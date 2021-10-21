抗疫失敗或被控反人道罪行？　巴西總統背後的國際右翼戰線

經六個月的調查，巴西參議院10月20日發表長近1,200頁的報告，直指右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）「令人毛骨悚然的」反科學抗疫做法至2021年3月為止造成額外12萬人死亡，認為他應該被控以「反人道罪行」（crimes against humanity）。報告尚須調查委員會的11位參議員通過（當中7位反對博爾索納羅），而是否起訴總統的決定將交到巴西司法部長手上。



其實此調查報告的指控已比此前版本為弱，相較於反人道罪行，本周較早前流出的版本建議用大規模殺人罪和對原住民的種族滅絕罪去起訴博爾索納羅。雖然此刻這兩種控罪都沒有在報告中出現，但報告依然大肆批評博爾索納羅的群體免疫政策，以及其反疫苗、反抗疫管制的立場，更認為上任以來一直反對原住民權益的博氏在救助原住民地區疫情上「故意疏忽」、「以病毒作為攻擊原住民的盟友」。

來年選舉大勢已去？

此次調查舉行了超過50場聽證會，揭發當局各種抗疫失策、涉嫌貪污和虛假資訊宣傳等，半年來成為了巴西電視台的必備節目。當中包括不少驚人事實。

例如博爾索納羅當局曾對輝瑞公司超過100封有關巴西採購疫苗的電郵不作理會，為「本來可跟英國一樣成為最先開始疫苗接種」的巴西帶來重大人命損失。同一時間，當局卻着手向印度高價購買未經批准使用的疫苗，有涉貪之嫌（最終交易不了了之）。

報道更指，博爾索納羅對未經證實的羥氯喹（hydroxychloroquine）的吹捧——他在特朗普不再「盲撐」羥氯喹之後依然不改立場——「實際上是政府唯一的抗疫政策」，斥責「博爾索納羅堅定地串通各方推動新冠病毒在巴西領土上的傳播」。

隨着調查不斷推進，博爾索納羅民望再創新低，一度低見22%，被本年初正式擺脫涉貪控罪的前工人黨總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）超過四成的支持度大大拋離，幾乎可以說是為其2022年的總統連任選戰劃上句號，只保留到巴西兩成多保守派選民的基本盤支持。

近來反博爾索納羅示不斷，示威者普遍要求國會彈劾博爾索納羅，並舉着前總統盧拉的人像參與示威。（Getty）

不過，對於疫情追責的壓力，反口罩、不熱衷支持疫苗、反封城、相信不實療法的博爾索納羅卻從無悔改之意。他自稱，「我們沒有任何罪過，我們知道從一開始我們就一直在做對的事。」對於巴西全球第二高的新冠死亡數字，博爾索納羅上周更表示他對此已「感到厭倦」。

在上月底紐約聯合國大會周邊被拍得因當地餐廳的疫苗接種管制而被迫在街頭吃薄餅的博爾索納羅，至今依然拒絕接種新冠疫苗，指要求他接種疫苗是「不可理喻的」，又稱自己不反對疫苗接種，卻反對購買疫苗的「瘋狂行為」。如今，他已是G20國家領袖當中唯一一個未有接種疫苗的人物。

在紐約出席聯合國大會期間，博爾索納羅（圖中綠衣者）與幕僚在街頭吃薄餅。（Twitter@MinLuizRamos）

雖然博爾索納羅民望大大落後，不過其兩成多的右翼選民基本盤已可助他殺進總統選舉的次輪投票。同時，由於現年75歲、此前已曾掌政8年的盧拉也是一個甚具分化性的候選人，當選民在次輪選舉遇上盧拉與博爾索納羅之間的抉擇之時，博氏並非完全沒有從後趕上的可能——雖然目前在次輪投票的民調已顯示盧拉有望獲得近六成得票。

面對博、盧二人的決戰，巴西各方都希望推出第三方候選人參戰，當中包括在疫情早期被博爾索納羅炒掉的衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）、在抗疫封鎖與疫苗採購上與博爾索納羅多有衝突的聖保羅州長多利亞（João Doria）等等。但各人似乎都未能打開戰局。

國際右翼的介入

近年各國民粹政客透過民主程序崛起的經驗告訴我們，要贏選戰，就是要打贏一場不必選擇手段的宣傳戰。由於拉美國家選民容易受到美國媒體和西班牙語媒體風向的影響，博爾索納羅似乎是想以自己作為2024年特朗普「回朝」的預演戰的主角，扣連國際右翼為自己造勢，希望在明年疫情稍息之後再以右翼民粹宣傳博取連任。

日前被美國國會建議起訴的特朗普前軍師班農（Steve Bannon）就指：「博爾索納羅將面對全球最危險的左翼人士，盧拉，一個受到所有美國媒體支持的罪犯和共產主義者……（來年的巴西總統大選）將是全世界第二重要的選舉……除非選舉被偷走，否則博爾索納羅將獲得勝利。」

對於選舉形勢大壞，博爾索納羅其實做了兩手準備，一是選前打好宣傳戰，二是為選後重演特朗普式對選舉的質疑埋下伏筆。兩者都可有外援的參與。

本年9月，特朗普的前發言人米勒（Jason Miller）就曾在巴西因涉嫌協助博爾索納羅宣傳虛假資訊而被拘留。當時，他正準備出席巴西版的保守派政治行動大會（CPAC），同行的還有一位美國反自由派政黨團體Project Veritas的成員Matthew Tyrmand。除了在CPAC上有博爾索納羅的其中一位兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）參與外，Tyrmand更在總統官邸獲得博爾索納羅本人及其另一位兒子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）接見。

特朗普前軍師班農，是特朗普2016年勝選的功臣，如今其注意力逐漸轉到美國以外的民粹右翼。（Getty Images）

另一方面，西班牙極右聲音黨（Vox）的領袖阿巴斯卡（Santiago Abascal）也積極參與聲稱代表「伊比利亞圈」（Iberosfera，即葡萄牙、西班牙文化圈）對抗所謂的「共產主義進侵」的「馬德里論壇」（Foro de Madrid）。他9月就曾到訪正由左翼主政的墨西哥，而其另一作為歐洲議會議員的黨友則了訪問左翼剛剛獲勝的秘魯。

拉丁美洲的左翼素有跨國聯繫傳統——馬德里論壇就點名了「聖保羅論壇」（Foro de São Paulo）和基於墨西哥的「普埃布拉組織」（Grupo de Puebla）這兩個跨國左翼團體為其敵手。上述的這些來自伊比利亞的政客明顯是希望以右翼的國際主義去支援拉丁文化圈的右翼政客，當中當然少不了博爾索納羅。

目前，由於司法部長由博爾索納羅任命，大概不會真的起訴自己的上司，而由於來年總統大選臨近，巴西最高法院也預計不會介入其中。因此，這次有關博氏「反人道罪行」控訴的疫情追責報告，最多只會帶來政治影響，在司法層面上不會帶來多少改變。

在作用力與反作用力的效應之下，這個用詞強硬的報告反而可能加強了博索爾索納「被政治精英迫害」的形象，使他更能將自己包裝成巴西，以至全世界的「人民代表」，刷亮其右翼民粹招牌。

即使博氏來年最終敗選，近來愈來愈將焦點放在巴西的各國右翼也能透過圍繞博爾索納羅的組織和合作取得跨國經驗。可以預見，隨着特朗普當選而風靡全球的右翼民粹風潮，未來將會以國際陣線的框架呈現人前。