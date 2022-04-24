俄烏戰事正酣　美國建議台灣充當「箭豬」

4月份稍早時間，在奧巴馬時期曾擔任過美國國防部副部長的弗盧努瓦（Michèle Flournoy）對媒體說，應當將台灣打造成一隻「小箭豬」（a little porcupine），以應對中國的威脅。

她的這番表述是基於對俄烏戰爭的觀察。作為前副防長，弗盧努瓦在美國軍事戰略界頗有影響，她在卸任後曾與美國現任國務卿布林肯（Antony Blinken）共同創辦一家地緣政治和政策諮詢公司，向在華美企提供策略建議。

今年3月份美國前高官代表團曾訪問台灣，弗盧努瓦也在其中，同行的還有美軍前參謀長聯席會議主席馬倫（Michael Glenn Mullen）等人。

弗盧努瓦的這一「箭豬」呼籲很快得到呼應。4月18日，美國海軍戰爭學院知名中國專家埃里克森（Andrew S. Erickson）即發表文章，名為「箭豬戰略的八個新要點」，試圖向台灣傳遞更多烏克蘭的教訓。

埃里克森稱，當目睹俄羅斯在烏克蘭的艱難局面後，習近平很可能會認為將難以用較小規模取得武統勝利，而這將促使他準備更大規模的攻擊。

為此，台灣應當從大量細節出發，專門針對中國大陸的軍事薄弱環節，在反導、防空、海上拒止、海岸拒止、水雷戰、訊息戰、民防系統及關鍵基礎設施的彈性儲備這八個方面進行投資。

這即是「八個新要點」。埃里克森說，憑藉這些措施，華盛頓將可以幫助台灣成為一隻「可窒息龍的箭豬」（become a dragon-choking porcupine）。

俄烏雙方正在頓巴斯地區激烈交戰。 (AP)

這位美軍戰略專家詳細列出各要點的具體內容，這位這些措施將對北京的「野心」構成強大的反介入/區域拒止威脅，使其取得軍事和政治成功的前景蒙上陰影。

譬如在反導部分，埃里克森稱俄羅斯在烏克蘭戰場的經驗可能會讓中國軍方得出結論，即不能在開戰初期吝惜火力，而要快速兑現壓倒性優勢。為此，他建議台灣軍方應當通過延壽計劃升級其350枚愛國者導彈，並額外購買相仿規模的攔截彈。

防空部分，該文指烏克蘭的經驗進一步證明分層陸基防空系統的重要性。在繼續建議購入更多美製或挪威防空導彈外，埃里克森稱台灣應儲備大量便攜式防空導彈系統，用來與「入侵者」爭奪領空。

文章建議華盛頓和台北要更加重視水雷，如可加快獲取能夠迅速部署在潮汐區的水雷，及使用廉價的障礙物引導登陸部隊，從而增強水雷的殺傷。埃里克森還建議美國如有必要可考慮空投水雷，以封鎖海上通道。

在海上及海岸拒止部分，埃里克森繼續強調購入美製武器的重要性。他稱要用美國軍援迅速武裝台灣本土，如防區外巡航導彈、反艦導彈、多管火箭炮、反坦克導彈及其他精準制導彈藥。

談到民防系統時，文章建議台灣為城市戰做好準備，如立即在台灣軍隊中擴大狙擊手訓練的規模，同時美國也可推動此類培訓，向台灣傳授更多製造及使用建議爆炸裝置的知識。

考慮到俄烏目前的戰況，埃里克森指台灣要有更多應急儲備，包括能夠維持兩個月的液體燃料——為預防斷電影響，這些燃料應部署在海拔較高地區，以利用重力流動。

台灣還應分散儲備120天的糧食以應對海上封鎖，埃里克森還建議，如果大陸的攻擊破壞了海底光纜，台灣可利用SpaceX的「星鏈」（Starlink）系統實現持續通信。

以上即是埃里克森關於「箭豬」戰略的大致要點。要指出的是，這並不是美國戰略界的新鮮提法，但不可否認的是，它正在愈發走向清晰，並具體地出現在美台軍事交流和台灣自身的軍力建設上。

可以看到，埃里克森此文提到的若干舉措，已經在近幾年來美國對台軍售中得以兑現。以愛國者反導系統為例，大量如自行榴彈炮、武裝直升機等先進美製裝備列裝台軍形成戰力，台灣亦在大力發展自身軍力，如「雄風」、「雄升」、「天劍」等導彈系統，還準備自造潛艇。

「箭豬」戰略是美國武裝台灣思路的一貫呈現——另一些時候，這種思路被稱為「刺蝟」戰略。儘管具體細節隨時間推進時有更迭，其不變核心是利用大量先進軍備和培訓強化台軍戰力，令其相較於解放軍擁有某些不對稱優勢，以此將台灣堡壘化、要塞化，變成一隻能扎人的箭豬或刺蝟，阻遏中國大陸的武統意圖，甚至在實際戰事中，有效率地消耗解放軍。

這種思路從華盛頓的相關決策者到美國各界智庫，越來越成為一種堅強的共識，隨着美對華戰略整體趨向强硬，日漸成為美國處理兩岸事務的主要戰略。

俄烏戰事為美國戰略界提供了一個新的觀察視角，他們認為其中的不少經驗同樣適用於正越來越具有現實預期的台海武統戰爭。就像埃里克森說的那樣，正如烏克蘭將俄羅斯拖入了持久戰的泥潭，很多方面也在試圖讓台灣扮演同樣的角色。