布林肯指責俄羅斯侵略 　王毅明確展現挺俄立場

本港時間1月27日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外交部長王毅通電話，雙方除了就中美雙邊問題進行溝通，還談到了時下正不斷升級的烏克蘭危機問題。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間1月26日發布的聲明，稱布林肯在與王毅通話時，強調了俄羅斯進一步侵略烏克蘭所帶來的全球安全和經濟風險，並表示緩和緊張局勢和外交是負責任的前進道路。

不過值得注意的是，上述布林肯對俄羅斯侵略烏克蘭的批評在中國外交部的新聞通稿中隻字未提，中方通稿反而用了大段文字來闡述中國在烏克蘭問題上的原則立場，而且對美國及北約在烏克蘭問題上的做法進行了不點名批評，展現了非常清晰的挺俄立場。

2015年6月，為期兩天的七國集團領導人峰會閉幕。七國集團領導人在會後發表的聯合聲明中呼籲各方全面執行新明斯克協議。（新華社）

中國外交部在新聞通稿中寫道「王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。新明斯克協議得到安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。同時我們呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。」

中方所說的新明斯克協議是2015年德國、法國、烏克蘭、俄羅斯等四國領導人在白俄羅斯首都簽訂的一系列落實2014年明斯克協議的措施文件，2015年2月11日至12日在明斯克峰會通過領導人會晤及聯絡小組簽署，涉及俄羅斯、烏克蘭、頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，以防止在烏克蘭東部衝突進一步升温。

但是，新明斯克協議自簽署那天開始一直停留在紙面上，未有一項得到有效執行。這裏面有烏克蘭政府與烏東兩個共和國的責任，也有俄羅斯的責任，同時，美國及北約不斷加大對烏克蘭問題的介入力度，試圖將烏克蘭打造成軍事上抵近俄羅斯心臟地帶的前沿陣地，不斷刺激局勢走向緊張，也是導致該協議得不到有效執行的重要原因。王毅在通話中重申個各方應「回到新明斯克協議這一原點」，並且「呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情」，雖然沒有指名，但是顯然有對美國與北約的不滿埋在裏面。

1月10日美俄舉行副部長級別會談，聚焦烏克蘭危機。（AP）

如果說王毅就新明斯克協議執行對美方的批評還比較委婉，那麼他所談到的「地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障」 、「各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」則近乎於對美國及北約進行了直接批評，而且表現出了對俄羅斯在烏克蘭問題上的明確支持態度。

眾所周知，在烏克蘭危機中，以美國為首的北約就是一個全球最強大的「軍事集團」，而且導致烏克蘭危機爆發的一個最重要原因，就是北約試圖進一步東擴把烏克蘭納入其中，以強化北約作為一個軍事集團對俄羅斯進行安全威懾，結果招致俄羅斯對自身安全產生嚴重焦慮，從而也加大了對烏克蘭的軍事壓力，以及對烏東親俄分離勢力的支持力度。

而且，在整個烏克蘭危機過程中，美國及北約官員多次以前蘇聯為參照定義俄羅斯在區域內試圖扮演的角色，布林肯不久前還批評普京有試圖重建蘇聯的野心。在這次烏克蘭危機爆發後，美國一邊通過自身掌握的國際媒體話語權渲染危機，一邊不斷加大對烏克蘭的軍事支持力度，不僅把大批軍事物資運往基輔，還動員了8,500名軍人準備隨時部署到東歐衝突一線，這些都是王毅在通話中批評指責的對象。而「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」則等於挑明中方在這場衝突中的立場站位，向美國及俄羅斯等展現了明確無疑的挺俄態度。