開戰後首提烏東「科索沃模式」：普京想對西方說什麼？

4月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於克里姆林宮會見聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）。兩人談話將近1小時後，普京既同意聯合國、紅十字國際委員會參與亞速鋼鐵廠的平民撤離工作，也對三大關鍵議題表達立場。

首先，在俄烏談判議題上，普京表示：「儘管軍事行動正在進行中，我們仍然希望能在外交軌道上達成協議。」普京提到，俄烏原本在伊斯坦堡會談後「成功實現了重大突破」，但相關勢力隨後於布查（Bucha）製造與俄軍無關的「挑釁」，導致烏克蘭談判代表的立場出現巨大變化，開始在安全保障問題上出爾反爾，並擱置克里米亞和頓巴斯兩「共和國」的地位問題。但儘管如此，談判仍以線上形式繼續進行，普京強調，「希望這能帶來一些積極結果。」

第二，在烏東主權爭議上，普京援引了聯合國國際法院對科索沃的判決，即在行使自決權時，任何國家的內部領土都沒有義務向該國中央當局申請宣布主權。普京強調，頓巴斯地區也有同樣權利宣布其主權，對此古特雷斯雖回答「聯合國不承認科索沃是一個獨立的實體」，卻遭普京反駁「但國際法院確實承認了這點。」

普京進一步強調，如果科索沃模式開創了先例，頓巴斯的「共和國」自然也能適用。「世界上很多國家，包括我們在西方的對手，都這樣對待科索沃問題」，普京也提到，頓巴斯地區的兩「共和國」皆要求俄羅斯為其提供軍事援助，「我們有權利這樣做，完全符合聯合國憲章第七章第51條。」

第三，針對俄羅斯國際定位與身分的問題，普京表示俄羅斯始終支持聯合國。「就在幾年前，我們聽到有人說聯合國已經過時了，不再需要它了。每當聯合國有意阻止某些人在國際舞台上實現其目標時，就會發生這種情況。」普京同時意有所指，「我們的一些（聯合國）同事談論基於規則的世界秩序時，其言論有些奇怪。我們認為，主要的規則應該是根據《聯合國憲章》以及該組織通過的其他文件，而不是某些人為了實現自己的目的、確保自己的利益而撰寫的一些文件。」

普京最後指出，俄羅斯一直強調，沒有其他世界性組織能像聯合國一樣，因此有必要珍惜這個二戰後為解決爭端而創建的機構。

2022年4月26日，聯合國秘書長古特雷斯訪問俄羅斯，分別與外長拉夫羅夫及總統普京會面。（AP）

科索沃與烏東的似曾相識

綜觀普京上述表態，雖是意在向聯合國釋出善意，卻也着實透露其眼下面對俄烏衝突的兩大取態；其中「承認烏東獨立有科索沃先例」之說，可謂貫穿發言內容。

第一，俄羅斯雖表示不放棄談判，願尋求與烏克蘭的外交解方，卻也借科索沃一例重申：頓巴斯地區的獨立勢在必行，正如烏克蘭必須同意克里米亞屬於俄羅斯般，此一議題沒有退讓空間；第二，俄羅斯並非國際關係「異類」，即便發動戰爭、肢解他國領土，確有國際觀感問題，但西方早有科索沃先例，在此脈絡下，俄羅斯實與歐美位處同一「道德水平」，西方的「助人為樂」與俄羅斯的「跨界要求」，在本質上並無二致。

而回顧科索沃爭議，普京之所以要援引此例，是因其與烏東烽火共享了部分類似情境。1991年，科索沃地方勢力舉行獨立公投，投票率高達90%，支持科索沃獨立者多達98%，但公投結果被宣布無效；1995年起，科索沃游擊隊與塞爾維亞治安部隊發生多起衝突，局面迅速失控、引爆戰爭，北約更在1999年空襲南斯拉夫聯盟，迫使後者被迫接受維和部隊進駐接管科索沃。自此科索沃便在聯合國託管下實質獨立，塞爾維亞對其僅有名義上的主權，而無統治能力。

