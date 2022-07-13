有多少國家正面臨「國家破產」？｜經略

斯里蘭卡，真成為了印度洋上的眼淚。總理、總統辭職，國家破產，人們在飢餓和迷茫中掙扎。一個風光無比秀美的島國，一個一度經濟欣欣向榮的經濟體，說垮就徹底垮了，垮得讓人格外心驚、心痛。國家治理，真不是隨隨便便就能成功的。折騰的後果，最後倒黴的肯定還是人民。

據《華爾街日報》5月份的報道曾稱，聯合國表示，由俄烏衝突引發或加劇的糧食、燃料和金融危機可能會使較貧窮國家發生動盪，導致70多個國家步斯里蘭卡的後塵發生債務違約。

實際上，應該說，是聯儲局的緊縮操作，疊加高價的石油、原材料和糧食，將對全球金融市場發起一場更為迅猛的「雙核」衝擊。而斯里蘭卡成為了本輪緊縮周期中第一個破產的國家。全球貨幣進入緊縮時代，根據歷史經驗，一些國家可能遭遇債務（貨幣）危機，斯里蘭卡只是個開始。加上，俄烏戰爭引發的能源和糧食危機，正在威脅世界上最脆弱的那群人的生存。

斯里蘭卡宣佈國家破產後，總理辭職、總統辭職，人們在飢餓和迷茫中掙扎。（Getty）

新興國家經濟壓力在不斷加劇。斯里蘭卡之後，哪裏會是世界債務危機的第二塊多米諾骨牌？

多國陷債務危機 不容樂觀

3月以來，土耳其匯率跌至歷史最低——早前已創出歷史最低，突破1美元兑17.1983的歷史低位。更令投資者不安的另一個跡象是，土耳其的信用違約掉期上漲24個基點至816個基點，為 2008 年以來的最高水平。而5月通脹率上升至近75%。這個通脹率目前在20國集團成員國中是最高的，在全球則排在第六高的位置。但獨立經濟學家表示，土耳其的實際通脹率可能還要高得多。

由經濟學家和會計師組建的ENA Group表示，土耳其的真實通脹率接近160%。土耳其央行仍嘗試了通過投入美元儲備來干預外匯市場，以支撐里拉。數據顯示，今年1月至3月，土耳其央行可能拋售了240億美元外匯儲備。這大大消耗了土耳其本已日漸萎縮的外匯儲備。經濟學家估計，土耳其央行的外幣負債比資產多600億美元，這意味着其儲備為淨負值。這些數據都可直觀的感受到，土耳其正處於危機當中。

埃爾多安政府正在接受土耳其最嚴謹的經濟危機。（Getty）

而中東大國——埃及也岌岌可危。俄烏衝突引發的糧食、化肥和能源價格上漲導致埃及經濟形勢急轉直下，嚴重影響民眾正常生活。埃及是世界上最大的小麥進口國， 59.7%來自俄羅斯，22.3%來自烏克蘭。小麥價格飆升導致埃及非補貼食品價格在短期內上漲50%，通貨膨脹率也從去年同期的4.8%躍升至5月份的15.3%。埃及政府近期宣稱，目前的小麥庫存只夠維持2個月零18天。

而聯儲局斷上調的加息預期導致埃及外國資本大規模外流，加劇了該國不良經濟結構的負擔。埃及淨外匯儲備已從2月的409億美元降至3月底的370億美元，而其2020至2021財年末的外債總額卻高達1370億美元，較2010年的337億美元增加了3倍。也即表示，埃及現在需要使用三分之一的國家預算來償還債務及利息。據路孚特（Refinitiv）統計數據顯示，埃及貨幣埃及鎊兑美元匯率在6月9日跌至18.71，為五年來的最低水平。

再看南美國家。由於疫情引發經濟衰退，阿根廷2020年發生史上第九次債務違約。阿根廷國家統計局發布的數據顯示，今年4月，阿根廷通脹率為6%，今年前四個月累計通脹率超過23%。而過去12個月的年化通脹率增至58%，創自1992年初，也就是30年以來的最高紀錄。預計阿根廷今年年底的通貨膨脹率將超過70%。阿根廷央行今年以來每月都至少加息200個基點，本月加息300基點後累計加息1400基點。阿根廷比索兑美元年內已累計下跌了16.2%，在非美貨幣中的跌幅僅次於土耳其里拉。除了通脹高企、貨幣貶值，阿根廷還面臨着債務危機。目前，阿根廷的外債規模持續處於歷史高位，外匯儲備則較2018年的歷史高點減少了40.3%，外債佔外匯儲備的比重超過了750%。

