誰與塔利班共天下　阿富汗亂局點將錄

8月26日前後的阿富汗突然一片紛擾，繼美國媒體傳出未經證實的消息，稱前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）、前首席執政官阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）被軟禁後，當晚，自稱「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）的武裝分子還開出自殺卡車衝入喀布爾機場，炸死包括13名美兵在內的至少183人。



但總的來說，阿富汗的大局終究已定。在潘傑希爾殘軍自稱已奪取12個縣，每日在Twitter上宣稱打死阿富汗塔利班數百人之際，阿富汗塔利班也在忙於其建政進程。隨着塔利班在23日召開新政府的第一屆約有近兩千人參加的「大支爾格大會」（即由部落長老、教士及社會賢達組成的國民大會），計劃在推舉首領之後組建一個由十二人組成的執政委員會。未來的阿富汗政治格局也由此在喀布爾的會場和喀布爾之外的戰場上得以基本奠定。當下的阿富汗豪強人物，也許將會成為至少近兩年間的國際新聞常客。

就目前格局來說，喀布爾的座次基本已定，但仍有一定變化的餘地：

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就當下的阿富汗來說，目前最值得關注的莫過於喀布爾「大支爾格大會」後確立的十二人執政委員會及塔利班「臨時政府」確立的25名「臨時部長」。而前者的人選以及與阿富汗民族比例的差異似乎可以展示未來塔利班政府的成色。

到8月25日，阿富汗本地媒體披露稱12人的大名單中已經可以確認7人，分別是此前曾率團訪華的巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）、軍事首腦雅克布（Mullah Mohammad Yaqoob，或稱小奧馬爾，因其是前塔利班領袖奧馬爾之子）、塔利班重要合作伙伴哈卡尼集團的長老哈利勒·哈卡尼（Khalil-ur-Rahman Haqqani）、前總統卡爾扎伊、叛服無常的老軍閥希克馬蒂亞爾（Gulbuddin Hekmatyar）、前首席執政官阿卜杜拉以及長期負責鄉村事務的前外長阿特馬爾（Mohammed Haneef Atmar）。另有5席仍需繼續爭吵。

從這個名單中，外界可以發現塔利班只為自己保留了三席，另外四席分別分給了接近塔利班的大軍閥、舊阿富汗共和國時期的政客以及留用的專業官僚。而留用官僚也是目前塔利班「臨時政府」的核心，他們大多是幾朝元老，其中最具代表性的莫過於在蘇聯傀儡政府期間擔任國家安全局特務，參加過北方聯盟時期軍閥混戰，為卡爾扎伊政府負責農村重建後又擔任其左膀右臂的阿特馬爾。這種結構意味着塔利班還是儘量把阿富汗內戰幾十年來的各派勢力的代表盡力捏合在了一起。

8月27日，有武裝分子駕駛自爆卡車襲擊了喀布爾國際機場，但這種風波不會改變阿富汗的「伊斯蘭國」分子的生存空間。（美聯社）

但問題也隨之而來，考慮到這七人中除阿卜杜拉是塔吉克人外，餘下六人都是普什圖人，這與阿富汗的民族比例差別甚大，目前，阿富汗主要民族中普什圖族佔42%，塔吉克族佔27%，哈扎拉族佔9%，烏茲別克族佔9%，這意味着塔利班需要繼續在塔吉克族、烏茲別克族和哈扎拉人中挑出代表，否則阿富汗境內的豪強、地主和軍閥仍不會輕易服從。

當然，就類似的人選來說，外界也許能迅速得出幾個候選人。譬如哈扎拉人的代表或許可以讓莫哈奇克（Muhammad Mohaqiq）代勞，此人不僅僅是阿富汗舊政府官僚，其聲望也不亞於卡爾扎伊，此人也在8月22日接受採訪時強調「與塔利班談判」的重要性。但莫哈奇克同時也是阿卜杜拉在2014年到2019年間的副手，並非單純的哈扎拉人勢力。雖然有消息顯示，伊朗通過與塔利班之間的默契，扶植了一些哈扎拉人的塔利班頭領，但他們礙於其塔利班身份，恐怕也不便出面從政。

至於烏茲別克人，這其中突出的代表，即杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）將軍等傳統人物甚至無心加盟此次大會。對塔利班來說，杜斯塔姆等長期與之交戰，殺傷眾多塔利班士卒的首腦固然可以被饒恕，譬如杜斯塔姆的戰友，赫拉特大軍閥伊斯梅爾汗（Mohammad Ismail Khan）於8月12日「投降並加盟塔利班」後就換來了人身自由。但他們終究需要向塔利班俯首稱臣，這麼做不僅意味着軍事失敗，也意味着政治死亡。

而就阿富汗軍閥的實際表現來說，該國三十四省的大帥們可能還在等待潘傑希爾谷地殘軍與塔利班之間和談的結果。

目前，整合了前政府特種部隊殘兵，擁兵六千人的軍事首腦軍事首腦小馬蘇德（Ahmad Massoud）正在與塔利班派往潘傑希爾的代表團展開和談。在8月23日，小馬蘇德還專門向塔利班代表發話，稱「贊成建立一個包容各派的政府」，反對建立塔利班一家操縱的政府。從這點看去，喀布爾的12人委員會可能就需要按塔吉克軍閥小馬蘇德的意思呈現一點變化。到25日，潘傑希爾谷地點長老代表與塔利班已經達成初步會談共識，即不使用武力，和平解決問題。這意味着雙方可能存在進一步妥協的空間。

2小馬蘇德在故鄉潘傑希爾一直有人望，長期構建反塔聯盟。但谷地終究只能屯少量兵馬，在阿富汗陷於饑荒之際，他也希望能換個好價錢。（Getty Images）

考慮到小馬蘇德的初步條件僅在於將馬蘇德家族代表送進委員會，同時確保自身在潘傑希爾谷地的武裝割據。統一全國急於穩定局勢，暫無餘力調集重兵採取攻堅的塔利班也許會接受現狀，採取妥協。屆時，馬蘇德家族甚至有可能把遁入谷地但不受官兵愛戴的副總統薩利赫（Amrullah Saleh）交出，以此作為兩家講和的添頭。而阿富汗各地大帥也可以各自根據實力選擇如何面對塔利班大軍。

當然，在阿富汗朝野格局暫時明朗之際，外界仍能發現一些詭異之處。雖然塔利班最高首腦阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）不在委員會之內，實力派領袖小哈卡尼（Sirajuddin Haqqani ）也不在委員會內的安排就頗為費解。這種安排是否代表着塔利班對其「臨時政府」的安全仍不放心，因此避免最高層領導聚集呢？阿富汗時局的發展也許會檢驗這種猜測。