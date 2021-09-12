急調十省軍醫開進河內　越共軍管防疫能否守住防線？

9月10日，中國外長王毅如約抵達河內，開始了為期兩天的越南之行。中共與越共高層互通聲氣，彼此提前做準備之際，受Delta變種影響的河內也從7日開始嚴加部署，經由其國防部安排，從河內以北的十個省市調集人員。到10日，已有超過4,000名軍醫及其他醫護人員入城執行疫苗注射、核酸檢測、救治病人等任務。



截至9月10日，越南全境新增患者12,399人，總人數已達57萬人，病死14,470人。該國第一大疫區胡志明市在投入12萬部隊軍管並採取隔離、普篩檢測之後，日新增患者雖降至5,549人，但其患者總人數仍居高不下，累計已超過27萬，病死者亦達1.2萬人。

河內的疫情比起越南全境及其他疫區均相對較輕。河內每日新增患者約莫三、五十人，患者總數三千九百餘人，病死者共43人。以河內為中心的越南北部地區的防疫壓力也相對較小。但當前局面終究不能讓河內掉以輕心。

越南式的方艙醫院雖然偶有突發事件，但總算在9月後逐漸起到了作用：

對越方來說，此前胡志明市及最大代工省平陽省的疫情失控的教訓至今仍歷歷在目。胡志明市保經濟不停工、輿論混亂導致人口異常流動以及隔離政策的潦草，讓該地疫情在7、8月間連續暴發，並導致其北部平陽省在8月發生嚴重疫情，到9月中旬，該地亦有12萬以上患者。

雖然從8月23日開始，胡志明市緊急撤換市長等主官，並調動4.2萬主力部隊、地方部隊及軍醫入城維持秩序、運送物資、治療患者併為隔離區市民展開全面核酸檢測。但此舉目前也僅能暫時確保胡志明市兩個封鎖區的患者清零。

從8月下旬開始，胡志明市疫情問題得到了包括總理范明政在內的高層首腦的高度關注，但越方終究難以實現「9月15日解決問題」的初步目標。（越南快報網頁截圖）

到9月上旬，越南國防部為胡志明市投入的軍管人員已超過12萬。這支大軍佈置了190個集中隔離區，收容了近29萬人，還建立了11處「野戰醫院」，收治超過6,000名患者。但胡志明市等地疫情不見好轉的局面已經讓越方「9月15日控制疫情」的初步規劃逐漸泡湯。胡志明市新政府提出的「控制疫情政策延續到2021年底」的方案漸成現實。而同樣出於軍管狀態的平陽省於9月3日發生「泰和野戰醫院」騷亂，數百名患者衝破圍欄搶奪食物的局面，更顯示出了越方在疫情下的捉襟見肘。

對越方來說，他們固然深知全面停擺封城帶來的控制效果。從2020年7月開始，越南峴港曾經以45天全面封鎖的「武漢市封城」渡過疫情。但到2021年，情況就大不一樣。隨着越南國內三大代工省，即河內北部的北江、北寧與胡志明北部的平陽先後遭遇疫情，並彼此遭遇長期停產，在三地投資建廠的美歐各國企業因此苦不堪言。其中胡志明市周邊甚至即將出現供應鏈斷裂、外企搬遷的危機。

越軍在8月下旬接收了來自解放軍的20萬劑疫苗及其他物資，藉助封城、疫苗接種和軍管帶來的秩序也成為越方對應疫情的保障。（越南人民軍隊報網頁截圖）

到9月9日，越南歐洲商會會長卡尼（Alain Cany）專門與越南總理范明政商議胡志明市周邊歐洲企業的困境。卡尼指出，76%的歐洲在越企業於2021年6月至8月間經營業績不佳，其中29%的企業嚴重虧損，只有7%的企業獲利。雖然目前只有18%的歐洲企業把產業鏈移出越南，另有16%的企業正在規劃相關事宜。但如果胡志明市周邊的封城等防疫措施繼續順延兩到三個月，在供應鏈難以恢復的局面下，歐盟企業的遷移將成定局。

相比之下，從7月上旬開始基本撲滅疫情，並在8月恢復生產的北江、北寧及其依託的河內已經成為越南2021年度經濟指標的保障。雖然河內周邊各工業園區和工業集群中的3,600家企業中只剩1,077家仍在維持運營，但這較之南方工業地帶的困境，已經是不幸中的萬幸。

對此，河內方面也在9月初拿出了對策。越南總理范明政在9月1日與醫療界人士的座談會中，即明確強調了越方下一階段將不僅僅依靠封城手段來應對疫情。要加大治療與接種力度，採取對疫情的進攻態勢。

對越方而言，其防疫的最大誤會發生在9月1日，《越南快報》等媒體把范明政有關不拘泥於封城的指示附會為「與新冠共存」。加之范明政向與會人士贈送的花瓶外形問題，這一發言隨即在中文世界引發騷動。（越南年輕人報網頁截圖）

這一被《越南快報》等媒體歪曲為「與新冠共存」的積極策略的具體表現不僅僅包括封鎖河內中、高風險區，在河內周邊修建包括安所醫院在內的負壓傳染病醫院，還包括對河內市民採取大規模疫苗接種。它較之此前在胡志明市等地的消極防疫政策就顯出了一點戰勝疫情的希望。

不過，越方積極應對疫情的措施仍然存在着一點基於現狀的疏漏。從2020年至今，越南各地一線醫護人員在疫情之下長期疲於奔命，又苦於待遇不佳，到2021年7、8月間即出現了辭職的風潮。越南衛生部雖發函整飭，威脅稱「火線辭職的醫護人員將被吊銷執業資格」。結果此舉竟適得其反。雖然到9月9日，越南衛生部軟化態度，又表示高危地區一線人員將得到每天45萬盾的津貼，但這對現狀的改善終究有限。事已至此，越方所能依靠的可能也只剩此前得到了解放軍援助的越南人民軍。