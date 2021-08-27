從靜觀其變到高調出擊　俄羅斯緣何成為阿富汗問題的關鍵棋手？

「塔利班領導層有與仍在潘傑希爾谷地抵抗的的反塔武裝力量達成和解協議的計劃，並且希望俄羅斯方面向反塔武裝代為轉達塔利班的和解意願。」——近日，俄羅斯駐阿富汗大使日爾諾夫（Dmitry Zhirnov）在接受媒體採訪時，對俄羅斯在阿富汗局勢中的「異軍突起」做了恰到好處的渲染。

事實上，日爾諾夫的發言還是略顯低調了。目前，不光塔利班請求俄羅斯出面調停紛爭，參與潘傑希爾對決的另一方——以小馬蘇德（Ahmad Massoud）為首的反塔武裝也向莫斯科方面提出了調解申請。

在美歐忙於撤軍撤僑，中國低調觀望之際，俄羅斯在阿富汗局勢中的角色突然躥升頗為耐人尋味。

如果從塔利班於阿富汗境內發起全面攻勢的時點（7月下旬）開始追溯的話，俄羅斯在阿富汗問題上的態度經歷了從謹慎防禦型到積極介入型的微妙轉變。

在塔利班一路攻城掠地，高歌猛進的當口，普京當局雖多次表達了對塔利班掌權後恐怖主義風潮外溢俄羅斯後院——中亞地區——的擔憂，但沒有出現任何試圖主動介入阿富汗亂局的跡象。

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彼時，莫斯科方面最高調的舉動也不過是敦促塔吉克當局將重兵屯於塔阿邊境地區。同時，下令俄軍方與烏茲別克和塔吉克一道於塔境內舉行針對性極強的反恐軍演。

不難看出，普京當局的上述操作儘管聲勢不小，但鑑於微操作用對象僅限於「本土防禦」範疇，其於阿富汗問題上的態度總體仍然偏於謹慎。

其中的緣由固然有蘇聯十年阿富汗戰爭經歷帶來的「悲慘記憶」因素，更為重要的是此時阿富汗亂局尚未塵埃落定，普京當局既不願明確「協助」勢頭正盛的「宿敵」塔利班「平叛」，也不願公開力挺自己此前長期支持的塔利班「勁敵」北方聯盟。

但莫斯科方面的謹慎態度在塔利班入主喀布爾之後就發生了重大變化，首先是俄羅斯駐阿富汗大使日爾諾夫於塔利班進駐喀布爾的次日，公開讚揚稱塔利班治下的喀布爾秩序井然，饒有生機。緊接着，此前曾長期作為總統普京的阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）「語出驚人」地表示「塔利班比之前的加尼（Ashraf Ghani）傀儡政府更易於打交道」。

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隨後在8月25日，同樣是這位俄駐阿大使日爾諾夫再度對外界喊話稱「目前在阿富汗問題上，除了與塔利班全面接觸之外，沒有任何可靠的替代方案」，並高度讚賞塔利班在掌權之後對外界輿論所持的「大力開放」姿態。

俄羅斯在阿富汗問題上愈發積極的角色，甚至引起了明顯的外溢效應：8月20日，正在莫斯科進行國事訪問的德國總理默克爾（Angela Merkel）在雙邊會晤中明確向俄總統普京表示「德國希望俄方向塔利班施加必要壓力，以便德國與歐盟方面能夠順利完成阿富汗撤僑行動」。

考慮到俄羅斯與塔利班長期以來的「難解宿怨」——尤其是塔利班與車臣分離主義勢力長達十數年的暗通款曲及其與活躍在中亞地區的，諸如烏伊運（烏茲別克伊斯蘭主義運動）這樣的極端組織之間曖昧不清的關係，莫斯科方面的此番「態度逆轉」多少有些出人意料。

普京當局近年來高度靈活的外交實用主義取向由此可見一斑。在這種外交指導原則下，任何歷史積怨與意識形態羈絆都必須為現實的國家利益需求讓路。

對於當下的俄羅斯來說，進駐毗鄰其中亞腹地的阿富汗北方豐厚的礦產資源區（特別是金礦與鋰礦），以及修建從土庫曼經阿富汗前往印巴市場的輸氣管道，從而為普京當局的能源牌增加新的地緣潛力點都是其重大的現實國家利益需求所在。

在這種情形下，對已經掌控阿富汗大局主導權的塔利班給予事實上的認可，就成為了莫斯科方面眼下再合理不過的政策選項。

如果說現實的國家利益需求構成了俄羅斯積極介入阿富汗問題的基礎動因的話，來自塔利班方面極為迫切的「和平」願望則恰好與之形成合力。

對塔利班來說，眼下最為緊迫之事即為儘快與最後的「敵對」勢力，以小馬蘇德為代表的部分北方少民軍閥達成和解停戰協議。鑑於俄羅斯（乃至整個中亞地區）與北方聯盟之間深厚的歷史與族裔紐帶，塔利班的「和平急願」無疑必須倚仗俄羅斯的從旁襄助。

在上述「和平調解人」的原因之外，塔利班如此熱切地邀請俄羅斯介入阿富汗問題，還有一個更為迫在眉睫的，卻又不願言明的動因——即對阿富汗境內有很大可能到來的糧食危機的深切憂慮。

根據聯合國糧農組織近期發布的報告，由於旱災導致的糧食歉收及外匯短缺等因素影響，阿富汗各地將從9月起陸續出現人道主義危機跡象。對於尚未完全站穩腳跟的塔利班來說，這無疑是其不得不面對的一項艱鉅考驗。

而俄羅斯恰恰掌握着維繫阿富汗糧食安全最為重要的支柱——從哈薩克經塔吉克或烏茲別克進入阿富汗的北方糧食通道的主導權，因此，主動邀請掌握本國糧道命脈的外部強權俄羅斯介入調停，並許以豐厚回報，將是塔利班為穩固政權而必須交納的投名狀。

儘管如此，積極介入阿富汗問題的普京當局仍然維持着必要底線——尤其是在頗為敏感的承認塔利班政權問題上。

「只要塔利班沒有從聯合國安理會認定的恐怖組織名單上除名，對於包括俄羅斯在內的國際社會來說，就不存在任何承認塔利班政權的可能性」，「而是否能被移除恐怖組織的帽子完全取決於塔利班本身」——近日，在被媒體問及是否承認塔利班政權的問題時，俄羅斯前駐阿富汗大使科納羅夫斯基（Mikhail Konarovsky）給予了「極為堅定」的答覆。

不難看出，至少從目前來看，普京當局積極介入阿富汗問題已然取得了某種名利雙收的效果：一方面，通過調停塔利班與小馬蘇德之間的紛爭獲得了實際的地緣潛力收益。另一方面，通過在「是否承認塔利班問題」上的堅定表態，繼續維持着國際輿論場的正面形象。