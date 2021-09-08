塔利班臨時政府成立　中國的承認尚須三個前提

若要中國在外交上承認阿富汗新政府，可能還需要滿足三個條件：一是看塔利班能否真正穩住局面，國內不會再爆發新的內戰；二是看塔利班能否滿足國際社會的普遍期待，組成開放包容有廣泛代表性的政府；三是看奉行原教旨主義的塔利班能否採取温和穩健的內外政策，特別在女性權利方面。



在9月6日舉行的記者會上，阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）宣布，塔利班已經攻佔反塔聯軍最後一個據點潘傑希爾省，目前掌控了整個阿富汗局面。

隨後一天，穆賈希德馬上就公布了臨時政府的名單，由塔利班最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）擔任政府的「埃米爾」（Emir），總理一職則交到塔利班創始人之一哈桑（Mullah Mohammad Hassan Akhund）手上，而外界熟悉、主導對美外交的巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將擔任其中一位副總理。當中比較為人關注的是，塔利班內的強大武裝組織哈卡尼網絡的領袖小哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）將擔任內政部長，由於此人在美國聯邦調查局的通緝名單之上，其任命可算是塔利班對外界較為強硬的外交表現。

除了這33人的內閣名單上多有受聯合國制裁的人物外，當中似乎也尚未看到新政府的「廣泛代表性」和「對女性權利的尊重」。名單上有30人皆出自塔利班所屬的普什圖族，只有一位烏茲別克族人和兩位塔吉克族人，可是普什圖族只佔阿富汗人口大約四成，且集中南部和東部。同時，一直主導與塔利班談判的前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）與阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）都沒有出現在名單上，可見權力仍然非常集中在塔利班和普什圖族之手，而佔人口約10%、信奉遜尼派的哈扎拉族亦沒有出現在名單之上。同時，名單也不見女性的影蹤。

當然，這只是臨時政府，未來趨向會否改變，仍尚待觀察。

2021年9月6日，阿富汗塔利班發言人穆賈希德宣布，塔利班已經攻佔反塔聯軍最後一個據點潘傑希爾省，目前掌控了整個阿富汗局面。（Reuters）

據報道，塔利班已向中國、土耳其、卡塔爾、俄羅斯、伊朗以及巴基斯坦等國發出了參加新政府成立儀式的邀請。穆賈希德稱中國是一個擁有超大經濟規模和能力的大國，阿富汗的重建和發展需要中國的支持。塔利班希望未來阿富汗與中國能在多個領域開展合作，如經濟和貿易、水利電力和天然氣管道等等。

對此，中國外交部發言人沒有證實是否已經接獲邀請，以及是否將出席阿富汗新政府的成立大會。中國只重新強調會尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路，支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府。中國還呼籲阿富汗新政府能夠「堅決打擊各類恐怖勢力」，同各國特別是周邊國家友好相處。

上一次塔利班統治阿富汗時期，只有極少數幾個國家承認塔利班政權，而且這幾個國家在「9·11」事件後因塔利班庇護拉登而與之斷交。從目前局勢看，塔利班邀請的中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、土耳其和卡塔爾，以及沙特、阿聯酋和中亞的一些伊斯蘭國家有可能承認阿富汗塔利班新政權。

而美國、英國和其他西方國家已明確表示，不會匆忙承認塔利班組建的阿富汗新政府，而是要在阿富汗新政府成立後「聽其言，觀其行」。西方國家要看塔利班是否會兑現此前作出的國際承諾，包括是否會尊重民主和法治的基本規則，是否會尊重女性和少數民族的基本權利，以及是否會真正阻止國際恐怖組織利用阿富汗作為基地。

而從中國方面來看，其實中國官方此前就已經在積極鋪墊民意，為承認塔利班新政府為合法政權做準備。當美國和其西方盟國忙於在喀布爾國際機場撤僑之時，中國、俄羅斯、土耳其和巴基斯坦等駐喀布爾的大使館卻仍然正常運作。7月28日，中國高調發布國務委員兼外長王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行的消息。巴拉達爾當時當面向王毅承諾，塔利班絕不允許任何個人或組織將阿富汗用作攻擊別國的基地或跳板。此外，中國外交部也將阿富汗塔利班和巴基斯坦塔利班作了區分，稱後者是恐怖主義組織而前者不是。

從目前局面看，中國不會是第一個承認阿富汗新政權的國家。若要中國在外交上承認阿富汗新政府，可能還需要滿足三個條件：一是看塔利班能否真正穩住局面，國內不會再爆發新的內戰；二是看塔利班能否滿足國際社會的普遍期待，組成開放包容有廣泛代表性的政府；三是看奉行原教旨主義的塔利班能否採取温和穩健的內外政策，特別在女性權利方面。在此基礎上，中國將與俄羅斯、巴基斯坦、中亞各國以及地區組織進行協調與合作，再決定是否承認阿富汗新政府。