳等國相繼推出類似政策，固然出於針對中國的初衷，但對港人而言無疑是件好事。

可是，也還是同樣的道理，港人之所以能夠受到美國，乃至英國、加拿大、澳洲等國的關注與優待，最主要原因也是因為，港人有幸生在中國，身為中國人，生在一個可以讓美國、英國、加拿大、澳洲等國不知所措、如臨大敵的中國，而非生在阿富汗。