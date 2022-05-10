烏克蘭｜普京勝利日演說外界預測全落空　只暗示着：戰爭將會繼續

俄羅斯在5月9日，舉行衛國戰爭勝利紀念活動，外界預測普京（Vladimir Putin）會利用紀念日宣告戰爭勝利，或戰爭升級的訊號，但最後是什麼都沒有。



普京在紅場上發表講話，如同他過去多次所強調的，俄羅斯發動入侵是來自美或和北約的壓力，俄羅斯因西方的步步進迫已置身危險之中。他同時表示烏克蘭正被極端民族主義和新納粹分子所佔領，形容俄羅斯需與二戰擊敗納粹德國一樣，擊敗他們。

圖為5月9日，普京在紅場舉行的二戰勝利紀念活動，發表講話。（AP）

與外界預測相同，俄羅斯會在這個紀念二戰勝利的日子，把烏克蘭與當年的納粹德國連結在一起，引發國內團結對抗納粹。不過普京並不如外界預料會宣告讓戰事升級，或以目前取得的戰爭宣告戰爭取得勝利。

俄羅斯的希望烏克蘭戰事上迅速取得勝利但遭遇挫折，後外界預期普京會把戰爭的死線定在5月9日，或最少完全佔完領馬里烏波爾，在那舉行勝利遊行，但這些全都沒有發生。

普京沒有示意戰爭的走向，他甚麼沒有以「特別軍事行動」稱呼這場戰事。

普京有表示了戰爭遭受了損失，但未有說明損失了多少。俄羅斯曾表示其有1,351名士兵陣亡，但那數字已有6個星期沒有更新。

俄烏戰爭將何去何從，從普京的演講似乎沒有透露出什麼，俄烏戰事繼續持續。