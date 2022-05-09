「租借法案」放血俄羅斯：美國正在烏克蘭營造「兩股勢」

4月28日，美國眾議院通過烏克蘭版的「租借法案」（稱「Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022」），此法案旨在簡化美國向烏克蘭出借或出租軍備的行政流程，適用時間為2022與2023財政年度。

早在4月6日，美國參議院便一致通過此案，眾議院亦以417票贊成、10票反對的壓倒性票數過關。此案預計送交白宮，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後即可生效。

而烏克蘭版「租借法案」的醖釀，具有兩層直觀意義。第一，「租借法案」（Lend-Lease）之名的選擇，訴諸了意識形態戰線。美國之所以援引二戰時期法案替其命名，便是有意將俄烏衝突塑造為新世紀「反法西斯戰爭」，並讓美國等援烏陣營身披「正義」光環，以反襯俄羅斯的「侵略」陰影。雖說「民主兵工廠」的輸出武器或將流入亞速營之手，沉浸歷史情境者卻未必能甄別其中荒謬。

第二，如若烏克蘭版「租借法案」生效，便能對美國「將現役裝備輸出烏克蘭」之舉，提供賬面名目與法律意義的事後追認，以及持續此舉的未來依據。畢竟美國政府與軍火商的採購合約早已註明，購入軍火是供美軍所用，如今其目的轉變，自要有新法案充作背書。

而再結合戰場情勢深入分析，便可窺見美國此時推出「租借法案」，具有兩重戰略意義。

美國總統拜登4月28日在白宮發表講話，談及烏克蘭局勢。（AP）

校正對俄羅斯的戰前評估

首先，美方發現自己對烏克蘭輸送軍火，並未受到俄羅斯的強硬反制或實質擊打，故其食髓知味，有意拉昇軍事援烏力道。

細究俄烏衝突爆發以來，美國對烏克蘭的軍火輸出模式，約可分為兩大階段。首先是2月25日至4月13日，此時的美方援烏軍備以單兵不對稱武器為主，包括25日宣布的3.5億美元軍備、3月12日宣布的2億美元軍備、3月16日宣布的8億美元軍備援助計劃。

據白宮消息，截至3月16日，美國一共援助烏克蘭600套毒刺系統、約2,600套標槍系統、5架Mi-17直升機、3艘巡邏艇、4套反火砲和反無人機系統跟蹤雷達、4套反迫擊砲雷達系統、200個榴彈發射器和彈藥、200支霰彈槍、200挺機槍、近4,000萬發小武器彈藥、超過 100 萬發手榴彈和砲彈、70輛悍馬和其他車輛，以及數量不詳的安全通信、電子戰探測系統、防彈衣、頭盔和其他戰術裝備、軍用醫療設備、爆炸物處理和排雷設備、衛星圖像和分析能力等。

而3月16日當天，美國再加碼軍事裝備援助，包括2,000套標槍反坦克武器、1,000套輕型反裝甲武器、6,000套AT4反裝甲系統、800套毒刺防空系、100架彈簧刀無人機、100個榴彈發射器、5,000支步槍、1,000支手槍、400挺機槍、400支霰彈槍、超過2,000萬發小武器彈藥、25,00套防彈衣、25,000頂頭盔、激光制導火箭（APKWS）。

烏克蘭總統澤連斯基也頒布新法，允許有意願加入烏克蘭國際防禦軍團的人，不必取得簽證即可入境。美國及歐洲國家也表示，將會提供刺針防空導彈跟戰機。（AP）

然而4月13日起，援助進入第二階段。美國於當日宣布對烏輸出18門M777榴彈砲，配有40,000發火砲彈藥，又於4月21日宣布再援助72門，配有144,000發彈藥。上述90門M777乃美國援烏至今的最重型裝備，是射程24公里的牽引式重砲，雖說面對機械化程度較高、配備自行榴彈砲的俄軍而言，此數量的M777無法扭轉頓巴斯戰局，卻可在美國輸出的「數字化砲兵指揮系統」作用下，對俄軍造成一定損耗與傷害。

綜上所述，美國的軍事援助力道與其對烏克蘭的戰情研判類似，經歷了從悲觀到「發現機會」的起伏。觀察美國面對俄烏衝突的姿態，早在戰爭爆發前，其便呼籲公民儘速離開烏克蘭，更着手規劃撤離駐基輔大使館；戰爭爆發之初，其援助又以不對稱作戰武器為主，足見美國原本研判，烏克蘭政府或將在開戰不久後旋告崩潰，且俄軍極可能在短時間內結束戰爭，並掌握極大戰場優勢。在此局面下，美國沒有太多軍事介入空間，更沒有必要承受與俄交火的可能風險。

故開戰之初，美國一面節制投入烏克蘭的軍事資源，一面旁觀俄軍反應，即便送往烏克蘭的軍備不過「妝點門面」，其仍錙銖必較。然當美國發現俄軍進展不如預期，自己想像的「鋼鐵洪流」場景並未出現，且烏克蘭展現了強烈的抵抗意志，西方的軍事援助又未招致俄方強力反擊時，華盛頓開始了某種「軍事冒險」，也就是在不直接派兵的原則下，拉昇軍事援烏等級。

2022年3月20日，烏克蘭基輔的Satoya社區發生爆炸後，一名士兵在一座被毀的建築物旁邊抽煙。（AP）

形塑「東歐阿富汗」放血俄羅斯

而這一舉措，主要是為第二重戰略目標服務：讓俄軍在推進過程蒙受損失，甚至因此放緩攻勢，並炮製「俄羅斯正在重蹈阿富汗困境」的趨勢與認知氛圍。如前所述，美國所援軍備其實並不足以扭轉戰場形勢，卻能在北約提供情報資訊、數字化指揮系統的輔助背景下，讓烏軍擁有一定反擊能力，並對推進緩慢的俄軍形成一定殺傷。

