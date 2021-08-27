阿富汗難以中央集權　塔利班在追求治理多元化｜專家有話說

阿富汗的局勢仍然在被各方所關注。塔利班宣布建國後，全面開啟對外工作，其新聞發言人密集接受各國媒體採訪；有美國媒體引述官員說法稱，日前美國中央情報局局長與塔利班的最高人物已舉行秘密會面；公開報道顯示，塔利班代表團也在首都喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。作為阿富汗問題「四方對話」機制中的兩大關鍵參與方，中國國家主席習近平8月25日同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，表達了兩國在阿富汗問題上加強合作的意願。就阿富汗局勢未來走向等相關問題，《香港01》採訪了中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩。本篇為系列採訪第一篇（共五篇）。



01：美國情報部門之前預測塔利班奪取政權所需要的時間，先後給出過兩到三年、18個月、6個月等判斷。但從塔利班展開全面攻勢以來，攻佔阿富汗所有大城市只用了短短十多天的時間。阿富汗的戰事為什麼會推進得如此迅速？

蘇浩：美國確實在情報評估方面存在問題。美國對以往很多的局勢，包括中國也都存在誤判。從民國末年的國共之爭，到上世紀五十年代的朝鮮戰爭，七十年代越南戰爭所謂的「西貢時刻」，到現在阿富汗戰爭，這種誤判都一次次體現出來。現在中美之間出現緊張狀態的台海問題、南海局勢上，美方的判斷和中國所做的應對也並不相符。

美方出現誤判的根本原因是戰略文化的問題。美方這種戰略文化，是西方式的非黑即白，把問題意識形態化、政治化，帶有先入為主的傾向。

8月25日，阿富汗喀布爾，美軍繼續執行撤離任務。（AP）

01：具體到這次阿富汗塔利班的快速重新掌權，美方誤判的具體原因是什麼？

蘇浩：美方基於西方式的習慣性的思維和戰略文化，總是強調以實力來作為判斷的基礎。僅以「實力」作為判斷標準，顯然阿富汗政府軍在美國長期的幫助、支持之下，紙面上的硬實力是很強的。美國經過自身在阿富汗的多年戰爭，得到了一些教訓，但顯然這些教訓並未從根本上解決判斷標準的問題。

美國在阿富汗依然以實力為單一的判斷標準，並沒有看到人心的向背，並沒有看到當地社會的文化，以及並沒有看到社會內部的各種非外在的、而是更深層次相互間關係的作用。正因為美國依然採取慣性思維，導致沒有真正了解到阿富汗本身。

01：這次塔利班在攻城略地的過程中，似乎沒有遇到政府軍太多的抵抗，很多分析認為阿富汗內部很多部族已經提前與塔利班達成了私下的協議，包括阿富汗北部傳統的反塔利班的少數民族地區。

蘇浩：20年來，美軍在阿富汗的戰爭行為造成的國家混亂、財產損失、人員傷亡，令絕大多數阿富汗人感覺到美國勢力是難以接受的。儘管不少阿富汗人民對塔利班存在恐懼，但畢竟塔利班在本土還是有一定的社會基礎；而20年來的教訓則讓阿富汗人看到美國是更加糟糕的外來者。尤其當美國以強權政治的行為方式處理阿富汗問題，顯然是不符合阿富汗人民需要的。

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01：塔利班之所以推進迅速，除了社會基礎之外，還有戰略上的因素。對比上一次取得政權的過程，塔利班此在戰略做出了明顯的調整。1996年，塔利班是先取得西部和南部地區的控制權，再開進首都，而在北方聯盟控制下的阿富汗北部廣大地區，塔利班其實一直沒有取得實際控制。這一次，塔利班雙線並進，在南部和北部同時發兵，尤其是首先攻克北方重難點地區，似乎是吸取了當年的教訓。

蘇浩：通過20年的洗禮，塔利班不斷與國內勢力和國際社會磨合，逐漸成熟起來。傳統上，塔利班的影響集中在南部、西部，而北部人口多數是塔吉克人或者烏茲別克人，而非普什圖人。因此塔利班在北部社會基礎較弱。顯然塔利班這一次看到自己的弱點所在，使用了較為務實的手段，在軍事和社會上與北方族群有所協調。如此一來，塔利班彌補了自身在北部戰略上的不足，使得阿富汗政府軍看到塔利班在軍事和戰略上的優勢，導致政府軍放棄了抵抗。

01：塔利班這種在戰略和軍事上的成熟也被輿論所熱議，尤其在中國輿論場上，很多中國網友都認為塔利班的勝利得益於「農村包圍城市」。

蘇浩：確實有點相像。「農村包圍城市」是中國的概念，但從軍事戰略角度來看，可能這是以弱勝強比較普遍的方式，無論是中國還是亞洲和非洲一些國家，在追求民族獨立的道路上都有類似的經歷。

事實上，以弱勝強者往往先是佔領廣大的非主幹城市、非交通要道，獲得社會上的普遍優勢以後，再逐漸攻克核心地區，這是比較普遍的現象。塔利班只是遵循這一規律，也並非有意為之。

01：塔利班現在看似掌控了政局，實際上還面對不少的挑戰，比如原喀布爾政府的副總統薩利赫（Amrullah Saleh）還在號召人民抵抗，一度重新奪回位於喀布爾北部的帕爾旺省首府恰里卡爾，前「北方聯盟」七雄之一馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的兒子也在堅守潘傑希爾峽谷。國際上，以西方為主的主要國家還都沒有表示承認塔利班政權的意思，塔利班未來面臨的執政挑戰還是相當大的。

蘇浩：這就是阿富汗的一種客觀現實。因為塔利班只是阿富汗各種政治勢力當中最強的一支。阿富汗還有其他一些政治勢力，通過民選上台的前政府也還有一定的民意基礎，也就是說阿富汗國內一定會有諸多代表地方勢力的代表者，因為實際阿富汗在歷史上長期以來都沒有出現過強有力的中央集權控制，這也是為什麼塔利班（上一次掌權時）必須要採用極端的方式來治理國家，它面臨很多的內部威脅，也很難真正實現對全國的全面掌控。

塔利班這次顯得比較成熟，在於它儘可能的解決過去的內部凝聚力缺乏的問題，在武力奪取政權之外，也在一定程度上注重社會層面以及國際層面的宣傳。塔利班的核心人物之一哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）居然也會爭取在《紐約時報》發表文章，可見塔利班也正在追求治理方式的多元化。

不過，像你剛才提到的前副總統等還在進行的武裝抗爭，我想不會影響大局，可能前副總統也變成了地方武裝之一，而不是具有合法身份的代理總統，薩利赫恐怕很難有這個號召力了。所以未來塔利班面臨很大的問題是怎麼樣把各種地方勢力、不同的政治力量整合起來。我想未來阿富汗將會由塔利班來主導建構政權，但不是塔利班單一執政，它需要協調和容納各種政治力量。