長年以來，面對科索沃日漸高漲的獨立呼聲，塞爾維亞始終堅持「自治不分裂」的談判底線，最終科索沃眼見協商無果，便於2008年2月17日自行宣布獨立。對此境況，塞爾維亞雖祭出多項制裁措施、並施壓各國不得與其建交，卻終究難抗北約、聯合國對科索沃的背後撐腰，且科塞雙方皆已為此流血漂杵多年，實在不堪衝突再起，故塞爾維亞最後只能宣布「絕不放棄科索沃主權」，同時保證「絕不使用武力阻止科索沃的獨立」，打落牙齒和血吞。

2008年2月18日，塞科邊境小城米特羅維察，在科塞族居民舉行示威集會，抗議科索沃官方宣布科索沃公投獨立的決定。（Getty Images）

而烏東問題的演變過程，則與科索沃之例略有不同。頓巴斯兩「共和國」於2014年克里米亞危機後實質獨立，並與烏克蘭政府軍展開長達8年的武裝衝突，基輔對其無法實施直接統治，俄羅斯亦暗中協助烏東民間武裝，並在2022年宣布承認烏東獨立，隨後直接揮軍「解放頓巴斯」。

與科索沃之例相比，烏東與基輔的8年衝突發展，其實更像1995年至1999年的戰爭情境，而非1999年到2008年的戰後分裂狀態；而北約與俄軍的介入，過程也有些許不同，北約是在1999年大規模轟炸塞爾維亞後，又在2008年支持科索沃宣布獨立，俄軍則是自2014年起長期支援烏東民間武裝，並在2022年宣布承認烏東獨立，同時加碼開戰。

但兩例相照下，普京意欲提取的政治元素顯而易見：人民有權在受壓迫後行使自決權，而域外國家也能在「人道主義」旗幟下派兵介入、遂行外交承認。1999年北約以「制止種族滅絕」為由，大規模轟炸南斯拉夫，受到後世歷史書寫的廣泛吹捧，時任美國國務卿、積極主戰的奧爾布賴特（Madeleine Albright），至今仍被稱作「民主捍衛者」；聯合國即便如古特雷斯所述，沒有承認科索沃獨立，國際法院卻已在2010年7月22日宣布，科索沃脱離塞爾維亞獨立「並不違反國際法」，且時至今日已有86個聯合國成員國承認科索沃，甚至與其建交。故俄羅斯今日所為再怎麼「令人髮指」，也不過是「重走西方舊路」。

2022年4月28日，聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（AP）

普京的兩個訊息

然普京引用科索沃先例，除欲諷刺歐美道德雙標、不知反省外，實也意在傳遞兩大現實政治訊號。

第一，開弓沒有回頭箭，正如北約不惜轟炸塞爾維亞平民也要力保科索沃獨立，此次俄羅斯發兵烏克蘭，不論是為達成何種戰略目標，從力阻北約東擴、解放頓巴斯，到外界預測的奪取敖德薩出海口，烏克蘭都勢必經歷「被改造」的過程，直至俄羅斯認為水到渠成。這意味烏克蘭不可能重回過往，正如科索沃亦不可能再成塞爾維亞自治省般。

而回顧戰爭發展，「解放頓巴斯」更像俄羅斯用以翹動區域局勢的支點。從其開戰之初隨即包圍基輔、派出談判代表團、提出幾大要求來看，莫斯科原本是將「解放頓巴斯」與「阻止北約東擴」相綑綁，並期望烏克蘭能因此次打擊自我「芬蘭化」，不僅讓出克里米亞與頓巴斯主權，更遂行內政改造、壓制極端反俄情緒、取締亞速營等極端組織，同時明文承諾不加入北約。

然由現實發展觀之，情況顯然不照俄羅斯想像的劇本演出，但其也不可能空手而歸，故「解放頓巴斯」成了行動下限，改造烏克蘭以「阻止北約東擴」，則成了另一條行動主線。在此境況下，局勢開始滑向「朝鮮模式」，即俄軍不再「綁手綁腳」、固守特別軍事行動狀態，而是開始如在敍利亞戰場般，放開了大打。而伴隨俄軍掌握戰場優勢，頓巴斯外的烏克蘭領土只能陸續被佔，眼下俄羅斯不僅在赫爾松（Kherson）遂行統治，更已開始進行馬里烏波爾（Mariupol）的重建工作，甚至預計在被佔領地發行盧布，上述地區恐怕再無重回烏克蘭之可能。