而只要戰爭時程不斷延長、烏克蘭的抵抗意志未消，俄羅斯便無法宣告特別軍事行動結束，俄軍的傷亡也將持續積累。長此以往，俄羅斯民眾眼下對普京（Vladimir Putin）的高漲支持恐將動搖，克里姆林宮統治集團也可能為此嚴重分裂，部分受普京調度、羈靡的西羅維基（Silovik，泛指軍警情報等強力部門）、商業寡頭、技術官僚等，也恐將甩脱此一體系束縛，醖釀後普京時代的「新政治安排」，導致俄羅斯原有的政治調控體系失靈，爆發政壇動盪。

簡言之，美國之所以拉昇軍事援烏層級，為的不是烏克蘭的勝利，更不為驅逐俄軍或助烏克蘭收復克里米亞、頓巴斯；華盛頓的真正盤算，是以烏克蘭為舞台，持續軍援為手段，美俄博弈為目標，營造兩股戰略態勢：第一，烏軍擁有西方支援，並非軟柿子而是硬骨頭；第二，俄軍將在此重演蘇聯的阿富汗困境，深陷痛苦的戰爭泥淖。

而不論此一操作的真實效果為何，烏克蘭是否真能借外界的再武裝，脱胎換骨，俄軍又是否將如前所述，深陷戰爭泥潭並被嚴重放血，美方都將持續「營勢」，即便不能百分之百達到上述目標，也要在全球媒體、社群網路形塑「普遍認知」，也就是營造「烏克蘭正在成為新阿富汗」的大眾印象，並讓此一輿論風向捲回俄羅斯境內，影響民意與部分另有盤算的莫斯科要員，進而對普京政權釜底抽薪。

圖為4月25日，俄羅斯總統普京在莫斯科的一個會議上講話。（AP）

然而「營勢」雖是某種程度上的「小題大作」，卻不可能持續「無中生有」，否則將反噬過往投入，美國的軍援實效如此，烏克蘭的實際戰況亦然。眼下美國正面臨高通脹等經濟問題，卻還要花費預算援助戰場遠在千里之外的烏克蘭，長此以往恐將引發內部雜音，形成預算阻力。雖說眼下「租借法案」已過，但其更多是對相關軍援的事後追認，美方能否「慷慨解囊」直至2023年，還是未定之天。

且即便美國克服內部阻力持續軍援，裝備能否運抵烏軍之手也是問題。俄羅斯在戰爭第一階段時，尚會顧慮兩國談判等「政治因素」，未重點打擊烏克蘭火車站與橋樑，以至於外國軍備從利沃夫等地持續湧入，輸往戰場前線；但第二階段頓巴斯戰役開始後，俄軍便不再自縛手腳，開始針對前述目標進行打擊，導致不少烏軍補給滯後。在此情況下，極難隱匿的90門M777能否全數運抵前線，仍需觀察。

而論及烏克蘭戰況，美國雖企圖營造「俄羅斯重蹈阿富汗覆轍」的氛圍，卻未必能符合現實戰況發展。第一階段俄軍直插基輔，並非純粹的戰術失誤，而是某種「軍事機會主義」冒險，也就是其欲以相對低成本的軍事行動，恐嚇基輔簽署城下之盟。但從結果來看，烏克蘭的抵抗意志顯然超乎俄軍想像，故會有第二階段軍事行動，也就是轉往頓巴斯進行大型會戰。而此一動作大幅改變了衝突樣貌。

圖為5月5日，在烏克蘭南部城市馬裏烏波爾的亞速鋼鐵廠，煙從鋼鐵廠內升起。（AP）

首先俄軍必須面對烏克蘭自2014年起持續加固的烏東防線，與烏克蘭精兵正面展開慘烈對決，即便拿下馬裏烏波爾，展開兩翼卷擊，仍有許多近似「亞速鋼鐵廠」的軍事堡壘等着俄軍；但另一方面，俄軍如今戰線、補給線皆大幅縮短，倒是頓巴斯烏軍陷入後勤吃緊的窘境，且俄方面對烏東防線的硬骨頭，為減少傷亡與損耗，選擇了「呆仗」模式，意即先以火力開路、再讓重兵跟進。此一作法導致烏軍初期用於基輔戰區的小分隊戰術失靈，故也只能被迫與俄軍展開正面消耗戰。

在此情況下，博弈兩端開始了雙層耐力賽。首先是俄烏雙方，眼下兩國皆付出重大傷亡，但以雙方軍力差距而言，除非北約願持續且大量援助烏克蘭「實用」重武器，例如至少要是M777等級以上，而非德國除役已久的庫存「獵豹」防空坦克，這才有可能對戰局起到關鍵扭轉作用，否則結果大概率會是烏軍經歷血腥奮戰後，仍遭俄軍寸寸奪佔領土。

第二則是美俄兩強。美國眼下雖拉昇軍事援烏力道，卻未必能夠久持，也恐怕難再提升援助的軍備等級，畢竟烏克蘭勝率之低，各國心中有數，且美國目標不過是讓俄羅斯久陷於此，進而動搖普京政權；然若莫斯科能以相關戰果說服國內民眾，同時維穩政局，則美國的如意算盤可能落空。換言之，不僅美國會「營勢」，俄方也將積極「營勢」，只能俄軍持續掌控戰場主動，即便進展緩慢，其都有機會塑造「時間在我們一方」、「反納粹持久戰正在進行」的氛圍，避免內部動盪。

從「租借法案」的出台，外界得窺美國在烏克蘭戰場的真實盤算。但衝突發展能否盡如其意，恐怕尚需時間檢驗。