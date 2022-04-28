烏克蘭局勢｜烏軍正在變成戰爭之初的俄軍？

俄烏戰爭2月24日爆發之後，俄軍進展遠遠不及預期，除了烏克蘭人頑抗和西方積極援助的因素外，至少還有兩個出自俄方軍事部署的理由，一是其補給物流調度的失敗，二是其起初的四面戰線過長。在本月初俄軍退出基輔北方戰線、連第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也放棄爭奪之後，烏克蘭方反而開始要面對補給困難和戰線拉長的威脅。



首先，目前俄方的地面攻勢幾乎已完全集中在烏東頓巴斯地區的被俄方三面包圍的區域之中。其出自克里米亞的南方戰線呈現出守備和緩攻的姿態。

在克里米亞之西，俄方主要目標是要穩守其在戰爭之初奪得的黑海口關鍵城市赫爾松（Kherson），對抗反攻的烏克蘭軍，並試圖緩緩向西推進。目前，赫爾松將開始使用俄國盧布，烏方也擔心俄國會在此進行受控制的獨立公投，有報道指有當地民眾正想趕在公投前撤走（這樣將更有利公投出現俄國想見到的結果）。

在克里米亞之北，俄方依然有沿第聶伯河（Dnieper River）往北推進的意願，但其針對諸如扎波羅熱（Zaporizhzhia）等關鍵城市的攻擊似乎只以導彈襲擊為主，前線雖有持續交火，但暫時並無以陸軍大舉進侵佔領的跡象。

在克里米亞之西，馬里烏波爾（Mariupol）港口亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭守軍依然在被圍攻的狀態之中，失守只是時間問題。雖然俄方在只圍不攻和邊圍邊攻兩種策略之間徘徊，但卻沒有採取不惜一切人員損失迅速將鋼鐵廠攻下之勢，可見俄軍對奪取馬里烏波爾並不着急。

截至4月27日的戰爭形勢圖，圖中綠圈為當日戰況尤重的地點，其中可以大部份的戰事都集中在東部，而俄方在此也形成了北、東、南三面包圍的陣勢。（ISW）

俄軍漸得補給優勢

於是，戰爭的焦點就集中在對俄國補給極其有利的東線。由於頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）和頓涅茨克（Donetsk）有三分之一土地自2014年以來已受親俄分離主義政府管轄，而且當地烏軍要面對的三方戰爭皆與俄國領土接壤，前線與俄國後方的距離接近，這大大減少了俄軍依賴鐵路運輸補給的困難。

目前，雙方雖然依然是處於一種拉鋸戰的狀態，但俄國在哈爾科夫東南的關鍵小城伊久姆（Izyum）周邊的村落，以至該戰線前沿的地帶，也有緩慢的進展。

相較之下，烏克蘭極其依賴的西方軍備，在戰爭樣態從守備大城、在大城周邊伏擊轉變成地勢平緩戰場上的交火之際，也開始變得愈來愈重，不像可攜式的反坦克導彈一般輕易運輸。例如坦克、裝甲車、防空系統、榴彈砲等等，皆需要利用烏克蘭境內的鐵路來運送到前線。

由於如今戰事愈加集中在頓巴斯一側，這基本上就是要跨越整個烏克蘭才能到達的地方，其中還要越過將烏克蘭由南至北一分為二的第聶伯河。

烏克蘭鐵路公司4月12日公布的鐵路圖，紅色為不能正常運作處。（Twitter@michalspina）

這種轉變使得烏克蘭在補給上愈來愈呈現出劣勢。俄國也看穿了這一點，而加緊了對烏克蘭後方運輸基建的攻擊。而俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月25日就聲言西方武器將是合法的攻擊目標。同日，遠至在波烏邊境附近的利沃夫（Lviv）周邊的火車站，近至中部第聶伯河附近的煉油設施，都受到了導彈攻擊。烏克蘭鐵路公司當日就表示有5個火車站受到攻擊，是戰爭爆發以來最嚴重的情況。

同樣地，烏克蘭也知道頓巴斯地區的戰事在補給上對俄國有利，因此加強了對於俄國境內的運輸相關設施的攻擊。單是在4月27日，離俄烏邊境不遠的沃羅涅日（Voronezh）及別爾哥羅德（Belgorod）都有物流中心遭到導彈攻擊。烏方對於此等爆炸、起火的事件，往往不公開承認責任，不過烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhail Podolyak）就在Twitter和Telegram上分別間接承認這是烏方所為，稱之為「因果報應」的「自然過程」。

頓巴斯之戰，某程度上，已經變成了一場補給戰。而此戰的起點，明顯對烏方更為不利。

德國日前決定向烏克蘭提供重武器，當中包括其獵豹式防空坦克。（Wikimedia Commons）

補給能力與戰線是否過長，往往形成一種互為表裏的關係。當俄方逐步削弱烏克蘭由西往東的運輸基建之際，配合着馬里烏波爾之失讓俄國能建成從俄羅斯直到克里米亞、赫爾松前線的陸上橋樑，再加上俄羅斯對整個黑海的控制，這個時候的俄軍將有本錢在與烏克蘭對峙的其他地域展開攻勢，使面對着東部補給困難的烏軍還需要應付多線作戰。

潛在的新戰線

首先，俄方可藉南方戰線往北、往西推進，分別威脅扎波羅熱和赫爾松以西的尼古拉耶夫（Mykolaiv）甚至是黑海港口大城敖德薩（Odessa）。

而近日廣受關注的更是接壤烏克蘭南部的東歐小國摩爾多瓦（Moldova）。該地親俄分離主義地區德涅斯特河左岸（Transnistria）最近多次出現爆炸，當地分離主義政府的內政部指其正面對來自烏克蘭方面的無人機攻擊。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）26日曾對德涅斯特河左岸傳出的消息表示「憂慮」；有報道亦指俄國官媒正在使用2月其承認頓巴斯兩個「共和國」獨立之前的言詞去形容德涅斯特河左岸；烏方則稱俄國有可能在當地製造導彈攻擊，再將責任歸咎於烏方。

圖中紅色區域為德涅斯特河左岸。（ISW）

除了近日已有接近烏克蘭及摩爾多瓦邊境的越河橋樑受到攻擊之外，有俄國高級軍官上周亦曾公開表示控制烏克蘭南部將讓俄國有進入德涅斯特河左岸的據點，聲言當地有對說俄語者的打壓。種種跡象，都讓人擔心俄國可能會在此引起戰火，威脅到敖德薩，也將使烏克蘭軍疲於奔命。

補給困難，以至部分由其引起的戰線延展，有可能使烏克蘭在不久的將來就要面對最終迫使俄軍不得不放棄基輔的類似劣勢。

不過，逐步升級的補給戰、前線持續的爭持，以至戰線佈局的緩慢改變，也顯示出俄羅斯並不能在5月9日紀念敗擊納粹的「勝利日」前於烏克蘭戰爭中取得明確的階段性勝利。

此前，不少評論都估計「勝利日」將是戰爭終局大致明確的日子。但隨着5月9日臨近，從最新的形勢來看，普京大概已決定了接受一場曠日持久的戰爭。