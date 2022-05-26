美國槍擊｜拜登擬視察事發現場　國會兩黨仍未就槍械法案達成共識

美國德州小學5月24日發生嚴重槍擊案，導致最少21人喪生，當中大部分死者都是學童。事件再次引起當地槍械管制的關注，惟參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）25日承認，國會短期內難以表決收緊槍械法案，呼籲共和黨人合作。



《衛報》報道，舒默表示民主黨會嘗試與共和黨提出跨黨派槍械管制法案，但指有關問題從過去燃燒至今，因此相信共和黨會阻撓表決。他稱如果無法爭取共和黨支持，民主黨會獨自尋找解決方法。

舒默強調問責制投票非常重要，但美國的選民卻不知道代表他們的參議員立場，所以呼籲民眾在11月的中期選舉以選票發聲。

共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會發言時，形容18歲槍手是瘋狂的年輕人，但沒有提及對方如何容易取得強力武器的原因或任何亡羊補牢的立法方式。

麥康奈爾的黨友、佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）及斯科特（Rick Scott）都認為，加強背景審查或禁止出售AR-15步槍都無補於事，指民眾可能會用其他武器犯案，而且美國憲法第二修正案亦不應奪走守法民眾的權利。

另外，總統拜登（Joe Biden）計劃到發生槍擊案的小學視察，目前未有行程日期，消息指華府不希望當地官員的調查工作不受影響。而德州第一大城市休斯敦（Houston）將會如期在27日舉行全國步槍協會（NRA）年度會議，市長端納（Sylvester Turner）稱市政府沒法違反合約，但不明白為甚麼州長阿博特（Greg Abbott）及參議員克魯茲（Ted Cruz）等民選官員仍然出席。