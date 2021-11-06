美軍指揮艦駛入黑海　俄羅斯監控

美國海軍指揮艦惠特尼山號（USS Mount Whitney）11月4日進入黑海，與北約（NATO）盟友及夥伴執行日常海上行動。俄羅斯對此展開監控。



美國的行動受到烏克蘭歡迎，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter說：「歡迎美軍惠特尼山號。烏克蘭向來呼籲並強烈支持我們的美國及北約夥伴在這區域加強部署 。」

Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2021

俄羅斯則展開監控，俄衛網4日引述俄羅斯國防指揮中心稱：「黑海艦隊人員和設備開始監督2021年11月4日駛入黑海水域的美國海軍指揮艦惠特尼山號的行動。」

圖為俄羅斯普京11月3日在黑海度假村Bocharov Ruchei住所會見國防部高級官員。（AP）

美國海軍之前曾於1日在Twitter表示，惠特尼山號已抵達土耳其伊斯坦布爾（Istanbul），很快會加入在黑海的波特號（USS Porter），加強美國和北約間海上勢力的合作。

俄衛網1日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）評論一艘美國海軍艦艇現身黑海時表示：「如你所知，一艘美國艦船駛入黑海。我們通過雙筒望遠鏡或相應防禦系統的瞄准鏡能很快看到它。」