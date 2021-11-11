第六艦隊逼近克里米亞　美軍為何向俄羅斯發難？

11月9日，俄羅斯國防部發布消息，稱一架美軍E-8C型電子戰指揮機在黑海上空盤旋了5小時13分鐘，該機一度逼近俄羅斯控制區，最近時只有35公里。此舉也是10月30日美軍第六艦隊分艦隊及戰略轟炸機進入黑海後，美軍對俄方採取的最新行動。這種抵近偵查也成了美國及北約自2021年6月下旬闖入俄方領海後的又一次激烈對峙。



俄羅斯國防部已在11月9日指出，美軍戰機、戰艦在黑海地帶行動的目標旨在進一步武裝烏克蘭；美軍近期組織烏克蘭、格魯吉亞在黑海的軍事演習亦是美方「對烏克蘭準備出兵東烏地區時的推演和研究」。

俄方雖強調黑海艦隊對美國海軍艦艇在黑海水域的行動盡在掌握。但俄軍面對習慣在邊境遊蕩而不主動犯境的美軍時，總不能以一噸炸彈驅逐犯境英軍的方式來解決問題，如何點兵卻敵就成為一大難題。美軍向俄方發難的意圖也由此值得注意。

根據俄方消息，美軍此次部署強度較之6月時更勝一籌。相對於兩艘只配備了常規武器，需要採取偽造船舶自動識別系統（AIS）訊息才能闖入俄羅斯領海的英軍艦艇，美軍可算精鋭盡出。

在第六艦隊旗艦「惠特尼山」號指揮下，可搭載上百枚巡航導彈的美軍「波特」號驅逐艦等軍艦已出現在黑海，為確保小艦隊在黑海長期駐紮，美軍還派出一艘油輪以便軍艦在黑海的「公海」水域加油。到11月6日，兩架可搭載核武器的B-1B戰略轟炸機也出現在距俄羅斯邊境一百公里左右的空域。

俄方雖然從11月7日起出動可發射三種高超音速導彈的「埃森海軍上將」號護衛艦展開「擊落模擬假想敵機群」的演習，進而出動反潛艦隊確認美軍是否增派潛艇。但俄方的行動終究難以逼退美軍。這較之三個月前英國軍艦被俄機一噸炸彈轟炸就逼退已顯出了天壤之別。

在俄軍看來，無論是6月下旬潛入領海的英軍，還是以小艦隊及少量機群展開突然行動的美軍，他們部署的標準似乎都基於美軍以小規模打擊部隊為主的「動態部署」（DFE）規劃。其小艦隊配合戰略轟炸機的固定短期部署尤為突出。

DFE是美軍為俄軍量身訂製的成熟策略，即第一時間向熱點地帶派出一支短小精幹的戰鬥隊，以兵力快速多變的部署阻止衝突，讓對手陷入混亂和癱瘓，使其成為局部紛爭中的有力工具。考慮到東烏克蘭、克里米亞及黑海沿岸地區動態平衡的戰場態勢，一場100枚導彈左右的小規模轟炸就可以製造一場局部事變。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾因美國總統拜登（Joe Biden）言論召回駐美大使。近期，俄羅斯駐北約代表處也將撤回莫斯科。現在，俄羅斯和北約的常設機構已停止存在。（美聯社）

雖然以俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）為首的俄軍高層強調俄軍不允許美軍挑釁。一些俄軍觀察家也向《觀點報》等媒體強調俄方軍備足以將美軍艦艇、戰機「打沉在黑海里」、「美軍不可能冒險」。但美軍在黑海的存在，仍足以提升烏克蘭、格魯吉亞等國的士氣，並使之配合美軍行動。隨着美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）將軍強調美國仍致力於「讓烏克蘭和格魯吉亞加入北約」，這使得俄方也有必要在局部問題上拿出殺雞用牛刀的態勢。

幸而，美俄之間的局部情況決定了美俄暫時不至於越過警戒線。就目前局面來看，俄軍的核力量讓北約暫時不敢造次。俄羅斯海軍擁有約330件戰術核武器，俄羅斯空軍擁有334件非戰略核武器。俄羅斯防空部隊也擁有68件到166件裝在各類地空導彈上的戰術核武器。這讓美俄在東歐到黑海一線形成了基於互相威懾的平衡。美國也因此需要繼續在羅馬尼亞、烏克蘭等黑海周邊國家採取艦隊部署、高官遊說等手段發難，從俄方相對薄弱的地區尋找突破口。它也意味着美軍此次部署不會輕易善罷甘休。