土耳其、埃及、阿根廷，都是受聯儲局的緊縮操作，疊加高價的石油、原材料和糧食 「雙核」衝擊的，具有代表性的典型經濟體。

但全球新興經濟體的情況遠不止如此。多國貨幣貶值至幾十年的新低，近來匈牙利福林、哥倫比亞比索、智利比索、印度盧布均破底。

4月初，黎巴嫩宣佈其央行和中央政府破產。2019年底政府擬議開徵新稅，對統治階級的長期憤怒就此引爆，造成長達數月示威。接下來，黎巴嫩貨幣開始貶值，未能償還達GDP的170%，即約900億美元的債務。黎巴嫩是全球債務最高國家之一。

巴基斯坦和斯里蘭卡一樣，一直在與國際貨幣基金組織（IMF）緊急協商，期盼重啟一項60億美元紓困計劃。過去一年，巴基斯坦貨幣兑美元匯價貶值約30%。該國的外匯儲備急劇下降，其外匯儲備只夠支付不到兩個月的進口，巴基斯坦面臨迫在眉睫的國際違約和破產危機。

巴基斯坦貨幣兑美元匯價貶值約30%。（Getty）

津巴布韋6月份的通脹率升高至191.6%。當地時間6月28日，津巴布韋央行宣佈將利率提高到創紀錄的水平，將基準利率從80%提高到200%，加息幅度達到12000個基點。今年該行的累計加息幅度達到了14000個基點，為全球之最。

此外，老撾、黎巴嫩、緬甸同樣面臨貨幣貶值、物品短缺、通脹嚴峻、飢餓加劇，出現購買汽油排長龍和中產階級人數鋭減等諸多不利條件。

拉美國家的情況更不容樂觀。數據顯示，截至4月中旬，秘魯美元債券已成為僅次於斯里蘭卡的全球表現第二差的債券，今年內已跌逾10%。哥倫比亞、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭等眾多地區國家的外債負債率均已突破50%，遠超20%的國際安全線水平。伯利茲、格林納達被聯合國開發計劃署和世界銀行列入債務問題嚴峻、甚至可能無力償還外債的國家。薩爾瓦多、多米尼加和哥斯達黎加等國的外債比重也在持續增加……

拉美國家通貨膨脹嚴重，直接影響到民眾日常生活。（Getty）

多米諾骨牌效應 「國家破產」不遠

「國家破產」，這個概念是2002年IMF提出來的。國際上通常的國家破產是指一個國家的金融財政收入不足以支付其進口商品所必需的外匯，或是其主權債務大於其GDP。

「國家破產」更像是一個形容詞，以體現一國經濟形勢之危急；而不是一個動詞，並不預示着一個國家馬上就會吹燈拔蠟、改換門庭。「國家破產」並非國家政權垮台甚至國家滅亡，只是一種對國家經濟信用等級的說法。通俗而言就是「一個國家資不抵債」，會計學術語是「主權債務不履行」，就是指一個國家向他國的欠債到期無法償還，甚至無力償還利息。

在2008年金融危機期間，冰島損失慘重，全國的GDP只有193.7億美元，而外債卻超過了1383億美元，幾乎是它國民生產總值的7倍，這種現象也導致冰島開始資不抵債，成為全球第一個真正意義上破產的國家。但是冰島很快度就過了金融危機。

按照「國家破產」的學術定義，真的很多國家正處在掙扎邊緣。新興市場正面臨美國加息和全球衰退的雙重打擊。一些國家採取加息措施以抑制本幣貶值，但仍無法阻止幣值持續波動。貨幣貶值使得進口商品價格上漲，加之油價飆升，導致一些發展中國家面臨債務負擔沉重、收入疲軟、外匯儲備不足等諸多困難。

近幾十年來的危機已經一次又一次地表明，債務危機具有傳染性，一個國家債務違約了，尋求避險的交易員會把資金從有類似債務問題的國家撤出，如此進一步引起多米諾骨牌效應，從而加速這些國家的崩潰。