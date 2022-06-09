伊朗核協議：Plan A瀕死卻沒有Plan B

撰文：葉德豪
出版：更新：

6月8日，在美英德法四國批評伊朗的國際原子能機構（IAEA）決議案獲得過之際，伊朗當局決定拆除兩台國際原子能機構的監控鏡頭，進一步收窄各方重返核協議的空間。國際原子能機構指出，伊朗現時已提煉出大概足夠的濃縮鈾去製作核彈，離製造核武的時間距離只餘數周。

本周稍早，國際原子能機構亦指朝鮮有可能正準備進行核試，美韓日如今也為此展開會議。然而，在俄烏戰爭與全球經濟問題的陰影之下，這些核武擴散的趨向似乎沒有得到國際社會足夠的關注。

重返伊朗核協議的Plan A，一直是拜登上台以來的一大外交目標。但自特朗普2018年單方面退出協議，並對伊朗實施「極限施壓」制裁以來，今天的形勢已與2015年核協議簽約之時大有改變。

核協議阻力不復當年

當年的伊朗，離足夠製造核武的距離尚餘數月，核協議的規管則將此距離提升至一年，並配合嚴格的國際監視，防止伊朗越界。如今，與核武只差數周之遙的伊朗，即使重新遵守核協議的規範，只能將這個「核武距離」減至大約半年。

而且，根據當年核協議的設計，不少規範條款都設有2025年開始的日落條款——其中的邏輯是隨着伊朗融入國際社會，到2025年伊朗自然不會再有製造核武的動機——如果各方只重返原有的協議而不更新裏面的條款的話，協議對伊朗的管制力度將大大不及當時，也失去了當時對伊朗與西方隨年月修好的展望。同時，經過這幾年來的試驗，伊朗方面的專家也累積了更多的專業知識，即使伊方重返核協議，這些經驗也不會消失。

圖為2005年國際原子能機構在伊朗一處核設施安裝監視裝置。（AP）

因此，美國國內就有聲音要求拜登提出阻止伊朗取得核武的Plan B。這不僅限於從來支持特朗普「極限施壓」的共和黨人，還包括民主黨籍參議院外交事務委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）等外交鷹派。雖然拜登的伊朗問題特別代表馬利（Robert Malley）繼續指責「極限施壓」是一個已被證明失敗的政策，卻不得不承認「達成協議的前景最多只能說是極其脆弱（tenuous at best）」。

除了核管控的實務議題之外，重返伊朗核協議也有着一道難以逾越的障礙——即伊朗對於伊朗革命衛隊（IRGC）在美國國外恐怖組織名單上除名的要求。這一項極具象徵性的行動，無論是在美國國內的政治現實當中，還是美國與海灣地區的盟友關係性質之上，也沒有可能實現。

正如馬利去年10月所言，「人們不能讓死屍復生」，重返伊朗核協議的Plan A正愈來愈像一具死屍。

美國-沙特回暖的風向

如果伊朗正式獲得核武，而國際社會未能對此提出有效辦法，這將使海灣地區進入更嚴重的地緣不穩，甚至區域核競賽。

雖然近來伊朗與沙特阿拉伯兩個伊斯蘭地區競敵關係有所好轉，雙方也一直由伊拉克作中介進行談判，而兩方勢力在也門的代理人戰爭也暫時維持了停火，但這一種關係緩和基本上全是出於現實考慮——特朗普2019年對於疑似出於伊朗或其支持武裝的沙特煉油設施攻擊，沒有作出強硬的軍事回應；出於沙特異見記者（Jamal Khashoggi）謀殺案的考慮，拜登競選期間更聲言會將沙特視為「被放逐的國家」（pariah）。沒有美國的強勢支持，沙特當然也就更願意與伊朗緩和關係。

拜登6月8日出席在洛杉磯舉行的美洲峰會。（AP）

可是，在俄烏戰爭推升油價之際，拜登當局似乎正要改變其沙特政策，希望能得到其幫助，增加全球石油供應，抑制油價升勢，以挽回民主黨在本年11月中期選舉的大敗勢頭。

拜登本人可能在本月底或來月親自出訪沙特「破冰」。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）日前被問及拜登以往的「被放逐國家」用語時，就聲明沙特與美國有80年的「戰略夥伴」關係，指拜登是美國在「區域和全球戰略」上的「重要夥伴」。此等轉變預期將會緩減沙特與伊朗改善關係的誘因。

