美軍對華新戰略｜「分佈式殺傷」遏制中國海軍

1月15日，美海軍俄亥俄級核潛艇「內華達」號罕見露面，公開停泊關島海軍基地，被認為是在向中國釋放信號。隨着中國軍事實力的增強，美軍一直在積極應對，為此推出多個新的作戰構想。



在美國的戰略設計中，「第一島鏈」旨在從物理空間將中國的力量限制在固定區域，從而限縮後者的利益邊界，以實現美國在東亞權力格局中的主導地位。

但這一設想隨着中國海軍實力的增長正在被打破。美軍發現，不但是絕對優勢，在西太平洋地區，其相對優勢可能也已不復存在。

故而「分佈式殺傷」應運而生。其背景被認為有三，一是針對近20年美國水面艦艇部隊「守強攻弱」的問題；二是針對中國等國家日益提升的「反介入/區域拒止」能力，彌補美軍海上行動短板弱項；三是基於水面艦艇部隊的有限經費，通過改進升級提高其戰鬥力。

2014年，美國海軍戰爭學院舉行了一次兵棋推演，結果顯示配備有較強反艦能力的瀕海戰鬥艦的一方取得很大優勢。這次推演令美軍注意到自身水面艦艇反艦能力不足的現實。

2015年1月，美國海軍水面部隊司令發表論文《分佈式殺傷——重回制海權》，同年6月，美海軍成立「分佈式殺傷」專項工作組，研究論證這一作戰概念的方式和能力。

2016年，美國海軍發布《保持海上優勢的戰略設計》，確立「分佈式海上作戰」為海軍新的作戰概念，並在當年的「環太平洋」軍演中進行了初步檢驗。

2017年，美國海軍在《水面部隊戰略》中將「分佈式殺傷」上升為奪取海洋控制權的核心作戰概念。

美國正計劃強化瀕海戰鬥艦的反艦能力。（Twitter@USPacificFleet）

2018年底，時任美國海軍作戰部長宣佈，「分佈式海上作戰」是美國海軍針對「強敵」開發的頂層作戰概念。

2020年，美國海軍新任作戰部長再次強調，分佈式編隊是美國海軍未來力量結構中的重點和優先選項，「分佈式海上作戰」是其作戰方式。

根據美國海軍的《水面部隊戰略》，「分佈式殺傷」是指「將作戰力量分散部署於廣闊的空間範圍、多個作戰域和各種搭載平台上，以獲取和維持海洋控制必須的作戰能力。」其核心概念是以隱蔽、分散、靈活地部署大量具有強大進攻能力的水面艦船，迫使對手分散其探測和火力資源，使其無法將傳感器和火力聚焦於己方的少數大型艦艇，從而最大限度地發揮己方突擊能力。

若做更為易於理解的表述，「分佈式殺傷」就是「凡船皆戰」——通過增加單艦的進攻和防禦能力，在廣闊的海域以分散的編隊部署，形成分佈式火力。

目前美國正在加速推進這一作戰概念的落實，着力於提升單艦火力打擊強度。如在2016年1月，美軍「伯克」級導彈驅逐艦用防空導彈集中了試射場中的護衛艦，同年7月，又在「環太平洋」軍演中驗證了在瀕海戰鬥艦上裝備反艦導彈的可能性。2021年8月，美海軍舉行「大規模演習-2021」聯合軍演，特別圍繞「海上分佈式作戰」「對抗環境中的近海作戰」等概念展開，探索適應「印太戰略」背景下新的作戰方式和戰術。

此外，美國國防部的《未來數年發展計劃》、美國會的《2017財年國防授權法》、美海軍研究署的《海軍科技戰略》、美海軍陸戰隊的《創新計劃》等，均將「分佈式作戰」視為重點。

美軍的這一動態值得中國予以關注，有媒體注意到，在「分佈式作戰」概念於美國出爐不久之後，中國軍事界即已有相關文章進行解讀，解放軍持續進行的海軍現代化進程、不斷提升的單艦能力，某種程度上也因應了這一西太平洋力量格局的變化趨勢。