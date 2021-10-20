牛價急升！巴西停出口美國來貨減　冰鮮牛價持續颷升

秋意漸濃，打邊爐季節又至，不過今年港人最愛的肥牛進口價急升，其中冰鮮牛較去年貴四至八成，每公斤進口價高達200元，加上本港最主要牛肉來源地巴西爆發非典型瘋牛症疫情，同時美國牛肉來貨大減，牛價料持續上升，今個冬天恐怕要「捱貴牛」。



統計處截至8月貿易數據顯示，今年冰鮮牛肉進口價急升，其中冰鮮帶骨牛肉每公斤進口價於今年2月突破200元，其後多月亦大致維持。不過請留意牛肉價格易受來源地、品種、產量、肉質等影響。

若按年計算，統計處貿易數據亦顯示，冰鮮牛肉進口價急升。其中冰鮮帶骨牛肉進口價由2020年每公斤101元，急升85%至今年每公斤接近190元，另外冰鮮無骨牛肉就由去年每公斤約104元加價至約150元，升幅逾四成，不過冷藏牛肉價格升幅相對較少。

現時本港牛肉主要來自巴西，今年首8個進口量已超過10萬噸，令人憂慮的是，巴西上月公布國內有農場爆發非典型瘋牛症疫情，並因此決定暫停對內地出口牛肉，本港有凍肉批發業界指本地短期內供應穩定，惟或會影響茶餐廳、茶樓等大眾化食肆的食品供應。

此外，在中澳貿易矛盾下，內地停止向部分澳洲供應商進口牛肉，轉而增加從美國入口，《香港01》早前報導，本港有牛肉零售商指，近日美國凍肉來貨大減，每磅肉來貨貴約20元，預料會轉嫁消費者。

各級牛肉方面，港人鍾愛A5和牛、1++級韓牛等高級牛肉，貿易數據顯示，今年本港從日本進口的冰鮮帶骨牛肉，每公斤進口價高達340元，而韓牛每公斤進口價更接近660元，今年年末市民節日外出聚餐恐怕要「捱貴牛」。