多面解讀勝利日紅場閲兵　邱世卿：普京意在團結內部｜專家有話說

2022年5月9日，俄羅斯舉行紀念衛國戰爭勝利77周年閲兵式，現場共有1.1萬名官兵與軍校學員、131件地面武器裝備參與，原本規劃的空中編隊參閲活動，則因天氣原因取消。而有別於過往經驗，此次閲兵是在俄烏衝突的背景下進行，故從俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的致詞內容到獻花環節，皆有呼應此事的政治安排。對此議題，《香港01》採訪到台灣軍事評論員邱世卿，深入解讀此次閲兵式的安排調度，同時分析俄烏戰局的未來走勢。



01：此次5月9日勝利日閲兵，是1941年蘇聯紅場閲兵後，第一次戰爭期間的紅場閲兵，形式安排上也與過往不同。首先，此次受閲裝備較少，時程也較短，並增加過往未見的「獻花」環節：由普京親自前往紅場旁的亞歷山大花園，向位於此處的無名烈士墓敬獻花圈，亦向「英雄城市」紀念碑逐一獻花，氣氛帶有濃厚的歷史悲壯感。不知您怎麼看待俄羅斯此一安排？

邱世卿：這次勝利日閲兵，是俄羅斯處於衝突狀態的一次閲兵，要提醒的是，因俄羅斯未對烏克蘭宣戰，故不能稱為「戰爭期間」。而從參與兵力仍達1萬多人的規模，以及受閲裝備的數量來看，可以知道俄羅斯期望對外界展示，自己仍有充裕的力量應對未來西方國家的挑戰。

此外，與往年閲兵不同的是，今年閲兵觀禮台上多了許多受邀老兵，並在活動尾聲安排獻花環節，可以感受到俄羅斯想要在這個重要節日中，凸顯軍人的犧牲與衛國的貢獻。如此調度，除了能展現軍力鼓舞士氣外，也能借由大幅提升軍人的重要性，撫慰目前仍在前線作戰的將士，並期勉他們能效仿前人精神，努力完成任務。

俄羅斯總統普京（中）於2022年5月9日在俄羅斯莫斯科紀念二戰結束77周年閲兵式後，來到無名烈士墓出席獻花儀式。（AP）

01：此次勝利日閲兵事前彩排時，空中編隊部份如常舉行。但5月9日閲兵正式開始後，俄方卻傳來消息，表示空中部分因天氣原因取消。不知您怎麼看待這一安排？一般空中部分閲兵，要注意什麼天候條件？

邱世卿：我從直播的電視畫面中看到，閲兵式舉辦時，莫斯科當地的雲層偏低。這主要會有二方面影響，首先是編隊飛機在進入雲層後，因為目視的視線不佳，容易有空中撞機的危險；其次是雲層太低，觀眾很難清楚看到飛機從頭上編隊通過的效果。

在許多國家的閲兵典禮中，空中分列式通常是最容易受到天候影響的科目，為了安全起見，臨時取消空中分列式是很正常的經驗。

01：接續此一話題，此次俄烏衝突中，俄羅斯空天軍似乎未在烏克蘭戰場發揮顯著戰力。有分析認為，或許是擔憂與烏方戰機發生混淆，故俄方並未大舉投入空天軍。不知您怎麼認為？

邱世卿：在特別軍事行動的第一階段，烏克蘭仍有大量的單兵攜帶式防空導彈，以及少部分的S-300、山毛櫸與其他烏克蘭自制的車載野戰防空系統。在此局面下，俄羅斯空天軍的發揮確實受限，故除了中高空的空優爭奪外，對於地面支援需求，其經常是選擇性出動。

但第二階段行動開始後，俄羅斯空天軍逐漸摸清烏克蘭防空系統的應對方式，並探索出了解決方案，比如攻擊機會以「大角度仰射對地攻擊火箭」的方式延長射程，避免進入目標範圍5-6公里的距離內，降低遭單兵攜帶式防空導彈突襲的風險，連帶也增加對地支援的飛行架次，同時提升攻擊強度。我們可以從俄羅斯國防部公布的數據，觀察到這些變化。

另外，根據被俘烏克蘭士兵的證詞，他們在戰場上最畏懼的不是火炮也不是坦克，而是俄羅斯的空天軍。我想這跟外界的觀察有明顯的落差，但烏克蘭士兵的角度很好的說明了俄羅斯空天軍的成效。

2022年5月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科紅場出席慶祝第二次世界大戰衛國戰爭勝利77周年的閲兵儀式。（AP）

01：此次閲兵中，普京講話並未如外界部分預測所述，將向烏克蘭正式宣戰，或是宣告新階段行動開展。觀其內容，更多是對此次特別軍事行動的動機說明，包括「北約和烏克蘭正在俄羅斯邊境製造威脅」、「俄羅斯與新納粹分子的衝突不可避免」、「俄羅斯的責任是盡一切努力，令全球戰爭的恐怖不再出現」等。不知您怎麼看待普京的閲兵式講話？

邱世卿：對於這次特別軍事行動的定義，俄羅斯總統普京已經在二月時闡述的很清楚，基本上也為整個軍事行動訂下框架。

如果在勝利日對烏克蘭宣戰，這表示莫斯科的政治精英對整個軍事行動的前景感到悲觀，且宣戰本身就是一個政治意義大於軍事意義的動作，我想除非烏克蘭武裝部隊越過邊境，深入俄羅斯領土之內，普京才會有宣戰或改變戰略目標的急迫性，否則在俄羅斯可以實際控制頓巴斯（Donbas）之前，我不認為俄羅斯會有調整或改變第二階段軍事目標的需要。

