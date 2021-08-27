日台安全對話｜沖繩再部署導彈　日本進一步加重台海角色

日本自民黨與台灣民進黨於8月27日舉行「2+2」安全對話，安全對話由日本自民黨提議舉行，這是台日執政黨舉行的首次安全對話。



台灣民進黨方面出席安全對話的代表是民進黨國際部主任、立委羅致政（代表外交領域）和民進黨立法院外交及國防委員會立委蔡適應（代表國防領域）；而日本自民黨方面的出席人員則是外交部會會長、參議員佐藤正久和國防部會會長、眾議員大冢拓。

台日執政黨安全對話主要圍繞如何應對中國大陸在台海、南海、東海的舉動。對中國大陸而言，台日執政黨安全對話既是一個挑釁的舉動，也是一個危險的舉動。

民進黨籍立委羅致政稱，對話可以成為台灣擴大與那些不願挑戰北京、避免與台灣發展官方關係國家接觸的新模式。佐藤正久認為，台灣的未來會對日本的安全和經濟造成重大影響，但由於雙方沒有外交關係，因此改用黨對黨的對話來取代部長級會談。

台日執政黨雙邊安全對談在8月27日上午進行，台方民進黨由立委羅致政（右二）、蔡適應（右一）代表，日方則由自民黨外交部會會長佐藤正久（左二）、國防部會會長大冢拓（左一）出席。（自由時報）

隨着台海局勢趨於緊張，美日兩國對台灣的支持越來越公開化。今年4月，日本首相菅義偉訪問白宮時，曾經與拜登（Joe Biden）總統發表聯合聲明，首次明確強調台海和平與穩定的重要性。美日台國會議員7月也曾經開會，商討對台灣提供更大的支持，而前日本首相安倍晉三也出席了會議。日本政府7月發布的2021年《防衛白皮書》首度寫明，台灣局勢的穩定對日本的安全與國際社會的穩定非常重要，日本必須更有危機意識來關注台海局勢。日本防衛大臣岸信夫最近受訪時警告說，中國正在試圖包圍台灣，日本必須建立能保護自己的架構。他呼籲國際社會除了關注中國與台灣的直接軍事衝突外，也要對台灣的生存給予更多的關注。

除了發聲力挺台灣外，日本也在以實質性的軍力部署為協防台灣或幫助美軍協防台灣做準備。日本媒體最近透露，日本防衛省計劃在2022年底前，在沖繩縣石垣島部署陸上自衛隊的反艦和防空導彈，以抗衡在第一島鏈內日益活躍的中國海軍。石垣島距離台灣約300公里，是日本在全長1200公里的西南諸島中部署導彈的第4個島嶼，其他3個部署了導彈的島嶼分別為鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島和宮古島。

從日本國家利益和日美同盟的角度來看，日本無法在台海衝突中做到袖手旁觀。如果美國未來捲入台海衝突，美軍的沖繩基地必定會涉入其中，因此日本捲入台海衝突是一個大概率事件。