日本「宇宙作戰隊」劍指中俄　對台海能起什麼作用？

自首相換屆、拜登（Joe Biden）上任起，日本開始了耐人尋味的對外轉向，不僅政府積極擁抱美日同盟路線，各部官員也在台海議題上屢屢突破紅線。

如此發展，既導致了中日關係的急速陡降，也「鼓舞」了台灣輿論，從捐贈疫苗到放話「協防台灣」，「台日友好」頻成話題熱點，讓民進黨縱使經受疫情衝擊，仍能憑藉日本的場外援助，喚回一定民意支持。

8月23日，一則日本軍事相關新聞，再次引發了台媒關注。據《共同社》報道，有鑑於中俄兩國在太空、網絡、電磁波3領域的能力逐年提升，日本防衛省將在兩方面擴充相關部隊。

中俄兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊：

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第一，是新編「第2宇宙作戰隊」。日本防衛省表示，人造衛星一旦遭遇干擾或故障，定位資訊、收發圖片等能力必然受阻。為免上述威脅波及自衛隊運作，新成立的「第2宇宙作戰隊」將聚焦電磁波監測，防範外力對人造衛星的干預。

第二，是新設「電子戰部隊」。日本防衛省指出，為加強「西南諸島」防衛，防衛省將於鹿兒島縣薩摩川內市的川內駐地，新設隸屬陸上自衛隊的「電子戰部隊」，在有需要時通過電磁波干擾外界通信與雷達。

而為因應上述兩大擴編，網絡防衛相關部隊全體員額將由80人增加至約890人，2022年度的國防預算案也預計會突破5.47兆日元，超出2021年度5.3兆日元的歷史紀錄。

美英日荷在沖繩南部舉行聯演，F-35B隱形戰機參演：

外強中乾的宇宙作戰隊

針對此般訊息，不少台灣媒體皆以「因應中俄威脅擴張」、「第2宇宙作戰隊」為題，顯然是掌握了讀者胃口，前者能與「台美日共抗中俄」的想像契合，後者則喚起了諸多民眾的動漫情結，諸如「鋼彈隊即將面世」等留言屢見不鮮。

外界往往忽略了的是，日本的軍隊乃是受「專守防衛」原則限制的自衛隊，即便日本右翼近年有意衝破相關限制，短期之內仍不可能擁有正常部隊的對外打擊與行動能力。

以頗受關注的「第2宇宙作戰隊」為例，這並非日本佈局太空的第一步。早在2020年，日本便成立了「宇宙作戰隊」，規模約有20人，於山口縣境內部有專用雷達，並在府中基地裏成立情報分析中心。這支部隊隸屬航空自衛隊，目的是監控太空動態，包括監測人造衛星及火箭殘骸等太空垃圾情況，以及探測他國可疑衛星，相關監控系統將與美軍互聯、共用情報。

而決定佈局太空，日本大抵有四點考量：一是加入大國太空博弈，二是加強對周邊國家的衛星監控，三是強化與美國及「五眼聯盟」的太空情報合作，四是帶動日本相關企業成長，搶佔太空經濟份額。

然而「宇宙作戰隊」聽來名號響亮，實則處處受限。在員額組成上，其初始規劃為70人，但最終成隊時只有20人，若非經費不足，便是專家招聘不順導致；而在組建與運營上，日本要按計劃建成這支部隊並不難，但由長遠視角觀之，受經費與裝備制約，日本極難在太空能力上有巨大突破，太空監控能力也尚需時間發展，故在其規劃內，最快也要到2023年，才能與日本國立宇宙航空研究開發機構（JAXA）、美國軍方實現情報共享。

眼下趕進度成立的「第2宇宙作戰隊」，頗有疊牀架屋、爭搶曝光之嫌。

日本海上自衛隊裝備：

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看不到盡頭的電子戰

而同樣邏輯，也適用於日本的「電子戰部隊」。

回顧日本電子戰史，最早一支部隊乃是冷戰時期設於北海道，用以偵測蘇聯動作的「第一電子隊」；近期則有國際局勢、日本右翼復甦背景下，一系列全國各基地的新部署。

2021年3月18日，日本陸上自衛隊在九州熊本健軍基地成立了專門從事電子戰的「第301電子戰中隊」，加上近期曝光將於鹿兒島縣設立的「電子戰部隊」，日本的電子戰力量配置雛形漸顯，其最終規畫或將沿着兩條地緣弧線前行：一條是由北海道到九州熊本市健軍駐地的「列島弧線」，一條則是由對馬海峽到西南諸島南端的與那國島形成的「西南弧線」。而若要建成上述兩條弧線部署，日本或將需部署超過10支以上的電子戰部隊，東京、長崎、沖繩等地皆須進駐。

而細究日本加強電子戰部署的用意，或有以下考量：第一，電子戰是時代趨勢，在現代化的軍事博奕中，幾乎所有作戰都會涉及電子干擾與反干擾，而日本確實在電子戰領域嚴重落後中俄，故會有提升相關能力的需求；第二，日本有意強化釣魚島防衛，西南島弧的電子戰部隊未來或將與自衛隊的「水陸機動團」合作，應對「來自中國的威脅」。第三，則是在美日印澳四方機制下，深化與各方的資訊情報合作。

日本右翼團體成員供奉靖國神社：

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然而如前所述，日本在電子戰領域尚處補課階段，而要在電子戰的前線博弈，也只有中美俄少數大國，有能力與經費不斷研發新技術，諸如日本這般中端國家，雖能研發部分技術，卻更多是要仰賴購買他國的電子戰系統，意即掛靠在美國陣營的技術上發展。

然而早在2019年美國智庫美戰略與預算評估中心（CSBA）便曾示警，中俄的電子戰部署程度已高過美國。以俄羅斯為例，其已於過去10年內完成了80%-90%的電子戰裝置現代化；相較之下，美國防部卻在過去10年內緩步前進、紊亂髮展，缺乏以電子戰為核心思維的軍改規劃。

在此前提下，日本要於電子戰上對中國起到牽制作用，在可見未來內皆是遙不可及的願景。