而普京即便表示不放棄與烏克蘭談判，但正如塞爾維亞、科索沃亦曾談判多年無果般，終究是要有談判桌外的情境變化，才有可能迫使一方默認既成事實。於塞爾維亞而言，是北約與聯合國對科索沃的實質支持；在俄烏衝突，則是俄軍對烏克蘭的實質佔領與撕裂。對待俄烏談判，普京的立場始終如一，那便是烏克蘭必須「被改造」，以符合俄羅斯的安全需求；烏克蘭的選擇空間，則從始至終都十分有限，若不是於開戰之初答應俄羅斯條件，便是在生靈塗炭後被迫面對烏克蘭遭分割的現實，畢竟北約此次顯然無意重演1999年的科索沃劇本，為烏克蘭冒險大規模轟炸俄羅斯本土。

2022年4月22日，烏克蘭切爾尼高文浩一座教堂遭戰火破壞，民眾從它的前面經過。（AP）

第二，普京即便態度強硬，卻也認為俄烏衝突只是「區域內的煙硝」，如果西方願意，此事可以不用上升到大國的集團對立。當年科索沃衝突雖慘烈，卻也終究未讓歐盟、美國與塞爾維亞徹底決裂；彼時俄羅斯即便反對科索沃獨立，認為此舉會令車臣等爭相仿效，解開束縛衝突的鎖鏈，卻也沒有因此全面挑戰聯合國與北約體系，更未將此事上升為東西集團的新冷戰。

在普京看來，俄烏戰爭既為「改造烏克蘭」，也是意在對北約劃出明確紅線，而不是與西方全面決裂的開端，更非外界流傳的各種主義復辟，彷彿俄羅斯即將開展「新蒙古西征」般。當代媒體、知識界分析東方威權政體的對外政策時，往往習慣套用源自歷史的某種「宏大敍事」，例如埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）被描繪為「新奧斯曼主義」掌旗官，普京也因俄烏衝突被強塞進「大斯拉夫主義」、「大俄羅斯主義」、「新歐亞主義」等各種解釋框架內，彷彿若無西方制裁的「正義之槌」，俄軍鐵騎便將持續殺戮、直至地平線盡頭。

但事實上，埃爾多安也好，普京也罷，歷史話語更多是其實現內部動員、凝聚民心的宣傳機制，以當今土俄實力觀之，要讓國家重回帝國時代的遼闊幅員、萬邦來朝，無異於緣木求魚，兩國更多是在後冷戰時代，由務實視角出發，維護並拓展國家利益，任何主義只要符合其當下政策所需，都能發揮一定影響力，但不會是永遠的政策主調。

故與其說俄羅斯此次出兵烏克蘭，是為實踐歐亞主義野心，創建反海權大同盟，不如說俄羅斯是在傳統地緣政治視角下，將烏克蘭當作與北約的「再溝通」祭品，並將中俄關係、俄印關係等可操作籌碼，全部彙集當作抵禦西方經濟制裁、輿論圍剿的護盾。普京心知肚明，俄羅斯入侵烏克蘭必然引發區域緊張，並讓歐美、北約祭出各種反俄手段，但其也借科索沃一例暗示西方，各種操作「點到即可」，正如波蘭高調反俄、拒用盧布購買俄氣慘遭斷氣後，最後仍須轉向德國購買俄氣般，俄烏的「家務事」未必要導致歐洲「自我為難」，更不用成為新冷戰、乃至第三次世界大戰的開端。

普京前助理蘇爾科夫（Vladislav Surkov）曾在2018年撰寫《孤獨的混血兒》一文，提及俄羅斯曾走過400年向東路、400年向西路，眼下必須走出「第三條路」，也就是成為羅馬和君士坦丁堡陷落後的「第三羅馬」，在東西之間悍然獨行。如此論述，恰可比擬普京今日心態：要最大程度維護俄羅斯國家利益，便不能全然捨棄自己與東西兩方的政治連結。換言之，俄烏衝突再怎麼激烈，中俄關係、美俄關係、歐俄關係，始終都是普京用來「相互成全」的工具，即便西方可能因一時的政策失誤，將俄羅斯推向中國，莫斯科也不會因此放棄與美歐的互動往來，更不可能自絕於聯合國、另起爐灶，正如襲名而來的「第三羅馬」，終究是繼承了羅馬光環。