立法會選舉｜被香港驚動的美英加澳新

撰文：吳迪
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12月19日香港立法會選舉的結果，想來應不會有人感到意外。

非建制派候選人全面落選、投票率30.2%的現實，既意味着未來數年內，立法會有機會邁過多年的對抗困局，於行政主導的政制下，就改善民生、發展經濟的核心目標為港府提供民意反饋和立法支持，也更有如一柄「達摩克里斯之劍」，昭示着多數香港市民對政治不抱期望乃至幻滅的冷淡態度。

是以，下屆港府和立法會必須以誠惶誠恐的心態，穩紮穩打推動實績，回饋那仍對香港前景懷抱期望的135萬選民；以民生改善的成效，將香港扭轉至公平正義的建設性發展軌跡，喚醒更為廣大的市民群體。

危與機並存，此次選舉為這批從政者提供了一次整裝再出發的機會，但留給他們的時間也並不多——同理，處於中西交匯之處的香港，也在這全球的時代大變局之下面臨着她的危與機。

2021年12月20日，香港立法會議員候選人霍啟剛（右四）在香港立法會選舉中獲勝後，與他的妻子、前奧運跳水金牌得主郭晶晶（左四）和其他競選團隊成員一起慶祝勝利。（AP）

西方國家聯名傳遞憂慮　五眼聯盟措辭尤甚

12月20日，英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭外長就香港立法會選舉發表聲明，稱「損害香港權利、自由和高度自治的行為」正在破壞「我們希望香港成功」的願望，「排拒有意義的政治反對聲音」，並以國安法公佈以來有人被收押候審、有人逃離至海外、「言論和集會自由日益受限」為由，質疑批評香港選舉制度改革，批評國安法造成的「廣泛寒蟬效應」，「敦促中國根據其國際義務採取行動，尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由」。

不久後，七國集團（G7，即美、英、加、法、德、意、日）外長及歐盟外交和安全政策高級代表亦發表聯合聲明，稱「對民主元素侵蝕表示嚴重關切」，認為「直選席位的縮減和新設立的審核機制嚴重限制了候選人選項，削弱了香港在『一國兩制』原則下的高度自治」，強烈呼籲中國落實《中英聯合聲明》及《基本法》所保障的基本權利及自由，呼籲中國和香港當局重振人們對香港政制的信心，停止對推廣民主價值者的無依據打壓。

對比而言，五個英文國家批評國安法，批評香港政局，點評香港社會發展，且通篇未提「一國兩制」和基本法，有將香港人所享有的權利和基本自由歸功於《中英聯合聲明》之嫌；而七國集團及歐盟的措辭則相對常規，凸顯了法、德、意、日等非英語國家，在針對香港和中國問題時，與同文同種的「五眼聯盟」之距離。

「五眼聯盟」外長及G7外長聯合聲明原文對比：

頻頻上榜國際頭條的緣由

更令人感到唏噓又或莞爾的，還是這兩份聲明折射出的現況：香港一市寥寥數百萬人的選舉，在震蕩的社會運動已經過去兩年後的今天，依舊可以令西方世界這般牽掛。相較於印控克什米爾被漠視的鎮壓與傷亡、緬甸和泰國被遺忘的抗議與示威，香港無疑是西方輿論尤其是政界的「掌中寶」。

在國際輿論中，以相等頻率上榜，且敘事大差不離的議題，似乎只有「新疆人權」和「中國對台威脅」堪與「香港民主」比肩。箇中緣由自是世人皆知：隨着中國的復興，她在經濟、產業、軍事、科技等方面給發達國家帶來的與日俱增的競爭壓力，已經令西方對中國的否定、憤怒、焦慮及失措臻至前所未見的高度。

而中國對西方說教的駁斥，對自身道路的堅持，中國國民對中國政府和中國共產黨的支持，以及逐漸外溢的文化及政治影響力，更是令西方維繫多年的話語權逐漸鬆動，乃至挑戰其更深層的價值觀，令一眾久耽安樂者深感不適。

在這過程中，香港與內地相對不同的民情，以及百餘年來與西方的聯繫，也自然令其成為西方的抓手——這是香港面臨的「危」，也是香港面臨的「機」。

近年來，印度在印控克什米爾地區針對穆斯林少數族裔採取強制管控措施，軍民衝突中頻頻有人員傷亡。圖為2019年8月5日，印度軍隊在印控克什米爾街道上戒備。（AP）

香港的危與機

危者，在於當西方對華政策不再穩定，美英等國逐漸傾向以「對手」乃至「對抗」的方式應對中國時，一眾諸如日本、韓國、澳洲、台灣等被卡在中間的國家與地區都在面臨巨大壓力。而從檯面上的政治話術，到檯面下的間諜情報暗戰；從宏觀的輿論衝突、貿易政策限制和資本流動，到具體的個人旅行證件認可程度——香港都更會成為「主戰場」。

機者，在於衝突現在不是，以後也不會是中西關係的全貌。五眼聯盟國家僅由外長級別發聲，便是馬首美國也在安排國務卿布林肯（Anthony Blinken）等人批評中國的同時，由氣候特使克里（John Kerry）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）等人與北京密切溝通。法德日意四國和歐盟在該份聯合聲明中相對平和的措辭，就更說明西方面對中國時的謹慎。畢竟美歐各國就算再怎樣與中國「對抗」，也避不開「合作」的一面，避不開必然的接觸和交流——而在中西無法斷交的情況下，香港則一直會是銜接中西的橋樑。

作為中西交匯之處，香港既是最為西方所熟知的中國城市，也是中國最了解西方的城市。在這裏聚集着大量人才，能夠以西方聽得明的話語，向西方介紹中國的真實現況，傳遞國人淳樸而合理的訴求；亦能夠以國人可接受的敘事，解釋西方人在批評和否定中國時，所潛藏的憂慮和顧忌；更可依靠香港「一國兩制」、中西合璧的獨有優勢，在一段又一段親友關係中，一張又一張餐桌上，一個又一個論壇上，一道又一道開放性便民政策中，為中西創造溝通的平台，並在此過程中進一步形塑香港獨有的角色。

中西關係的跌宕，是文明體系的碰撞，是「舊時代將去，新時代未到」的表現，是將持續數十年的衝突與交融。這是香港的「危」，這更是香港的「機」。

立法會選舉｜五眼聯盟國家外長聯名批評　稱侵蝕香港民主立法會選舉｜外交部駐港公署促五眼聯盟停止干涉香港事務立法會選舉｜G7歐盟發聯合聲明　稱對民主受侵蝕表示嚴重關切立法會選舉大勝是對建制派的重大考驗立法會選舉後　政府更要團結大多數
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