以色列的「金融星戰」

另一方面，以色列近來也明顯對伊朗採取了更強硬且更明顯的對抗姿態。最近，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）在《經濟學人》的訪問中就再次強調其所採行的「八爪魚主義」（Octopus Doctrine），即不再聚焦伊朗在區內支持的第三方組織（如黎巴嫩的真主黨），轉而在伊朗境內外直接攻勢伊朗目標。

貝內特的多黨聯盟政府已失去國會多數，正面對下台危機。但在野的內塔尼亞胡大概不會改變其對伊政策。（AP）

就在本周一（6月6日），敘利亞就稱以色列在大馬士革以南展開空襲，相信是一處伊朗在敘基地的位置。而以色列也愈來愈願意為其在伊朗境內的襲擊承認責任。本年2月，以色列就曾攻擊伊朗西部的一家革命衛隊無人機工廠；5月，其又在德黑蘭刺殺了一位革命衛隊的將領。4月底，以色列電視台更播放了一段據稱是以色列特工組織摩薩德（Mossad）在伊朗境內審問一位伊朗革命衛隊成員的片段。

貝內特表明他正意圖與伊朗開展一場軍備開支的競賽，一方面發展新技術之外，另一方面也用以消磨伊朗政府的財政，像列根時代針對蘇聯的星戰計劃一般。貝內特將此策略稱為「金融星戰」（financial Star Wars）。

若然伊朗果真發展出核武，以色列可能會發起更直截了當的攻擊行動，而沙特也將生出發展核武的決心。這一種可預見的發展，與朝鮮如果再作核試而美國無力應對之際，日韓也有可能追求核武的走向類似。

核不擴散共識的淡忘

此等對全球核不擴展共識的消磨，更出現在人們對於二戰廣島長崎原子彈爆炸，以至冷戰期間核恐懼已淡出人們記憶之際。

這一種轉變反映在各國言語上的核威脅之中，逐漸使核武使用的可能常態化。最近的一個例子出自俄羅斯。例如普京在宣布對烏進軍之際，就曾警告第三方國家可能會遭受他們歷史上從未見過的後果；俄國國營電視台5月初也播放俄國以核彈攻擊英國本土的模擬片段。

這些事例也不止於俄羅斯。特朗普2017年曾以「世界前所未見的烈焰與怒火（fire and fury）」威脅朝鮮核計劃；金正恩也曾與特朗普比拼誰的「核按鈕」更大。2019年，印度總理莫迪（Narendra Modi）也曾針對巴基斯坦的核威懾而以反問方式稱印度的核武也不是「留着萬燈節（Diwali）時才使用」。

同時，核武的重要性也特別在俄烏戰爭之中得到展現。一方面，就連烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）本人也曾對1994年烏方以交出蘇聯遺留核武換取領土完整保證的「布達佩斯安全保障備忘錄」（Budapest Memorandum on Security Assurances）表示過不滿——不少人都認為如果烏克蘭保有核武，俄方自2014年以來的種種對烏軍事行動和領土兼併就不會發展。

另一方面，歐美國家此刻之所以不敢全力支持烏克蘭（從實施禁飛區到提供可輕易打擊俄國境內目標的長程武器），正正是因為俄國擁有核武。

從這兩個層面看來，擁有核武（而非其使用）不只能自保，還能在常規戰爭中取得戰略優勢。對伊朗、朝鮮或其他不擁核國家，這些戰略性考量也有重要價值。

這些背景條件卻決定了，在重返伊朗核協議的Plan A似乎已回天乏術之際，拜登當局以至國際社會也無法想像出可符合核不擴散原則的Plan B。特朗普「極限施壓」的結果是伊朗離核武愈來愈近；沙特近來的務實外交未有緩減伊朗發展核武的需要；以色列的攻擊大概更加速了伊朗取得核威懾工具的決心；如果美國「重回波斯灣」、強勢打擊伊朗國內核目標，這更將是一場停止不了的長期衝突。

於是，唯一可稱得上符合核不擴散原則的Plan B只能是重返核協議的Plan A。這個Plan A當然有着種種的缺點，卻是唯一能暫時緩和核擴散趨勢的出路。

伊朗關核設施2台監控設備　斥國際原子能機構不理智百架無人機秘密基地曝光：伊朗核談判停滯先騷「機」?美媒：拜登決定不將伊朗革命衛隊移出恐怖組織名單希臘兩艘運油輪遭伊朗革命衛隊扣押
分析評論
伊朗
伊朗核協議
美伊關係（美國伊朗關係）
以色列
貝內特
沙特阿拉伯
拜登
你可能感興趣