烏克蘭｜轉戰頓巴斯說明攻打基輔是戰術錯誤

4月22日俄羅斯宣布已經控制烏克蘭東南部海口城市馬里烏波爾（Mariupol），雖然該城至今仍有烏國守軍誓不抗降，但無論如何，這也是俄軍出兵以來取得的不多的重要勝利。下一步俄軍還將在烏東地區開展更加猛烈的攻擊。



4月19日，烏克蘭總統辦公室主任顧問、俄烏談判烏方代表團成員波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，與俄羅斯的和平談判實際已凍結，很難說下一次直接談判何時能夠實現。波多利亞克認為俄羅斯正在專注於目前在頓巴斯展開的第二階段特別軍事行動，因此無暇顧及談判。



另據塔斯社19日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在接受今日印度電視頻道採訪時表示，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動的下一階段正在開始。澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及其高級官員也表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭東部發動了新的進攻，「頓巴斯戰役」已經打響。澤連斯基17日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時還表示，烏克蘭將為頓巴斯戰鬥，這將決定烏克蘭的命運，烏克蘭不會為了結束與俄羅斯的戰爭就放棄烏克蘭東部領土。



一系列的消息均顯示，俄烏決戰在烏東轟轟烈烈地拉開了。

2022年4月21日，烏克蘭哈爾科夫，一輛載有兩人的汽車在俄羅斯轟炸後燃燒。（AP）

早在2月21日俄羅斯宣布承認烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）的分離主義政權獨立，並宣布俄軍將進入頓巴斯，各方就預料到了俄將在烏東用兵。但是接下來俄軍三面環圍基輔，讓人們驚掉下巴。儘管俄羅斯說目標不是佔領，但俄羅斯所謀者大是各方的共識。不幸的是攻擊並不順利，一個多月的交戰以3月29日俄羅斯國防部副部長福明宣布俄國防部決定「數倍減少」在基輔和切爾尼科夫（基輔東北）方面的軍事行動收尾。

俄羅斯國防部當時為此宣布「第一階段軍事行動主要目標完成」，「烏軍戰力已被大幅削弱」，但這並不足以令人信服。這僅僅是第一階段軍事行動結束。人們可以看到第一階段在攻打基輔的軍事行動除了公布的成果諸如打擊了一些軍事設施，基輔又回到了烏方手中。孤軍深入、戰線補給、兵種配合、大將折損、道義掣肘，種種問題暴露無遺。

從基輔撤軍轉向頓巴斯，不少人相信這是俄羅斯敗退基輔之後的大決戰。

2022年4月1日，在烏克蘭基輔郊區，俄羅斯軍隊撤離村莊後，基輔地區領土防衛部隊重新掌控了局勢，並進行了一次軍事清掃，以搜尋可能殘留的俄羅斯軍隊。（AP）

如今回頭看，既然決戰在烏東，為什麼還要打基輔？久攻基輔不下之後再打烏東是否凸顯了打基輔是多此一舉？打基輔如果只是為了促談判，那麼從談判成果已被撕毀看，打基輔並沒有起到應有的效果。如果一開始就在烏東決戰，是不是可以避免在基輔的損傷失利？

基輔具有象徵意義，烏克蘭必然拼死保衛。俄軍攻打基輔沒有速戰速決，已經貽誤了整場戰爭的戰機，陷入了被動。轉而攻打頓巴斯是俄軍找回尊嚴、找回主動權而退而求其次的選擇。如果攻打基輔成功，城下之盟或許早已經簽訂。烏克蘭在北約支持下打退了俄軍進攻，因此攻打基輔期間的幾輪談判其實不過是拖延時間。俄軍急於在攻打基輔的同時密集籌備談判，試圖一舉結束戰事，是戰術上的錯誤，是盲目自信。

俄羅斯邊打基輔邊談判，拋出烏克蘭放棄加入北約、承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立、承認俄羅斯對克里米亞主權等多項要求。如果沒有俄軍實際佔領基輔，烏克蘭不會有直接承認烏東獨立於克里米亞歸俄的空間。沒有哪個國家領導人會選擇直接割地。俄羅斯先打基輔，並拋出苛刻條件，看重的應該是俄軍有速勝佔領基輔的實力。

從結果看，打基輔來拉動全局的這一盤棋失算了。正如美國的金融閃電戰沒有讓俄羅斯陷入絕境，俄羅斯也沒能瞬間滅掉烏克蘭。用打基輔來速勝的幻想破滅之後，俄羅斯只能夠選擇真正打下烏東，只能選擇在交戰中一步步將烏克蘭去軍事化。以俄軍的整體實力，勝利終會到來，只是代價過大罷了。