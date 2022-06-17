現階段北京對中美關係須少些「理應」執念

美國駐華大使伯恩斯（R.Nicholas Burns）6月16日參加了布魯金斯學會的活動。談到中美關係未來是否有轉寰餘地時，他奉勸外界要「實際點」（realistic），期望不要太高。他說，美中關係目前就是這樣，處於競爭架構，會持續好一段時間；中國政府內部分人不喜歡「競爭」一詞，但他認為這個字正確形容美中關係。



他還認為，競爭不需要走向對抗，美中能以成熟、不影響區域安全方式競爭，這是雙邊政府責任。美方非常嚴肅看待此事，會透過設立圍欄確保美中不會發生意外衝突，或降低發生機率。

不得不說，伯恩斯對中美關係現狀的認識是清醒的。提出以成熟、不影響區域安全方式競爭以及設置護欄防止意外，是務實的。他回答瞭如何認識現狀，如何處理現狀，如何避免最壞情況發生，這三個美中關係最關鍵的命題。

圖為美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。（AP）

他的言論延續了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）針對中美關係提出的三分法和三點論。2021年3月，布林肯首次簡要闡述拜登政府的外交政策，談到美中關係，他提出「競爭、合作、對抗」。2022年5月26日布林肯就美國對華政策發表演講，提出「投資、結盟和競爭」（invest、 align、 compete）三點論。

無論是三分法還是三點輪，核心詞彙都是競爭。伯恩斯作為駐華大使，其言論和布林肯高度契合，說明美國已經完成了戰略部署、政策動員。美國正在按照自身認定的腳本執行對華方略。

中國不認同美國以競爭對抗為核心的三分法三點論主張，直接對此提出批評。中國外長王毅5月28日稱美國的世界觀、中國觀、中美關係觀出現了嚴重偏差。美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」上不斷做文章，而是把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上，進而找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月13日會晤美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）時強調，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。

王毅提相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」，楊潔篪稱美方理應與中方良性互動，這背後是中國對中美關係以和合為核心的認識判斷。

圖為美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。這次活動由亞洲協會主辦。（AP）

基於不同的世界觀、價值觀做出的對如何處理雙邊關係的方法論斷當然會是不同的。中美關係的未來註定要被中美不同的見解同時塑造。美國無法說服北京接受競爭，中國也無法說服白宮接受理應良性互動。

但是短期來看，美國推動的「三分法」、「三點論」影響力、破壞性更大，中國無法視美國推行競爭對抗為無物，這是現實。相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是一種美好的願景，國與國之間的關係如果能夠達到這樣一種狀態是完美的。在中國的力推之下，中美關係是否會朝這樣的方向發展，答案是肯定的，但是要問何時能夠達到這樣的狀態，相信沒有誰可以言之鑿鑿。

如果說北京的主張是豐滿的理想，那麼美國的判斷則是骨感的現實。作為一個胸懷世界的大國，中國朝着三原則的方向努力，沒有錯。但克服三分法三點論帶來的雙邊關係困局也迫在眉睫。