而普京在閲兵式的講話，與其說是對外宣告俄羅斯的態度，不如說是團結俄羅斯的內部，並利用這個機會，讓俄羅斯民眾知道西方對俄羅斯的偏執與誤解，這可以激化國內民眾對於俄羅斯政府的支持。我們從最近的俄羅斯內部民調也可以看到這一點。

內部問題，通常是一個國家在面對可能的長期戰爭中，第一個要確保的安定因素。

過萬名俄軍士兵在莫斯科紅場參與閲兵儀式。（AP）

01：此次閲兵式上，山毛櫸防空導彈（Buk missile system）亦有受閲。而在遠處的烏克蘭戰場上，山毛櫸是俄軍防空火力的重要來源之一，但烏克蘭所用的山毛櫸也造成俄軍損耗與傷亡，此外烏克蘭購自土耳其的拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2）則傳出摧毀俄軍山毛櫸的消息。不知您怎麼評價山毛櫸在烏克蘭戰場的表現？

邱世卿：山毛櫸防空導彈在蘇聯時期有大量的庫存，因此不管是烏克蘭或俄羅斯手上，都有大量的山毛櫸防空導彈，對於非匿蹤的戰機來說，山毛櫸防空導彈已經足夠可以應付。

要特別說明的是，在衝突的初期，俄方山毛櫸導彈系統的搜索雷達對於無人機的辨識能力並不好，所以經常無法發現烏克蘭在空的無人機。後期經過技術調整，俄羅斯的山毛櫸導彈現在也能很好的應對土耳其的Bayraktar TB2，這一點從最近別爾哥羅德地區（Belgorod）的多次擊落紀錄可以看出。

沒有一種防空系統能夠百分之百攔截外來襲擊，且飛機與防空導彈的對決，牽涉到的因素很多，技術也很複雜，但我們仍可用「擊落飛機數量」，來做簡單的對比。

如果以成本跟擊落數量來比較的話，烏克蘭以及俄羅斯的山毛櫸防空導彈性價比都不差。

俄軍在莫斯科的閲兵儀式上展示RS-24洲際彈道導彈導彈。（AP）

01：眼下除了亞速鋼鐵廠尚在清剿外，馬裏烏波爾（Mariupol）已大致落入俄軍之手，赫爾松（Kherson）也開始恢復日常運作，但俄烏兩軍的戰鬥仍在持續。在您看來，烏克蘭戰場的未來情勢如何？有分析認為，俄羅斯在頓巴斯地區的推進速度過慢，戰爭即將長期化，不知您怎麼看？

邱世卿：頓巴斯戰場由於涵蓋的正面廣達200公里，縱深的長度也相當於200公里，因此我們可以將戰場再細分為哈爾科夫（Kharkiv）、伊久姆（Izium）、北頓涅茨克市（Sievierodonetsk）-頓涅茨克（Donetsk）、頓涅茨克-扎波羅熱（Zaporizhzhia）以及赫爾松-尼古拉耶夫（Mykolaiv）這幾個區域。

哈爾科夫方向，俄羅斯武裝部隊正逐漸退往邊界區，預計保留10-20公里的緩衝區，這裏是烏克蘭主要反攻的地區，也收復了不少原被俄羅斯佔領的村落。

伊久姆方向是目前俄羅斯武裝部隊集群主要的突破方向，從這裏俄羅斯部隊呈扇形展開，一路往巴爾文科沃（Barvinkove）切斷烏克蘭在斯拉夫楊斯克（Sloviansk）的補給線；另一路則從利曼（Lyman）的方向包圍斯拉夫楊斯克，希望能達到分割斯拉夫楊斯克與烏克蘭在頓巴斯北部幾個旅的聯繫。這個方向的攻勢雖然緩慢，但很有成效。

北頓涅茨克市-頓涅茨克一線，烏克蘭修築了大量的塹壕防禦體系，縱深達20公里，這是俄羅斯推進速度緩慢的主要原因。在這裏機動戰並沒有效果，雙方打的是一場類似第一次世界大戰的塹壕陣地戰。儘管推進的難度很高，但是俄羅斯武裝部隊以及瓦格納集團（Wagner Group）還是突破烏克蘭的防禦，成功佔領了波帕斯納亞（Popasna），足以威脅烏克蘭在東部的防線。

頓涅茨克-扎波羅熱的前線位置變化不大，雙方接觸線的位置跟一個月前差不多。頓涅茨克民兵努力的在阿夫迪夫卡（Avdiivka）以及馬林卡（Marinka）發動攻勢，希望能將防守的烏克蘭武裝部隊吸引在原處，使其無法北上增援。

赫爾松-尼古拉耶夫方向，俄羅斯武裝部隊呈現戰略性防守的態勢，並不嘗試主動對尼古拉耶夫發動攻勢，由於赫爾松正在準備公投，因此俄羅斯在這個地方的首要目標是穩定。

從我的角度看，烏克蘭武裝部隊在頓巴斯戰場的損失比俄羅斯要高，不論是部隊減員還是補給，都對烏克蘭造成巨大壓力，即使西方運送再多武器，還是得要戰鬥人員來操作。現在時間對俄羅斯是有利的，也因此我不認為這場衝突會很快的結束。