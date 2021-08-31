胡志明市軍管封城後　中國抗疫經驗漸在越南實踐

到8月30日，越南當局針對第一大疫區胡志明市和第二大疫區平陽省的軍管封城已經持續了一周。在這一周內，越軍醫療隊在胡志明市的極高風險區和高風險區完成了160萬人次的核酸檢測，新發現了6.43萬名患者。一時間，胡志明市疫區似乎從近三個月後的無序混亂中找到一點希望。



對越南普通民眾來說，胡志明市的全面封城有一個專屬名詞，即「武漢式封城」，這是胡志明市前任市委書記阮善仁在2020年7月時提出的方案，原本只是用於應對峴港的疫情。但隨着峴港在封城45天後基本解決了疫情問題。這使得越南民間對於這一來自中國的處理方式頗有信心，武漢在封城76天期間的物資供應等細節，也成為越南各界民眾近期熱衷了解的知識。問題也隨之而來，繼學習了封城之後，河內還會嘗試哪些中國經驗呢？

到2021年8月，越方終於開始建設類似於中國「火神山醫院」性質的傳染病醫院：

就目前的緊迫局面來看，越方似乎終於開始在封城之後學習起中國修建火神山、雷神山等臨時專門傳染病醫院的手段。此舉也是越方近期大張旗鼓向外界宣傳的。

資料顯示，在2020年7月峴港等地的疫情爆發後，越方曾在峴港改造體育館，建造臨時收治輕症患者的方艙醫院。但越方並未建立過專門收治新冠患者的傳染病醫院，這一疏忽舉措導致2021年基於Delta變異病毒而來的疫情暴發之後，胡志明市等地的醫療系統迅速因收治大量患者而癱瘓。面對這一局面，河內與胡志明市不得不先後採取手段。

首先是河內方面，越南衛生部和河內市政府在7月25日專門劃定並購買地皮，修建擁有五百個牀位，專門收治重症及危重病人的的安所傳染病醫院。起初越方調集400名工人分兩班加以建設，後調整為800名工人分三班。歷經一個月建設後，這座以負壓病房為主體，擁有五百個牀位的醫院終於在8月30日向外界公布，並引發各界讚歎。

圖為胡志明市的一處收治危重患者的野戰醫院。在軍方接手之後，此前相對緊張的物資供應，如氧氣等問題得到了有效緩解。（越南勞動報網頁截圖）

與此同時，在部隊入城軍管之後，胡志明市也緊急調動一千五百餘名軍警，用一周時間利用現有庫房修建了一處可以收治三百人的「福祿野戰醫院」。雖然該院醫療能力有限，但它目前已成為越南軍警部隊在胡志明市的核酸檢測中心。

其次，也就在進入全面禁足狀態的胡志明市，越方已開始在封城第一周嘗試學習武漢封城期間的物資配送策略。但中方文件中總結的「以超常態化的需求組織應急保供，統籌資源增加生活物資供給」在越南似乎出現了學習上的瓶頸。

對越方而言，目前越軍每天至少可以出動上千人次的部隊，從周邊五個省向胡志明市調運蔬菜、糧食等物資。其供應基本充足，但其配送系統已在疫情期間出現嚴重問題。在胡志明市封城第一周，很多市民向媒體抱怨他們日常使用的超市配送系統大多因人滿為患而無法下單。隨着該市上萬名代客運貨的「託運司機」也不得出門，進城維持秩序的部隊第一時間不得不擔負起為居民送菜的工作。

Grab等幾個call車平台的簽約司機不僅拉客，平時最主要的工作還是運貨。他們也成為胡志明市在封鎖中的生命線。（越南年輕人報網頁截圖）

對此，胡志明市市民一面對武漢有181萬負責運輸工作的志願者表示羨慕，另一方面也對當局一刀切的方式有所不滿。隨着胡志明市開始在8月30日宣布為所有極高風險區和高風險區的託運司機提供免費疫苗接種和每天一次的免費核酸檢測，中風險區和低風險區的託運司機實行每兩天一次的免費核算檢測。胡志明市的物資配送開始在有條件的狀況下得以恢復。

再次，越方還在部分高風險區域實施疫區人員的整體遷移。這一舉措較之中國在2021年1月遷移石家莊藁城區兩萬疫區民眾的做法，就顯出了思維方式的相似性。

自平盛郡把至少2,000名棚户區居民搬出住所後，胡志明市其他地區也紛紛效仿。到8月30日，第七郡也開始類似措施。（越南年輕人報網頁截圖）

譬如在8月26日，胡志明市專門把高危地區平盛郡的約2,100名棚户區居民遷出原住宅，在核酸檢測陰性後，就在入城部隊幫助下，集體搬遷到安置房等待注射疫苗。同理，到8月30日，平陽省疫區也開始了高危地區居民的轉移工作。越方的搬遷力度雖然相對較小，但這種安置方式在疫情之下仍能起到一些作用。

當然，對越南來說，新冠疫情的防護仍然是一件長期的、制度性的艱鉅工作。中國經驗對他來說更多只能作為參考。畢竟，中國在新冠疫情下的嚴防死守背後有相應的物資和技術基礎，譬如僅核酸檢測一項而言，中國在2020年6月中旬時每天可檢測378萬人，到2021年8月，僅揚州一地每天就可檢測300萬人。

這對於在軍方兜底下，七天只能檢測一百六十餘萬人的越方而言都是難以想象的。幸而在社會主義制度的相對優勢下，越方或許仍可以利用尚可的軍民關係，以及因反腐而有所恢復的黨群關係，利用封城、疫苗接種和軍管帶來的秩序，儘可能地在已造成43萬人感染、過萬人病死的疫情中收拾殘局，挽回損失。