普京的千年大計：烏克蘭戰爭的危害與對俄羅斯的積極意義

烏克蘭戰爭的危害主要體現在三個方面，第一，在普京的角度而言，戰爭使俄羅斯在政治、經濟、軍事、外交等方面受到了冷戰以來最徹底的削弱與孤立，除了正面戰場的軍事損失，西方制裁將導致俄羅斯國力更加衰弱，與世界平均科技水平出現更大斷層，至少在未來10至20年內，俄羅斯經濟民生都很難翻身。此外俄羅斯已經被逐出一些重要的國際組織，國際地位與政治影響力將顯著降低。

第二，戰爭給世界和平、發展與穩定帶來了極大衝擊，導致戰後雅爾塔（Yalta）體系在中東歐基本解體崩潰，戰爭在意外鞏固了美歐的西方團結的同時，加劇了中西方之間的撕裂與對立，推動世界加速進入了「新冷戰」格局。在經濟層面，因為俄羅斯與烏克蘭都是世界重要的原材料、糧食出口國，戰爭也推高了原材料國際價格，給世界經濟、糧食與產業鏈安全帶來了巨大威脅。

第三，戰爭在結果與實質上都鞏固了美國的盟友關係與霸權體系。美國是最大的戰爭受益者，戰爭除滿足了美國軍火與能源商的利益，削弱了俄羅斯這個軍事競爭對手，還削弱了歐洲本就極為有限的經濟與軍事安全戰略自主性。依戰爭帶來的傷害程度而言，烏克蘭，俄羅斯，歐洲，分別是受損最嚴重的國家和地區，難民潮以及制裁帶來的能源危機會讓歐洲頭疼不已。

如清華大學國際關係研究院院長閻學通日前在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文所言，戰爭也給中國帶來了巨大商業損失，加劇了中國和歐洲及一些鄰國之間的緊張關係，將中國推到了一個更難把握平衡的兩難之地。戰爭發生後，俄羅斯及其利益代理人試圖把中國拖進「冷戰」乃至「熱戰」的火坑，西方的極右翼保守勢力也試圖把把中國與俄羅斯捆綁一併推到國際社會對立面，趁機推動與中國「脱鈎」，實現其孤立中國的目的，中國需要特別穩健高超的外交定力，才能避免被任何一方「拖下水」。

以上都是基於當下或短期視野對戰爭後果的分析，從更長的歷史視野則是另一回事。

從一個跳脱當下視野侷限與國際秩序基礎的歷史視角，把這場戰爭放到沙俄自十五世紀以來的領土擴張歷史看，發動這場戰爭對俄羅斯民族的領土與利益拓展來說絕對是值得的。

圖為5月9日，俄羅斯總統普京出席莫斯科舉行的二戰勝利紀念活動。（AP）

為給發動戰爭尋找正當性，俄羅斯給這次戰爭掛上了「特別軍事行動」的稱號，是為了對烏克蘭「去納粹化」和「非軍事化」，但是撥開這些表層的政治術語，其本質就是一場以佔有和控制烏克蘭（部分）領土為目的的戰爭。剛開始，普京打算採取南北鉗形攻勢鎖定佔有整個烏克蘭東部，在全面進攻愈挫後，改為重點進攻，將目標收縮到佔有東部頓巴斯地區。

趁對手衰弱無力，先在對方境內製造混亂與爭議局面，然後趁亂下手，通過軍事行動直接佔有，或通過提供軍事支持鼓譟被佔領地區獨立並將之納入實控範圍，一直是俄羅斯數百年來最嫺熟的領土擴張方式。中國也是歷史上最大的受害者之一。

自十五世紀以來，俄羅斯就是通過類似方式，不斷向周邊擴張領土，成為一個橫跨歐亞兩洲，面積達1700多萬平方公里的全球最大國家。彼得一世，葉卡捷琳娜等俄羅斯歷史上最有影響力的幾位沙皇，並不是因為他們在俄羅斯國家的現代化進程或經濟民生建設上做出什麼成績，無一例外，都是因為在位期間頻繁策動戰爭擴張領土而留下歷史聲名。

烏克蘭戰爭雖然是近三十年俄羅斯與美歐矛盾與利益衝突的產物，有着複雜的時代背景。但是，只要你不被自己的價值偏好所困，又有足夠的歷史洞察力，能撥開大時代投下的浮光掠影就可以發現，它不過是「新沙皇」普京在這個歷史劇本上新增添了一段篇章罷了。

圖為5月8日，烏克蘭基輔外郊一架被擊毀的俄羅斯坦克，有烏克蘭居民在拍照留念。（AP）

所以，雖然戰爭爆發以來俄羅斯軍隊在烏克蘭損失慘重，各種失準表現讓人大跌眼鏡，俄軍統帥部與總參謀部的軍事決策水平讓人不敢恭維，經濟民生因為美歐空前嚴厲的制裁更是損失慘重，但是從俄羅斯這個民族國家擴張的視角，以俄羅斯人的價值得失判斷，這些似乎都是必要的擴張「成本」。

通觀歷史就可以發現，自俄羅斯走上擴張進程以來，類似場景其實並不少見。幾百年來，從當朝當代的短期視野看，俄羅斯在對外戰爭中經常損失慘重，但是從長期的歷史視野看，他們卻總是靠着俄羅斯的民族韌性與犧牲，把對手先拖倒拖死，最終以慘痛代價達成領土擴張目標。

當然，這種領土擴張行為是否符合現代價值觀念與國際秩序是另一回事，從現代政治視角，它肯定違背了聯合國憲章的宗旨與原則。僅就這次戰爭的得失看，俄羅斯雖在短期內損失慘重，但是長期來看，就這個民族的擴張主義傳統而言，從俄國自利的角度來看，有可能是值得的。