中美論戰 | 四萬字長文批布林肯演講　中國在說什麼

中國外交部官方網站6月19日刊登題為《美國對華認知中的謬誤和事實真相》一文，回應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前不久在亞洲協會發表的對華政策演講，批判美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性。

全文共四萬多字，以對21個謬誤點逐條給出事實真相的形式進行批駁，歸納起來大概分為三類。

《美國對華認知中的謬誤和事實真相》一文刊登在中國外交部官方網站首頁「外交部新聞」一欄的顯著位置。

其一，批美國顛倒黑白，「你說是我，其實是你」。

文章羅列的謬誤1、3、6、12、13、14、16、17、18、19、20、21，都屬於這一類型。

比如，謬誤1說中國破壞國際秩序，中國外交部給出的事實真相是美國是世界秩序最大亂源。

謬誤3稱中國對別國實施脅迫外交，中國外交部給出的事實真相是美國是脅迫外交的發明者和集大成者。

謬誤6稱美國在人權方面呼籲中國改變，中國外交部給出的事實真相是美國是世界上最大的人權侵犯國。

謬誤12稱中國宣佈要在太平洋地區建立一個勢力範圍，破壞和平與安全，中國外交部給出的事實真相是美方炒作「中國威脅論」，是對地區和平穩定的真正威脅。

謬誤13稱中國政府官員傳播虛假訊息。中國外交部給出的事實真相是中國是虛假訊息的最大受害者，美國是散布傳播虛假訊息的最大源頭。

謬誤14稱中國規避或違反貿易規則，通過經濟操縱讓美國工人失去數百萬份工作，傷害美國和全球的工人和公司。中國外交部給出的事實真相是美方在貿易、投資等領域對中方的無理打壓是當前中美貿易摩擦的根源，損人不利己。

謬誤16稱長期以來，中國公司在美享受的市場準入遠超美國公司在中國的待遇。中國外交部給出的事實真相是中國始終致力於打造市場化、法制化、國際化營商環境，營商環境不斷優化。相比之下，中資企業在美營商環境不斷惡化。

謬誤17稱中國利用美國經濟開放性從事間諜、駭客、技術竊密等活動，來推進自身軍事創新、強化對內監控，加大其他國家對其技術依賴。中國外交部給出的事實真相是中國技術創新和發展依靠自身投入和努力。美方在科技交流合作方面以意識形態劃線，是冷戰思維的體現。

謬誤18稱如果中國堅持目前的計劃，在2030年前不降低排放量，那麼世界其他國家排放量必須在2035年前降至零，這是基本不可能的。中國外交部給出的事實真相是美國對於全球氣候變化、減少温室氣體排放負有不可推卸的責任。美國不應轉嫁責任，不應奉行「雙重標準」。

謬誤19稱在打擊非法毒品特別是合成鴉片如芬太尼方面，我們希望與中國合作，阻止國際販毒組織獲得化學前體，其中許多都源自中國。中國外交部給出的事實真相是美國國內芬太尼濫用問題的根源在美國自身。

謬誤20稱在全球糧食危機威脅全世界人民的時候，我們期待中國這個在農業方面取得巨大成就的國家幫助全球做出反應。暗批中國助推糧食危機。中國外交部給出的事實真相是美國長期限制糧食出口，壟斷糧食貿易。俄烏沖突爆發後，美國擴大武器援助，濫用單邊制裁，進一步加劇全球糧食緊缺，對全球糧食危機負有不可推卸的責任。

謬誤21稱中國完善了大規模監控，並向80多個國家輸出相關技術。中國外交部給出的事實真相是美國是全球最大「駭客帝國」。

圖為中國外交部官方網站6月19刊文截圖。

其二，諷刺拆穿美國表裏不一，「嘴上一套背地一套」。

文章羅列的謬誤2、4、5、7、11，都屬於這一類型。

謬誤2稱美國不尋求沖突或一場「新冷戰」，不尋求阻止中國發揮大國作用，也不尋求阻止中國發展經濟和促進人民利益。中國外交部給出的事實真相是美方聲稱不尋求阻止中國發揮大國作用，也不阻止中國發展經濟，實際上卻在運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓。

