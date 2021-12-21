立法會選舉｜被香港驚動的美英加澳新

12月19日香港立法會選舉的結果，想來應不會有人感到意外。

非建制派候選人全面落選、投票率30.2%的現實，既意味着未來數年內，立法會有機會邁過多年的對抗困局，於行政主導的政制下，就改善民生、發展經濟的核心目標為港府提供民意反饋和立法支持，也更有如一柄「達摩克里斯之劍」，昭示着多數香港市民對政治不抱期望乃至幻滅的冷淡態度。

是以，下屆港府和立法會必須以誠惶誠恐的心態，穩紮穩打推動實績，回饋那仍對香港前景懷抱期望的135萬選民；以民生改善的成效，將香港扭轉至公平正義的建設性發展軌跡，喚醒更為廣大的市民群體。

危與機並存，此次選舉為這批從政者提供了一次整裝再出發的機會，但留給他們的時間也並不多——同理，處於中西交匯之處的香港，也在這全球的時代大變局之下面臨着她的危與機。

2021年12月20日，香港立法會議員候選人霍啟剛（右四）在香港立法會選舉中獲勝後，與他的妻子、前奧運跳水金牌得主郭晶晶（左四）和其他競選團隊成員一起慶祝勝利。（AP）

西方國家聯名傳遞憂慮 五眼聯盟措辭尤甚

12月20日，英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭外長就香港立法會選舉發表聲明，稱「損害香港權利、自由和高度自治的行為」正在破壞「我們希望香港成功」的願望，「排拒有意義的政治反對聲音」，並以國安法公佈以來有人被收押候審、有人逃離至海外、「言論和集會自由日益受限」為由，質疑批評香港選舉制度改革，批評國安法造成的「廣泛寒蟬效應」，「敦促中國根據其國際義務採取行動，尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由」。

不久後，七國集團（G7，即美、英、加、法、德、意、日）外長及歐盟外交和安全政策高級代表亦發表聯合聲明，稱「對民主元素侵蝕表示嚴重關切」，認為「直選席位的縮減和新設立的審核機制嚴重限制了候選人選項，削弱了香港在『一國兩制』原則下的高度自治」，強烈呼籲中國落實《中英聯合聲明》及《基本法》所保障的基本權利及自由，呼籲中國和香港當局重振人們對香港政制的信心，停止對推廣民主價值者的無依據打壓。

對比而言，五個英文國家批評國安法，批評香港政局，點評香港社會發展，且通篇未提「一國兩制」和基本法，有將香港人所享有的權利和基本自由歸功於《中英聯合聲明》之嫌；而七國集團及歐盟的措辭則相對常規，凸顯了法、德、意、日等非英語國家，在針對香港和中國問題時，與同文同種的「五眼聯盟」之距離。

「五眼聯盟」外長及G7外長聯合聲明原文對比：



頻頻上榜國際頭條的緣由

更令人感到唏噓又或莞爾的，還是這兩份聲明折射出的現況：香港一市寥寥數百萬人的選舉，在震蕩的社會運動已經過去兩年後的今天，依舊可以令西方世界這般牽掛。相較於印控克什米爾被漠視的鎮壓與傷亡、緬甸和泰國被遺忘的抗議與示威，香港無疑是西方輿論尤其是政界的「掌中寶」。

在國際輿論中，以相等頻率上榜，且敘事大差不離的議題，似乎只有「新疆人權」和「中國對台威脅」堪與「香港民主」比肩。箇中緣由自是世人皆知：隨着中國的復興，她在經濟、產業、軍事、科技等方面給發達國家帶來的與日俱增的競爭壓力，已經令西方對中國的否定、憤怒、焦慮及失措臻至前所未見的高度。

而中國對西方說教的駁斥，對自身道路的堅持，中國國民對中國政府和中國共產黨的支持，以及逐漸外溢的文化及政治影響力，更是令西方維繫多年的話語權逐漸鬆動，乃至挑戰其更深層的價值觀，令一眾久耽安樂者深感不適。

在這過程中，香港與內地相對不同的民情，以及百餘年來與西方的聯繫，也自然令其成為西方的抓手——這是香港面臨的「危」，也是香港面臨的「機」。

近年來，印度在印控克什米爾地區針對穆斯林少數族裔採取強制管控措施，軍民衝突中頻頻有人員傷亡。圖為2019年8月5日，印度軍隊在印控克什米爾街道上戒備。（AP）

香港的危與機

危者，在於當西方對華政策不再穩定，美英等國逐漸傾向以「對手」乃至「對抗」的方式應對中國時，一眾諸如日本、韓國、澳洲、台灣等被卡在中間的國家與地區都在面臨巨大壓力。而從檯面上的政治話術，到檯面下的間諜情報暗戰；從宏觀的輿論衝突、貿易政策限制和資本流動，到具體的個人旅行證件認可程度——香港都更會成為「主戰場」。

機者，在於衝突現在不是，以後也不會是中西關係的全貌。五眼聯盟國家僅由外長級別發聲，便是馬首美國也在安排國務卿布林肯（Anthony Blinken）等人批評中國的同時，由氣候特使克里（John Kerry）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）等人與北京密切溝通。法德日意四國和歐盟在該份聯合聲明中相對平和的措辭，就更說明西方面對中國時的謹慎。畢竟美歐各國就算再怎樣與中國「對抗」，也避不開「合作」的一面，避不開必然的接觸和交流——而在中西無法斷交的情況下，香港則一直會是銜接中西的橋樑。

作為中西交匯之處，香港既是最為西方所熟知的中國城市，也是中國最了解西方的城市。在這裏聚集着大量人才，能夠以西方聽得明的話語，向西方介紹中國的真實現況，傳遞國人淳樸而合理的訴求；亦能夠以國人可接受的敘事，解釋西方人在批評和否定中國時，所潛藏的憂慮和顧忌；更可依靠香港「一國兩制」、中西合璧的獨有優勢，在一段又一段親友關係中，一張又一張餐桌上，一個又一個論壇上，一道又一道開放性便民政策中，為中西創造溝通的平台，並在此過程中進一步形塑香港獨有的角色。

中西關係的跌宕，是文明體系的碰撞，是「舊時代將去，新時代未到」的表現，是將持續數十年的衝突與交融。這是香港的「危」，這更是香港的「機」。