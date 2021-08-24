越南疫情｜四萬軍人緊急進駐　胡志明在Delta變種面前潰敗

從8月23日開始，越南第一大城市和疫情最嚴重的胡志明市，近900萬市民開始了最新一輪為期兩周的「全面封城」。

這座有近18萬人染疫，6,500人病亡；每日新增患者約4,000人，每日新增死者數百人的都市，將停擺至9月15日。



在此期間，越共中央軍委、越南國防部在越共總書記阮富仲號召下，於8月20日調動駐紮在胡志明市的第七軍區和位於平陽省的第四軍機動部隊，出動包含主力部隊、地方部隊及軍醫在內的共4.2萬人入城維持秩序。到23日，越南防長潘文江大將與副總理黎文成又率1,200名軍醫入城坐鎮指揮。

目前，越軍已在警察的配合下控制了胡志明市312個檢查站，開始了疫區封鎖地區的糧食、藥品等物資配送工作。考慮到胡志明市最高主官，市人民委員會主席（即市長）阮成峰已在20日被免職。這使得胡志明市的「軍管」狀態呈現了不可迴避的政治因素。

越軍此次調兵入城接管胡志明市，與該市疫情管控不力有很大關係。從某種意義上來說，此次越軍入城接管封城事宜，可能也是越方的無奈之舉。

越軍8月23日入城之後，當地秩序一時井然

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從5月31日在隔離區內發現感染源不明的患者開始，胡志明市一方面宣佈「疫情仍屬可控範圍」，一方面則強調「如何採取社交疏離措施將由該市政府決定」。這使得該市先按「第15號總理令」開始「限制社交」，又從7月9日開始按「第16號總理令」，即只允許市民購買必需品的指令，執行在越南各地均有成效的「禁足」措施。後又在7月26日開始增加「市委第12號令」，宣佈全市自下午6時起「宵禁」。

面對胡志明市方面的各種舉措，努力控制疫情的河內一度頗為滿意。7月11日，越南副總理武德儋認為「胡志明市新冠肺炎疫情防控工作正走在正確的方向」，到27日，武德儋還在視察胡志明市一線時要求「動用一切醫療資源」。

但在當局大規模的物資、人力傾斜之下，胡志明市的疫情竟日趨惡化，其日檢測量甚至一度不足三萬。越共高層的疑惑和不滿也隨之呈現。事實上，也就在7、8月間，胡志明市集中出現的問題，已經讓越共高層較為頭疼。

阮成峰雖已被解職，但他仍暫時在胡志明市負責相關工作，目前他正在當地守德市新區配合指導防疫工作。（越南勞動報網頁截圖）

首先，胡志明市及周邊平陽省在面對疫情影響工業區時，沒有像越北的北江、北寧兩省一樣，採取「先停工，後隔離，進而疏散健康工人」的做法。身為經濟中心的胡志明市一旦因封城而發生停擺，其造成的損失是難以想象的：該市創造的國內生產總值（GDP）佔越南全國22.3%，阮成峰等當地領導為保經濟，避免越南遭遇停產引發的「產業鏈斷裂」，導致疫情變得不可收拾。

其次，從7月上旬開始，胡志明市等地盛傳「全面封城」，這導致數萬人以自駕機車等方式分批逃離。雖然很多市民返鄉後又被勸返，胡志明市當局也在7月14日「闢謠」。但當地在疫情下掀起的搶購、擠兌風潮已經難以抑制。直到8月21日，越南警方仍在南方的高速公路上堵截從疫區「返鄉」的大巴。

再次，胡志明市的「社交距離」、「禁足」等措施在基層的落實力度不足。一方面，社區幹部以「16號令」中的「必需品」為由，設卡盤查居民購買的物資，並加以奚落。另一方面，一些「官二代」卻能拿到通行證，並在封鎖中暢通無阻。這種反差在民間引發了相當的不滿，也讓河內高層有所不快。

對越方來說，此次「封城」早有苗頭，自7月以來傳言四起，圖中即為越南警方在8月21日截獲並勸返的載客大巴。（越南西貢解放日報網頁截圖）

到8月15日，胡志明市方面宣佈「連續多天未出現新疫區、新集群，新增確診病例持平或開始下降」，並承諾9月15日「控制疫情」。這一口號相對於該市每日仍有近四千名新增患者的局面，已很難再取得河內的信任。

在胡志明市疫情開始向越南第一代工大省平陽省擴散，導致當地日新增患者三千餘人之際，越方採取當機立斷的行動也在情理之中。

而今，隨着越軍大舉入城接管秩序，此前在河內、峴港等地曾經起到效果的「武漢封城」經驗，加上軍方兜底的大規模核酸檢測，以及胡志明市自行購進的數百萬中國疫苗，或許將在胡志明市扭轉局勢，並成為越南在面對變種新冠病毒時的轉捩點。