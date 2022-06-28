世界加速形成兩大陣營　中國的挑戰不比美國少

所謂政治，就是把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的。中國一邊口頭上激烈反對用競爭對抗來形容中美關係，另一邊積極應對來自美國的競爭對抗，在擴大朋友圈上有着清醒的認識。



2017年中國擔任金磚機制輪值主席國力推「金磚+」合作模式，並召集新興市場國家與發展中國家對話會。2022年中國再次擔任金磚輪值主席國宣佈啟動金磚擴容進程，中國邀請阿爾及利亞、阿根廷、埃及、印尼、伊朗、哈薩克、塞內加爾、烏茲別克、柬埔寨、埃塞俄比亞、斐濟、馬來西亞、泰王等國家領導人和金磚國家領導人一起舉辦全球發展高層對話會，暢談2030年可持續發展議程。

從「金磚+」到全球高層對話，參與的國家本質上是發展中國家，中國將一個發展中國家對話會稱之為全球高層對話，用意是不言自明的，那就是發展中國家和新興國家抱團推進全球發展的進程，影響全球秩序。

金磚國家：圖為2022年6月22日，中國國家主席習近平以視像形式，在金磚國家工商論壇上發表講話。（AP）

在分析人士看來，中國的佈局網更多匯聚新興市場國家和發展中國家，一個沒有發達國家參與的全球發展高層對話會，實際上是有缺憾的。一直以來G7是探討全球經濟發展的組織，近來為了彌補代表性不足的問題，已經全力邀請新興國家參會。

比如此次2022年峰會，作為本屆G7峰會的主辦國，德國邀請了阿根廷、印度、印尼、塞內加爾和南非參加峰會。2021年G7峰會，英國邀請印度、韓國和澳洲參加。2018年峰會，加拿大邀請了阿根廷、孟加拉國、海地、牙買加、肯尼亞、馬紹爾群島、挪威、盧旺達、塞內加爾、塞舌爾、南非、越南。

當西方國家試圖以擴大對話圈來鞏固話語權時，中國只聯合新興市場國家和發展中國家顯然是不夠的。極力對印度、南非、阿根廷等國家伸出橄欖枝的西方國家正逐步站在中國的對立面。如何應對西方對新興國家的拉攏和分化是北京需要考慮的重要命題。

此外，中國還需要解決擴容過程中金磚內部的分歧。此次中國作為輪值主席國開啟金磚擴容進程，實際上印度是反對的，巴西也頗有微詞。印度的反對不僅是因為伴隨着擴容自身話語權會縮小，還有以中國為驅動的金磚越來越為中國所用，違背印度的本意。

俄羅斯總統普京6月23日以視像形式出席金磚五國峰會。（AP）

伴隨着中美鬥爭日趨激烈，中國希望聯合更多的新興國家和發展中國家增加在全球秩序上的話語權，希望以金磚為依託增加自身實力的用意是有的。不希望站隊中國的參與國，自然不希望進一步擴容以及進一步拓展金磚除經濟合作之外的安全政治合作議程。

以中美為主軸的世界兩大對抗陣營隱約浮出水面，而同時中美在操控兩大陣營上都有着難以忽視的挑戰。中美都面臨重整隊伍的問題。中國擔憂美國分化新興國家，美國也擔憂中國同其盟友關係密切分裂了西方社會。

根本原因是時代不同了，中美不可能照搬冷戰式對抗。冷戰結束後三十多年的全球化進程使得世界各國利益融合的程度不同以往。中美博弈進一步可以規避風險，退一步恐跌入對抗的深淵。現如今這種局面對中美既是機遇也是挑戰。如何避免現如今的這種淺程度的對抗失控是關鍵。