謬誤4稱美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一。我們的任務是證明民主可以應對緊迫的挑戰，證明未來屬於那些相信自由的人。事實真相是美國按照自身模式劃定「民主標準」，不允許其他制度道路模式存在，打著所謂「民主」旗號拉幫結派、肆意幹涉別國內政，這不是民主之義，而是民主之災。

謬誤5稱美國與中國共產黨和中國政府有深刻的分歧，但這些分歧是政府和制度之間的，而不是兩國人民之間的。事實真相是美方挑撥離間中國共產黨與中國人民的關系，恰恰證明其對中國制度道路的敵意。

謬誤7稱美對台政策沒變。事實真相是美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空一個中國原則，企圖「以台製華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

謬誤11稱美國與「印太」地區國家和人民有共同願景：建立一個「自由開放的印太地區」。事實真相是美國所謂建立「自由和開放印太地區」的願景，本質上就是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，同亞太地區和平發展、合作共贏的時代潮流背道而馳。

美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。（AP）

其三，解釋中方立場，點出美國看錯了，而且是故意看錯的。「你說我這樣，其實我不是」。

文章羅列的謬誤8、9、10、15，都屬於這一類型。

謬誤8稱美國與世界各國和人民一道反對新疆地區發生的「種族滅絕」和「反人類罪行」。新疆共有100多萬人因少數民族身份和宗教信仰被關進拘留營。事實真相是新疆各族群眾的人權得到充分保障，根本不存在「種族滅絕」和「反人類罪行」。美方反覆散播涉疆謊言，完全是為抹黑、打壓中國製造藉口。

謬誤9稱中國共產黨以國家安全為掩護在香港實施嚴厲、反民主的措施。北京在香港壓制自由的行動違背了中方在《中英聯合聲明》中所作承諾。事實真相是美方攻擊抹黑香港國安法的實質是插手香港事務，把香港作為對內地進行滲透干涉的「橋頭堡」。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容美方幹涉。

謬誤10稱中國宣稱捍衛主權和領土完整，卻與公然侵犯主權和領土完整的俄羅斯政府站在一起，為俄羅斯辯護。事實真相是中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致。推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。美國應切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動。

謬誤15稱美國要給各國提供另一個選項，使各國不再承受造成債務負擔的不透明投資。暗批中國製造債務陷阱。事實真相是中國對外援助始終尊重受援國主權，不附帶任何條件，堅持互利共贏，給有關發展中國家帶去實實在在的好處，得到有關國家讚賞感謝。

中國外長王毅5月28日稱美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」上不斷做文章，而是把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上。（AP）

中美步調不同

縱觀全文，辯解、攻擊、諷刺拆穿的論戰意味甚濃。中國外交部發布該文批駁美國對華認知的錯誤，和一段時間以來中國外長王毅等高官批美國的世界觀、中國觀、中美關系觀出現了嚴重偏差一脈相承。

布林肯前不久的對華政策演講，重在談論對華政策，中方的回應重點放在美國的對華認知上，一方面是進行輿論戰，對美國誤導輿論進行糾偏，另一方面暗示美國基於錯誤認識制定的對華政策亦是錯誤不合時宜的。

由此也可以看出中美在對待雙邊關繫上是不同步的。美國朝野兩黨目前的對華認知高度統一，均認為中國是最長遠的威脅和挑戰，布林肯大張旗鼓宣佈對華政策是基於這種共識進行的，這些政策不是簡單說說，而是已經到了執行佈局階段。而中國花大精力點出美國的對華認知謬誤，試圖改變對華認知，說明仍未放棄從根本上改善中美關系的努力。