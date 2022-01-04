美國學界「中國國力到頂說」的虛實

內心不看好中國發展的部分美國學者經常發表各種觀點唱衰中國，「中國國力到頂說」就是這種論調的最新表現形式。



最近，美國之音中文網連續推出多篇預言中國發展前景和中美關係的深度報道。在一篇名為《中國繼續崛起，還是即將衰落？》的文章中，有美國學者認為，中國國力已經到達頂峰並將開始下降，這不但意味着中國未來難以超越美國，而且一個即將走向衰落的中國還將給美國和世界帶來更嚴峻的挑戰和威脅。

文章引述美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授哈爾·布蘭茲（Hal Brands）和塔夫茨大學政治學副教授邁克爾·貝克利（Michael Beckley）發表在美國主流專題刊物《外交政策》和《外交事務》上的觀點認為，驅動中國過去40多年快速崛起的內外因素要麼已經停滯、要麼開始扭轉，相比過去中國正面臨越來越多的國際摩擦和國際阻力，因此中國增長最快和最輕鬆的時代很可能已經過去。文章認為，與崛起階段相比，實力達到峰值並即將進入衰退的中國會更加咄咄逼人，願意冒更大風險以實現野心，甚至可能誘發戰爭。文章還以一戰前的德國和二戰前的日本類比中國，力證中國會給世界帶來嚴重威脅。

文章稱，作為世界第二大經濟體，中國是想要重塑國際體系的修正主義國家，不少問題在過去一年中日益浮現，包括人口老化、能源短缺和地產債務危機等。中國政府對科技企業和多個行業的動作，也被認為是扼殺創新和拖累經濟發展。此外，國際主流社會對中國觀感惡化，抗衡中國不斷擴張的影響力已經漸成共識。

文章還認為，鼓吹中國強大、唱衰美國是中方的一廂情願。儘管美國相對優勢較30年前有所下降，但從各種衡量標準來看，美國仍然是世界最強大的國家。美國的優勢源自經濟系統的靈活性、社會的適應能力與開放，以及從世界各地吸引優秀人才並將他們融合進美國社會的能力。美國大學的質量、資本規模的深度、美國經濟發展相對穩定、人口結構良好、政治制度具有自我修復能力、可以從全球盟友和合作夥伴那裏獲得協助，所有這些優勢都仍然存在，美國實力的基本面依然強大。如果能夠解決內部的一些挑戰，美國未來仍然會相當健康。

其實，多年來部分美國媒體和學界一直都在預測和預言中國和中共政權的崩潰。1976年毛澤東去世後，幾乎所有美國政治學家都認為中國的政治體系會迅速崩潰。1989年的政治風波後，美國媒體盛傳中共政權會在三年內垮台。而美國時評人章家敦（Gordon G. Chang）則是年復一年預測中共政權會崩潰，他在2001年8月出版的《中國即將崩潰》英文版中，斷言中國現行的政治和經濟制度，最多只能維持5年，時間會在2008年北京奧運會之前。

2015年3月，美國的中國觀察家沈大偉（David Shambaugh）在《華爾街日報》上發表評論說，中國共產黨的統治開始進入尾聲，其給出的中共結束統治的理由包括蘇共1991年解體之前只統治了74年、中國經濟精英對中國失去信心、政治壓制、國家宣傳失效、官員腐敗和經濟改革遇阻等等。

但中國的發展卻與美國媒體和學界的預言大相徑庭，中國政治穩定，經濟幾十年來持續增長。中國的現實也迫使美國部分學者調整觀點，重新探討中國在中共領導下崛起和中共為何能維持政局穩定的原因。

一方面，美國學界和媒體不得不承認，中共善於調整政策，在其領導下的中國變得越來越強大，對美國和西方的民主體制形成了最大挑戰。因此，這些年唱衰中國的論調也越來越沒有市場。

另一方面，內心不看好中國發展的部分美國學者也經常發表各種觀點，試圖繼續唱衰中國，「中國國力到頂說」就是這種論調的最新表現形式。但對中國而言，對於這種論調也不宜一概斥之為荒謬，而應該視作一種鞭策和警醒，最好的方法是以中國的繼續進步事實來有力回擊。